Entre 2025 y febrero de 2026, el gobierno hondureño atendió 602 casos de menores retornados sin acompañamiento, según SENAF | Composición LR | Jazmin Cera

Entre 2025 y febrero de 2026, el gobierno hondureño atendió 602 casos de menores retornados sin acompañamiento, según SENAF | Composición LR | Jazmin Cera

Wendy tenía apenas 12 años cuando huyó de Honduras con el fin de alcanzar el sueño americano. Sin embargo, la ilusión de la adolescente se desvaneció como la niebla al amanecer. La menor sufrió una caída estrepitosa al intentar abordar un tren de mercancías conocido como 'La Bestia'. Este convoy suele trasladar a ciudadanos centroamericanos desde el sur de México hacia la frontera de Estados Unidos.

"La migración infantil no acompañada responde a factores históricos y estructurales", indicó la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) a La República. En ese sentido, la entidad gubernamental señaló que los niños migrantes sin acompañamiento familiar afrontan "múltiples riesgos" durante el desplazamiento. Entre ellos se incluyen la trata de personas, la explotación laboral o sexual, el abuso psicológico, el reclutamiento por grupos criminales, el secuestro, la extorsión, el hambre, las enfermedades y los accidentes.

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A esos peligros se suman la violencia, la mendicidad, la esclavitud, los embarazos forzados, la separación familiar y los robos. "Si se contabilizan todas las amenazas, la situación es grave y lamentable. En muchos casos, las autoridades de los países de tránsito no intervienen y optan por ignorar el problema", dijo a este diario María José Salgado Ramos, responsable del Proyecto Binacional Honduras-Guatemala en la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN).

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¿Por qué aumenta la migración infantil en Honduras?

La decisión de escapar de Honduras con su padre estuvo marcada por las amenazas constantes que recibía su familia. "Quería una vida mejor para ayudar a mi madre", confesó Wendy a La República con una voz suave y contenida.

SENAF aseveró que la pobreza, la falta de oportunidades, la reunificación familiar y los contextos de inseguridad impulsan el aumento de la migración infantil no acompañada.

"Hay una dinámica distinta: ya no hablamos solo de grandes caravanas, sino de salidas más silenciosas, en pequeños grupos o de forma individual, impulsadas por la desesperación de muchos hogares. En 2026 seguimos observando que las niñas, niños y adolescentes emprenden el viaje solos", subrayó el organismo.

Entre 2025 y febrero del presente año, el gobierno hondureño atendió 602 casos de menores retornados sin acompañamiento, según SENAF. Esta cifra evidenciaría un incremento de este fenómeno.

El COIPRODEN precisó que 128.776 infantes regresaron a Honduras desde Estados Unidos, México y Guatemala entre 2014 y marzo de 2026. "Los niños hondureños migran especialmente a territorio estadounidense", sostuvo Salgado.

Cifras oficiales sobre migración infantil en Honduras.

Ruta migratoria para llegar a Estados Unidos

Las autoridades migratorias mexicanas detuvieron a Wendy cuando cayó del tren La Bestia. "Me mareé y ya no pude seguir corriendo", contó. Luego padre e hija fueron trasladados a un albergue. Pero el progenitor salió del lugar y escapó junto a otras tres personas. Ella recuerda ese episodio como un momento de profunda incertidumbre. "Me puse a llorar porque me quedé sola", acotó, sin entrar en más detalles.

Salgado detalló que generalmente los hondureños salen por las zonas fronterizas de Agua Caliente o Corinto. "Entonces se desplazan por ambas vías hacia Guatemala. Después cruzan México y toman distintas rutas para llegar a Estados Unidos", explicó.

Tras permanecer en resguardo institucional, la menor regresó a Honduras en aeronave como una adolescente sin acompañamiento. Nunca antes había viajado en avión. "Me gustó ver las nubes y la tierra desde arriba. Ojalá pueda volver a hacerlo", comentó con una leve sonrisa.

Al llegar al país, recibió revisión médica y acompañamiento psicosocial en el Centro de Atención al Migrante para Niñez y Familias Migrantes Belén, en San Pedro Sula. Posteriormente, se inició el proceso de reintegración familiar y escolar. Este año volvió a la escuela y desea convertirse en abogada. "A mí me gustaría ayudar a las personas", apostilló.

Mecanismos de protección

El COIPRODEN confirmó que trabaja en un mecanismo transnacional con Guatemala, El Salvador y México, con el cual buscan mejorar el resguardo de los menores migrantes en distintos países de tránsito. "De igual manera, realizamos giras de monitoreo constante en las fronteras para identificar la atención que se brinda a la población. Así buscamos incidir ante las instituciones para que los vacíos detectados en el servicio puedan ser subsanados", indicó Salgado.

Por su parte, la SENAF comentó que refuerza los mecanismos de refugio mediante la activación de rutas de cuidado desde el momento en que un niño o adolescente es identificado en riesgo en los procesos migratorios.

"En el caso de los menores no acompañados que transitan por Honduras, activamos protocolos de atención y protección especializados. Estos están orientados a la identificación inmediata, la atención de sus necesidades básicas (alimentación, salud y alojamiento temporal) y la garantía de sus derechos", remarcó la entidad.

Posteriormente, el organismo evalúa cada caso de manera individual y así determina la aplicación de mecanismos de escolta internacional, como la solicitud de refugio o la coordinación de un retorno seguro y asistido.