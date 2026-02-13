Donald Trump se reunirá con presidentes de América Latina en Miami el próximo sábado 7 de marzo, según CNN

CNN reveló que la Casa Blanca organizará un evento en la famosa propiedad de Donald Trump en Miami, donde el republicano recibirá a los presidentes de países latinoamericanos que considera alineados con EE. UU., como Argentina y El Salvador, en el marco de la cumbre de líderes regionales.

Según la información disponible, este encuentro se llevará a cabo al terminar la primera semana de marzo, con una agenda cuyos detalles aún no han sido revelados.

¿Quiénes asistirán al primer foro regional de Trump en su segundo gobierno?

Desde que el republicano asumió la Presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2025, Donald Trump no ha llevado a cabo una reunión amplia y de alto calibre entre los países con los que comparte continente. En esta sesión anticipada por los medios, debido a las tensiones desatadas en el Caribe, genera mucha expectativa debido a los asistentes y a los temas que se llevarían a cabo.

Según la Cancillería peruana, este encuentro tendría como propósito "fortalecer los lazos de cooperación estratégica en materia de seguridad, promoviendo objetivos de desarrollo compartido y estabilidad democrática".

Según una fuente citada por CNN, los presidentes latinoamericanos que asistirían a este evento son Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y el recién electo Nasry Asfura (Honduras), entre otros.

Por su lado, el Gobierno del Perú, presidido por José Jerí, quien enfrenta una moción de censura en su contra por escándalos de presunto tráfico de influencias, afirmó que el mandatario recibió una invitación por parte de Washington para este evento; sin embargo, aún no ha confirmado su asistencia.

Los "favoritos" de Trump

El foro, que se realiza a más de un mes de llevar a cabo la operación militar en Caracas, reune a dos de las "personas favoritas" de Trump, expresamente anunciadas por el mandatario. Se trata de Bukele y Milei, los dos mayores representantes de la derecha latinoamericana, la cual avanza y cambia el mapa político tras la elección de Asfura en Honduras, el cual visitó hace días la residencia presidencial en Mar-a-Lago.

De acuerdo con el gobernante estadounidense, la Casa Blanca busca aplicar la "Doctrina Donroe", una adaptación de la Doctrina Monroe —América para los americanos—, con la que busca reducir la presencia de China en el continente y reforzar su estrategia de seguridad nacional con los nuevos aliados.