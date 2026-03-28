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Fiscal de EE. UU. afirma que gobierno de Trump evaluaría nuevos cargos contra Maduro y cómplices

Pamela Bondi aseguró que existe una lista de personas de alto rango del régimen venezolano que podrían ser extraditadas al país.

Donald Trump ya había mencionado que Nicolás Maduro enfrentará más adelante "otros cargos judiciales".
Donald Trump ya había mencionado que Nicolás Maduro enfrentará más adelante "otros cargos judiciales". | Composición LR

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, afirmó que el gobierno de Donald Trump busca aumentar la presión legal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes permanecen en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde el 3 de enero de 2026.

En declaraciones a Fox News, la funcionaria sostuvo que Flores podría ser "igual de mala o peor" que el exdictador venezolano. "Recuerden que ella era abogada de Hugo Chávez", dijo. Las recientes declaraciones se produjeron luego de la segunda comparecencia de la pareja chavista ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

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Durante la audiencia, el funcionario estadounidense Kyle Wirshba acusó a la dupla presidencial de "saquear la riqueza de Venezuela". Asimismo, el juez Alvin Hellerstein anunció que no archivará el caso y finalizó la sesión judicial sin fijar fecha para una nueva diligencia.

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Nuevos cargos contra Maduro en EE. UU.

Bondi aseveró que la administración republicana evalúa presentar nuevos cargos por tráfico de estupefacientes y posesión de armamento contra el exlíder chavista y su esposa en distintas jurisdicciones del país. "Son personas horribles. Deberían ser condenados por muchos delitos relacionados con drogas y armas. Y puedo decir que Nueva York no es el único distrito que estamos analizando", remarcó.

La versión de la fiscal general reforzó las versiones de Trump. Minutos antes de la comparecencia, el mandatario indicó que el exlíder chavista enfrentará más adelante "otros cargos judiciales".

Además, el jefe de la Casa Blanca denunció que Maduro vació cárceles venezolanas para enviar reclusos a Estados Unidos. "Espero que ese cargo sea presentado en algún momento", concluyó.

Por el momento, la dupla afronta imputaciones formales por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

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Gobierno de EE. UU. apunta a cúpula chavista

La funcionaria de Trump también señaló que la justicia estadounidense presentaría cargos contra cabecillas de alto rango del régimen venezolano. "Tenemos muchos cómplices no acusados. (…) El presidente está mirando todo eso", señaló.

Aunque evitó dar nombres específicos, aseguró que existe una lista de personas que podrían ser extraditadas para responder ante el sistema judicial del país. Entre ellos figurarían Diosdado Cabello, ministro del Interior; Vladimir Padrino López, exministro de Defensa; y Nicolás Maduro Guerra, diputado e hijo del exdictador.

Bondi relacionó estas medidas judiciales con una política de Estado promovida desde la Casa Blanca y explicó que la captura y el procesamiento de la cúpula del chavismo son una prioridad para garantizar la estabilidad regional.

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