Donald Trump anuncia nuevo arancel global del 10% tras revés de la Corte Suprema
De acuerdo con el líder republicano, este nuevo arancel se aplicará sobre los aún vigentes.
Este viernes 20 de febrero, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva donde se incluirá un arancel global del 10%, el cual correspondería a un conjunto de facultades comerciales del país, conocido como sección 122.
"Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la Sección 122, además de nuestros aranceles normales que ya se están cobrando", señaló el mandatario por medio de una conferencia de prensa.
Los aranceles de Trump y la Corte Suprema
El anuncio sobre la imposición de una nueva ronda de gravámenes de Trump se da momentos después de que el Supremo estadounidense le diera un revés a su política arancelaria, declarándola ilegal y anulando su aplicación.
De acuerdo con la sentencia, el vigor de la medida aplicada por el aparato de justicia incluye a todos los llamados aranceles recíprocos anunciados para combatir el narcotráfico, tras considerar que excedieron las facultades otorgadas por la Cámara de Representantes.
Noticia en desarrollo.