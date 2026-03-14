HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO la segunda vuelta por el DECANATO del CAL
Sigue EN VIVO la segunda vuelta por el DECANATO del CAL     Sigue EN VIVO la segunda vuelta por el DECANATO del CAL     Sigue EN VIVO la segunda vuelta por el DECANATO del CAL     
EN VIVO

Delia Espinoza vs Humberto Abanto: segunda vuelta por el DECANATO del CAL

Política

Elecciones 2026: Alfonso López Chau se consolida en el tercer puesto con gran respaldo en el Sur, según sondeo

El candidato de Ahora Nación registra un crecimiento sostenido en lo que va del año y se consolida en el sur con un 40.01%.

Alfonso López Chau se consolida en el tercer puesto
Alfonso López Chau se consolida en el tercer puesto | Composición/LR

Alfonso López Chau se posiciona como la tercera opción en las preferencias presidenciales, según el último reporte del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). El candidato presenta una tendencia favorable desde el inicio del año: obtuvo un 4.0% en enero, subió a 5.3% en febrero y alcanzó el 6.8% en la medición de marzo. Con este resultado, se ubica detrás de Rafael López Aliaga (11.7%) y Keiko Fujimori (9.4%).

Únete a nuestro canal de política y economía

Desempeño regional y contraste con Lima

Se identifica al candidato como un competidor directo en zonas específicas. Mientras que figuras como López Aliaga o Fujimori encabezan la intención de voto en Lima Metropolitana, el exrector de la UNI los supera ampliamente en el sur del país. En esta zona, el candidato alcanza el 40.01% de respaldo, una cifra que triplica lo obtenido en dicha región por los dos candidatos que ocupan los primeros lugares del listado general.

TE RECOMENDAMOS

CRISIS MÚLTIPLE EN EL EJECUTIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Perfil del electorado

El respaldo al académico muestra una segmentación clara en cuanto a la preparación y el perfil de sus seguidores. Su candidatura tiene una acogida significativamente mayor entre ciudadanos con educación superior, sector donde alcanza un 9.3%, frente al 4.0% que registra en los grupos con educación básica. En términos generacionales, su voto tiene una mayor presencia en el segmento de 30 a 49 años (7.9%), mientras que entre los jóvenes de 18 a 29 años su presencia cae al 4.9%.

El candidato logra agrupar a electores de diversas posturas, con una presencia equilibrada entre quienes se definen de izquierda (10.1%) y de centro (8.8%). A nivel socioeconómico, su respaldo se concentra en los niveles A/B (9.8%) y C (8.3%), mientras que en los sectores D/E su intención de voto desciende al 4.9%. Además, el informe destaca que su apoyo es más fuerte entre los ciudadanos con un alto interés en la política (10.2%).

El informe del IEP revela que el 8.1% de los peruanos que ya tienen su voto decidido eligen al exrector de la UNI. Sin embargo, su capacidad de captación disminuye entre los que aun no tienen definido por quién votar; apenas un 1.6% consideran a López Chau como su opción principal. Finalmente, el escenario general está marcado por un 35.2% de peruanos que todavía no elige a ningún candidato.

Notas relacionadas
López Chau, Fujimori y Cerrón no encabezan encuesta presidencial: entidad que la realizó no está avalada por el JNE

López Chau, Fujimori y Cerrón no encabezan encuesta presidencial: entidad que la realizó no está avalada por el JNE

LEER MÁS
López Chau no tiene 13% ni Mario Vizcarra más de 12% en intención de voto: encuestadora no está registrada ante el JNE

López Chau no tiene 13% ni Mario Vizcarra más de 12% en intención de voto: encuestadora no está registrada ante el JNE

LEER MÁS
16 candidatos presidenciales omitieron información de sus empresas y sentencias en su hoja de vida

16 candidatos presidenciales omitieron información de sus empresas y sentencias en su hoja de vida

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Chile llega con maquinaria pesada militar a frontera con Tacna para construir "escudo fronterizo"

Chile llega con maquinaria pesada militar a frontera con Tacna para construir "escudo fronterizo"

LEER MÁS
Elecciones CAL 2026, segunda vuelta: fecha, hora y dónde votar por Humberto Abanto o Delia Espinoza

Elecciones CAL 2026, segunda vuelta: fecha, hora y dónde votar por Humberto Abanto o Delia Espinoza

LEER MÁS
Encuesta IEP: Roberto Sánchez crece en sondeo y lidera en el ámbito rural con 11%

Encuesta IEP: Roberto Sánchez crece en sondeo y lidera en el ámbito rural con 11%

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

Stetik Laser

Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

PRECIO

S/ 37.80
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fiscalía ejecuta allanamientos y detiene a 11 policías por permitir paso de camiones con mercadería de contrabando

Elecciones 2026: Alfonso López Chau se consolida en el tercer puesto con gran respaldo en el Sur, según sondeo

Suboficial de la PNP es asesinado mientras jugaba en una cancha junto a su familia en Comas

Política

Fiscalía ejecuta allanamientos y detiene a 11 policías por permitir paso de camiones con mercadería de contrabando

Elecciones CAL 2026, segunda vuelta: fecha, hora y dónde votar por Humberto Abanto o Delia Espinoza

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza y Humberto Abanto disputan el decanato en segunda vuelta

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía ejecuta allanamientos y detiene a 11 policías por permitir paso de camiones con mercadería de contrabando

Elecciones 2026: Alfonso López Chau se consolida en el tercer puesto con gran respaldo en el Sur, según sondeo

Elecciones CAL 2026, segunda vuelta: fecha, hora y dónde votar por Humberto Abanto o Delia Espinoza

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025