En 2014, Zhang Shengwu inició la construcción de su propio sumergible tras la inspiración de un programa televisivo. | Composición LR/AFP

En 2014, Zhang Shengwu inició la construcción de su propio sumergible tras la inspiración de un programa televisivo. | Composición LR/AFP

Zhang Shengwu, un longevo oriundo de la provincia de Anhui, en China, alcanzó notoriedad internacional gracias a la creación de un submarino artesanal funcional. Sin estudios previos en ingeniería, el inventor destinó un presupuesto aproximado de 5.000 yuanes, equivalente a US$700, para edificar este sumergible capaz de descender hasta ocho metros de profundidad.

La motivación del autor surgió de una curiosidad genuina hacia el entorno náutico: “He visto barcos de metal y madera toda mi vida, pero nunca uno que pudiera ir bajo el agua”, dijo al medio estatal Dawan News. Tras un extenso periodo de experimentación, el resultado fue un vehículo que despierta actualmente una amplia repercusión mediática.

TE RECOMENDAMOS LA VERDAD QUE ESCONDÍA LA CARTA ASTRAL DE JEFFREY EPSTEIN | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La nave presenta avances clave como refuerzos en soldaduras y sellado de silicona. Foto: CCTV NEWS

¿Cómo fue la construcción del submarino casero?

En 2014, Zhang inició la construcción de su propio sumergible tras la inspiración de un programa televisivo. Con sus ahorros, el agricultor obtuvo placas de acero, baterías y un motor. Estas piezas conformaron la estructura esencial de su prototipo original, el cual surgió de una idea audaz y recursos limitados.

La versión inicial poseía seis metros de longitud y un peso de dos toneladas, aunque enfrentó desafíos críticos por filtraciones de agua. El creador calificó esta vivencia como “un sueño”, pese a que reconoció el miedo ante eventuales rupturas en la cámara de presión. Dicho artefacto representó el primer hito físico de su ambición personal bajo el mar.

La versión inicial del sumergible poseía seis metros de longitud y un peso de dos toneladas. Foto: AFP

El inventor evitó el desánimo y transformó los errores técnicos en lecciones de ingeniería empírica. Mediante constantes ajustes en soldadura y flotabilidad, el diseño alcanzó una estabilidad superior y mayor sofisticación. Su constancia permitió que aquel rústico ensayo de hierro evolucionara hasta convertirse en un modelo plenamente funcional y seguro.

Así es el 'Gran Pez Negro' de 5 toneladas

Se trata de un submarino de siete metros diseñado para dos tripulantes. La nave presenta avances clave como refuerzos en soldaduras, sellado de silicona y una arquitectura interna ideal para la navegación subacuática. Según el autor, el proyecto destaca porque la embarcación incorpora mejoras estructurales que garantizan su resistencia y operatividad en las profundidades.

El control de flotabilidad recae en tanques de lastre que gestionan el flujo hídrico, apoyados por dos toneladas de hormigón que actúan como contrapeso. Gracias a un motor eléctrico con baterías, el ingenio alcanza una gran profundidad y mantiene su estancia bajo el agua por 30 minutos.

El Gran Pez Negro está hecho a base de acero y baterías. Foto: CCTV NEWS

PUEDES VER: Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

¿Es seguro?

Expertos señalan que los submarinos caseros presentan peligros críticos debido a la inmensa presión hídrica y la carencia de certificaciones oficiales. Si bien el ingenio técnico de estas naves destaca, la ausencia de normativas profesionales compromete la integridad de los tripulantes durante cada inmersión.

El sumergible alcanzó una enorme popularidad en plataformas digitales de China, donde la audiencia aplaudió el éxito personal del autor. Frente a la repercusión, Zhang confirmó su deseo de fabricar una unidad de mayor escala bajo la premisa: “Solo al intentar hacer realidad tus ideas descubres de lo que eres capaz”.