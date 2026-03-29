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Protestas masivas sacuden Estados Unidos: millones rechazan gobierno de Donald Trump por políticas migratorias y guerra

La magnitud de las protestas, organizadas por el movimiento No Kings, alcanzó estados conservadores como Texas, Florida y Ohio. La crisis abre interrogantes sobre las posibles consecuencias en las elecciones de medio mandato.

Millones de personas se manifestaron este sábado en EE. UU. en protestas coordinadas por el movimiento No Kings, que incluyeron más de 3.300 concentraciones en los 50 estados.
Millones de personas se manifestaron este sábado en EE. UU. en protestas coordinadas por el movimiento No Kings, que incluyeron más de 3.300 concentraciones en los 50 estados. | AFP | AFP

Millones de personas participaron este sábado en protestas contra Donald Trump en todo Estados Unidos, en una jornada coordinada por el movimiento No Kings que incluyó más de 3.300 concentraciones en los 50 estados. Los organizadores estimaron al menos ocho millones de asistentes, en rechazo al enfoque del mandatario, sus políticas migratorias y la guerra con Irán.

Las movilizaciones se extendieron desde grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago hasta zonas rurales y comunidades remotas en Alaska. En Washington, los manifestantes marcharon hacia el Monumento a Lincoln, mientras en Minnesota se concentró uno de los principales focos. La protesta marcó la tercera gran convocatoria en menos de un año, en un contexto de creciente crisis política.

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En Nueva York, el actor Robert De Niro respaldó públicamente la movilización. “Apoyo este movimiento al 150%”, comentó en declaraciones a medios. Además, llamó al presidente “una amenaza existencial para nuestras libertades y seguridad” y pidió detener su gestión.

El rechazo se expresó en testimonios ciudadanos. “Ningún país puede gobernar sin el consentimiento del pueblo”, declaró Marc McCaughey a AFP durante una concentración en Atlanta. En Minneapolis, un manifestante señaló a CNN: “La democracia está amenazada”, mientras otros asistentes insistieron en la necesidad de participar activamente en la vida política.

Críticas a políticas migratorias y tensión por guerra con Irán

Las marchas frente al líder republicano se centraron en dos ejes: las políticas migratorias y la escalada militar en Medio Oriente. Diversas organizaciones denunciaron abusos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de sus operativos que derivaron en muertes de ciudadanos estadounidenses en Minnesota.

En una de las concentraciones, el senador Bernie Sanders lanzó duras críticas hacia el mandatario. “Nunca aceptaremos a un presidente que socava la Constitución y el Estado de derecho todos los días”, indicó ante miles.

El veterano y dirigente de Common Defense, Naveed Shah, también cuestionó el rumbo del gobierno. “Esta administración nos ha arrastrado más profundamente hacia la guerra”, dijo, en referencia al conflicto con Irán. En otra declaración a CNN, sostuvo que buscan enfrentar lo que considera una “crisis fabricada” que ahora se ha globalizado.

Las denuncias incluyeron además el uso del aparato estatal enfocado a opositores, la eliminación de programas de diversidad y el incremento del costo de vida. Para muchos participantes, estos factores explican la magnitud de quejas masivas y el crecimiento del descontento en distintos sectores del país.

Protestas podrían influir en elecciones de medio mandato

La amplitud de las protestas anti-Trump ha puesto el foco en su posible impacto en las elecciones de mitad de mandato en EE. UU. Aunque no existen proyecciones oficiales, la alta participación refleja un nivel de movilización que podría trasladarse al escenario electoral.

Los organizadores destacaron que casi la mitad de las concentraciones se realizaron en bastiones republicanos, incluidos Texas, Florida y Ohio, estados tradicionalmente republicanos.

Sin embargo, desde el oficialismo surgieron reproches. La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, desestimó las movilizaciones, calificándolas como “sesiones de terapia” para la oposición. En la misma línea, dirigentes republicanos han cuestionado el carácter del movimiento y su impacto real.

A pesar de estas posturas, testimonios recogidos en Chicago y Portland reflejan un cambio en la participación ciudadana. “Quería estar aquí para expresar mi descontento”, dijo el veterano Chris Holy a CNN, quien aseguró que es la primera vez que participa en una manifestación.

Movimiento No Kings crece y se expande a Europa

El No Kings ha consolidado su presencia como una de las principales expresiones de oposición en Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en 2025. La convocatoria de este sábado superó en alcance a las anteriores jornadas, que reunieron millones de personas en junio y octubre.

El fenómeno cruzó fronteras. Se registraron manifestaciones en Madrid, Roma y Ámsterdam, donde miles salieron a las calles bajo el mismo lema. En la capital italiana, unas 20.000 personas marcharon con fuerte presencia policial.

En Minnesota, uno de los epicentros de la jornada, el músico Bruce Springsteen participó en un acto multitudinario. Antes de interpretar una canción dedicada a víctimas de operativos migratorios, afirmó: “Su valentía y sus nombres no serán olvidados”.

La movilización reunió a figuras políticas, activistas y organizaciones como ACLU y Amnistía Internacional. Según Katie Bethell, directora de MoveOn, millones de ciudadanos decidieron salir a las calles porque “no pueden permanecer impasibles ante lo que la administración está haciendo al país”.

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