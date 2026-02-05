Preocupación. Los congresistas de Chile están inquietos por un megaproyecto que busca unir mediante un cable submarino de fibra óptica la ciudad de Valparaíso con Hong Kong, una Región Administrativa Especial de China. En ese contexto, exigen al presidente electo José Antonio Kast que investigue esta iniciativa que, según ellos, podría alejar al país del mapa regional.

En julio de 2025, la compañía Inchcape Shipping Services (ISS), considerada como una de las principales multinacionales de gestión portuaria y servicios marítimos del mundo, presentó a la empresa Puerto Valparaíso los avances realizados en la obra denominada Chile–China Express. Dicho proyecto cuenta con el respaldo del gobierno de Gabriel Boric y pretende conectar las dos naciones.

¿Por qué quieren investigar el megaproyecto Chile–China Express?

Los legisladores de la oposición cuestionaron el Chile–China Express y pidieron que la administración de José Antonio Kast "corrija con urgencia" la iniciativa impulsada por ISS. El senador por la Región de Magallanes, Alejandro Kusanovic, fue el primero en levantar la voz en julio de 2025, cuando publicó una columna de opinión titulada 'Un proyecto incómodo'.

En el texto, se advirtió sobre las implicaciones geopolíticas y estratégicas del megaproyecto, que se impulsó en los "meses finales de un gobierno que ha mantenido una relación controversial con Estados Unidos, un vínculo que Chile ha preservado tradicionalmente por razones de interés nacional y estabilidad".

Kusanovic mencionó que en 2017 el gobierno chino y empresas estatales del gigante asiático invitaron a Gabriel Boric a visitar instalaciones de una reconocida firma tecnológica. "Una muestra de cercanía política del Partido Comunista Chino hacia un sector del espectro político chileno", remarcó. También señaló que los cables submarinos son "activos estratégicos que permiten acceder a información sensible, ejercer vigilancia, operar como sensores y proyectar poder".

China cuenta con una Ley de Ciberseguridad que obliga a empresas y ciudadanos a cooperar con los servicios de inteligencia. Asimismo, la Ley de Inteligencia Nacional requiere la colaboración activa de cualquier empresa con las funciones de inteligencia pública. En consecuencia, los datos que circulen por infraestructura gestionada por empresas chinas pueden quedar a disposición de Pekín sin que los usuarios o los Estados interconectados tengan capacidad de impedimento.

¿Podría Chile convertirse en un hub digital?

Los promotores de la iniciativa, como Víctor Oelckers (gerente general del ISS), aseguraron que Chile podría posicionarse como un hub digital en la red global de telecomunicaciones. "Hoy día, los únicos cables de fibra óptica submarina que tenemos para conectarnos al mundo dependen de Estados Unidos. Esto permitiría ampliar la cobertura y disminuir el riesgo en caso de que ocurriera algún inconveniente con esos cables", alegó Oelckers.

Indicó que se reunieron con la empresa Puerto Valparaíso con el fin de "obtener la experiencia que ellos tienen respecto a los permisos y las concesiones que se deben considerar para definir el mejor punto de aterrizaje del cable, que se conectará con la red existente en tierra en Chile".