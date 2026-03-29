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Ciencia

China logra convertir carbón en compuestos clave para medicamentos tras resolver misterio químico de 160 años

El estudio publicado en Nature resuelve un problema químico de más de un siglo al convertir olefinas en alquinos de forma eficiente.

Científicos de la Universidad de Pekín han desarrollado un método innovador que convierte carbón en compuestos farmacéuticos. Foto: ilustración de IA
Científicos de la Universidad de Pekín han desarrollado un método innovador que convierte carbón en compuestos farmacéuticos. Foto: ilustración de IA

Un grupo de científicos chinos logró un avance clave: el carbón convertido en medicamentos ya no es una idea lejana. El equipo liderado por Jiao Ning en la Universidad de Pekín desarrolló un método que permite transformar materias primas abundantes en compuestos esenciales para fármacos, según un estudio publicado en Nature el 16 de marzo.

El hallazgo responde a un problema que la química orgánica no logró resolver durante más de un siglo. Los investigadores encontraron una vía eficiente con el fin de convertir olefinas, compuestos baratos y accesibles, en alquinos, estructuras fundamentales en la producción farmacéutica. Este cambio abre nuevas posibilidades en la industria de China, en un contexto de escasez energética y limitada disponibilidad de petróleo.

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Un enigma químico de 160 años finalmente resuelto

El desafío de transformar olefinas en alquinos surgió en 1861. Durante décadas, los métodos disponibles exigían condiciones extremas que dañaban otras partes de la molécula y limitaban su aplicación. El equipo de Jiao Ning optó por un enfoque distinto: recuperó el selenantreno, un compuesto descubierto en 1896 que nunca se había aplicado en síntesis química.

Tras años de ensayos, los científicos identificaron su capacidad de unirse a las olefinas, modificar su estructura y retirarse sin dejar residuos. El mecanismo permitió una transformación precisa del enlace químico, al pasar de una configuración doble a una triple. El procedimiento funciona como una intervención controlada a nivel molecular y posibilita reutilizar el reactivo.

El informe señala que esta técnica ofrece manejo sobre la forma tridimensional de las moléculas, un aspecto importante en el diseño de medicamentos modernos. Elementos como retapamulina, grazoprevir y erlotinib dependen de este tipo de estructuras para su eficacia. “El proceso es eficiente y facilita obtener productos con alto valor”, detalla la investigación publicada en Nature.

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Del petróleo al carbón: cambio en el sector químico

El avance adquiere relevancia en el contexto energético de China. El país posee amplias reservas de carbón, pero enfrenta limitaciones en el acceso al petróleo. Hasta ahora, las olefinas derivadas de dicho recurso se destinaban en su mayoría a la confección de plásticos de bajo valor.

Con esta transformación, esas mismas sustancias pueden transformarse en productos químicos finos, esenciales en la elaboración farmacéutica. El carbón en China deja de ser solo una fuente de energía y se convierte en una base estratégica en la síntesis de fármacos.

El análisis refleja una transformación en la lógica industrial. En lugar de depender de insumos importados, el mercado local busca generar valor a partir de recursos disponibles. El enfoque se alinea con una estrategia más amplia de innovación científica, orientada a reducir la dependencia del petróleo y fortalecer la fabricación interna.

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Llevar la innovación del laboratorio a la industria

El paso del laboratorio a la fabricación a gran escala presenta obstáculos. Aunque el método demostró eficacia en condiciones controladas, su implementación industrial requiere pruebas adicionales. Un experto citado en el estudio, bajo anonimato, advirtió que el escalado podría enfrentar dificultades técnicas.

“El efecto de ampliación puede generar problemas que no aparecen en el laboratorio”, señaló. Estas limitaciones obligan a evaluar el comportamiento del proceso en entornos industriales, donde factores como costos, estabilidad y rendimiento resultan determinantes.

A pesar de estos retos, la investigación abre un camino concreto para el desarrollo de nuevas tecnologías químicas. El carbón convertido en medicamentos se posiciona como una alternativa viable dentro de la industria, con potencial impacto en la producción de tratamientos complejos.

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