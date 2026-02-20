Donald Trump anuncia nuevo arancel global del 10% tras revés de la Corte Suprema

Trump ordenó aplicar aranceles del 10% a todo los países con los que comercializa. | AFP

Trump ordenó aplicar aranceles del 10% a todo los países con los que comercializa. | AFP

Este viernes 20 de febrero, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva donde se incluirá un arancel global del 10%, el cual correspondería a un conjunto de facultades comerciales del país, conocido como sección 122.

"Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la Sección 122, además de nuestros aranceles normales que ya se están cobrando", señaló el mandatario por medio de una conferencia de prensa.

TE RECOMENDAMOS ECLIPSE SOLAR EN ACUARIO: CAMBIOS INESPERADOS Y GIROS DE DESTINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Los aranceles de Trump y la Corte Suprema

El anuncio sobre la imposición de una nueva ronda de gravámenes de Trump se da momentos después de que el Supremo estadounidense le diera un revés a su política arancelaria, declarándola ilegal y anulando su aplicación.

De acuerdo con la sentencia, el vigor de la medida aplicada por el aparato de justicia incluye a todos los llamados aranceles recíprocos anunciados para combatir el narcotráfico, tras considerar que excedieron las facultades otorgadas por la Cámara de Representantes.

Noticia en desarrollo.