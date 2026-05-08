Taiwán sigue los pasos de China con la donación de buses eléctricos a un país de Sudamérica para modernizar su transporte público en 2026
Este acuerdo incluye una capacitación técnica. Los buses destacan por su tecnología avanzada, con aire acondicionado y rampas para discapacitados.
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Taiwán formalizó la entrega de 30 buses eléctricos a un país de Sudamérica entre 2025 y el inicio de 2026. Esta donación representa un pilar de la cooperación bilateral que busca modernizar el sistema de transporte urbano mediante movilidad sostenible. El acuerdo integral abarca también la infraestructura de carga y un programa de capacitación técnica.
El despliegue de estas unidades ocurre en medio de una intensa competencia geopolítica en América Latina, región donde China aumentó sus proyectos de flotas terrestres. Taipéi utiliza este desarrollo tangible para consolidar sus lazos diplomáticos y promover tecnología respetuosa con el medio ambiente frente a otros actores internacionales.
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¿Qué país de Sudamérica estrenó buses eléctricos de Taiwán en 2026?
Paraguay destaca como el único territorio sudamericano que sostiene vínculos diplomáticos oficiales con Taipéi. Gracias a esta alianza, la nación recibió una flota de 30 vehículos impulsados por energía limpia. El acuerdo fortalece la posición de la región ante las innovaciones sostenibles y asegura un respaldo político constante entre ambos gobiernos.
Los buses eléctricos de Taiwán circulan por la ruta Asunción-San Lorenzo. Foto: Embajada de Taiwán en Paraguay
Actualmente, las unidades conectan de forma estratégica las urbes de Asunción y San Lorenzo mediante un corredor metropolitano de alta demanda. El consorcio Arapoti gestiona estos trayectos con horarios fijos y paradas establecidas para garantizar un servicio de transporte público eficiente y puntual durante toda la jornada laboral.
Esa renovación del sistema paraguayo guarda similitudes con el plan de Beijing en Centroamérica. En Nicaragua, el gigante asiático entregó miles de buses para modernizar la movilidad urbana bajo convenios de cooperación económica profunda. Así, la competencia geopolítica entre potencias orientales impulsa la transición hacia energías verdes en diversos sectores de América Latina.
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¿Cuáles son las innovaciones de los buses eléctricos y sus ventajas para Paraguay?
La flota cedida por Taiwán integra elementos tecnológicos que optimizan el traslado diario. Estos rodados disponen de climatización, plataformas para pasajeros con discapacidad y conectores para dispositivos móviles. Asimismo, resaltan por su eficiencia técnica, ya que "poseen aire acondicionado, rampas de acceso para personas con movilidad reducida y cargadores USB", junto a un esquema de abastecimiento veloz que restaura la energía en un cuarto de hora.
El sistema de videovigilancia avanzado del bus de Taiwán en Paraguay garantiza seguridad durante todo el recorrido. Foto: Embajada de Taiwán en Paraguay
Esa iniciativa impulsa la renovación del parque automotor local mediante la sustitución de derivados del petróleo por fuentes limpias. El cambio protege el bienestar ciudadano y cumple compromisos ecológicos al atenuar la polución sonora y los gastos operativos.
La logística del proyecto piloto incluye centros de suministro en San Lorenzo y la zona portuaria capitalina para asegurar la continuidad del servicio. Dicha infraestructura cimenta la alianza diplomática entre ambas naciones mientras proyecta la expansión de la electromovilidad a otros puntos del territorio.