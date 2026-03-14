Alfonso López Chau se posiciona como la tercera opción en las preferencias presidenciales, según el último reporte del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). El candidato presenta una tendencia favorable desde el inicio del año: obtuvo un 4.0% en enero, subió a 5.3% en febrero y alcanzó el 6.8% en la medición de marzo. Con este resultado, se ubica detrás de Rafael López Aliaga (11.7%) y Keiko Fujimori (9.4%).

Desempeño regional y contraste con Lima

Se identifica al candidato como un competidor directo en zonas específicas. Mientras que figuras como López Aliaga o Fujimori encabezan la intención de voto en Lima Metropolitana, el exrector de la UNI los supera ampliamente en el sur del país. En esta zona, el candidato alcanza el 40.01% de respaldo, una cifra que triplica lo obtenido en dicha región por los dos candidatos que ocupan los primeros lugares del listado general.

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Perfil del electorado

El respaldo al académico muestra una segmentación clara en cuanto a la preparación y el perfil de sus seguidores. Su candidatura tiene una acogida significativamente mayor entre ciudadanos con educación superior, sector donde alcanza un 9.3%, frente al 4.0% que registra en los grupos con educación básica. En términos generacionales, su voto tiene una mayor presencia en el segmento de 30 a 49 años (7.9%), mientras que entre los jóvenes de 18 a 29 años su presencia cae al 4.9%.

El candidato logra agrupar a electores de diversas posturas, con una presencia equilibrada entre quienes se definen de izquierda (10.1%) y de centro (8.8%). A nivel socioeconómico, su respaldo se concentra en los niveles A/B (9.8%) y C (8.3%), mientras que en los sectores D/E su intención de voto desciende al 4.9%. Además, el informe destaca que su apoyo es más fuerte entre los ciudadanos con un alto interés en la política (10.2%).

El informe del IEP revela que el 8.1% de los peruanos que ya tienen su voto decidido eligen al exrector de la UNI. Sin embargo, su capacidad de captación disminuye entre los que aun no tienen definido por quién votar; apenas un 1.6% consideran a López Chau como su opción principal. Finalmente, el escenario general está marcado por un 35.2% de peruanos que todavía no elige a ningún candidato.