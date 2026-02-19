HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump reúne a dos docenas de países en Junta de Paz para discutir la situación en Gaza

El presidente de Estados Unidos participó en la inauguración de una iniciativa de paz y se reunió con figuras como Javier Milei y Sanae Takaichi, destacando su papel en los procesos de ascenso de estos.

Trump inauguró la Junta de Paz.
Trump inauguró la Junta de Paz. | AFP

La Junta de Paz celebró su primera reunión este jueves bajo el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump. Acompañado de líderes de todo el mundo, entre los que se destacaron Javier Milei y Sanae Takaichi, de Argentina y Japón, respectivamente. El encuentro abordó diversos temas, destacando el conflicto en Gaza e Irán, aunque este último estuvo más distante del conflicto internacional.

Tras el discurso inaugural, el líder republicano anunció que EE. UU. contribuirá con 10.000 millones de dólares a este grupo mediador. Además, comparó esta cifra con el costo de la guerra, señalando que "es una cantidad muy pequeña".

Asimismo, envió un mensaje a las Naciones Unidas, asegurando que, junto a su organismo, supervisarán y garantizarán de que "funcionen correctamente". Aunque no propuso la eliminación de la ONU, afirmó que debería fortalecerse para abordar de manera más efectiva los problemas globales, algo que no ha logrado en los últimos años.

"Nos aseguraremos de que sus instalaciones sean adecuadas. Necesitan ayuda financiera. Les brindaremos apoyo y trabajaremos para que sean viables", declaró Trump, quien también cree que la organización no ha alcanzado su máximo potencial.

Compromiso con Gaza

Trump reiteró el compromiso de la Junta de Paz con Gaza. Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahréin, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán y Kuwait han donado más de 7 mil millones de dólares para el alivio del enclave.

Países como Indonesia, Marruecos, Albania, Kosovo y Kazajistán han comprometido escuadrones y policías a fin de estabilizar la zona de conflicto. Finalmente, destacó el apoyo de Egipto y Jordania, que contribuyen de manera sustancial con tropas, entrenamiento y apoyo a una fuerza policial palestina altamente confiable.

El líder sostuvo que la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios "está recaudando 2.000 millones de dólares para apoyar a Gaza".

La FIFA también estuvo presente en la reunión y se comprometió a recaudar 75 millones de dólares destinado a proyectos, aseguró Trump. Estos proyectos probablemente estén relacionados con el fútbol.

Desde América Latina, Javier Milei ofreció batallones argentinos para ser desplegadas en la zona en conflicto.

Una policía palestina "de transición"

Los funcionarios de la Junta de Paz anunciaron que planean entrenar y desplegar una fuerza policial palestina "de transición" de 5.000 miembros en un plazo de 60 días. El Comité Nacional para la Administración de Gaza tiene como objetivo "restaurar la seguridad a través de una policía civil profesional bajo una sola autoridad".

Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania han comprometido tropas que participen en la Fuerza Internacional de Estabilización (FSI), según declaró el mayor general del ejército estadounidense, Jasper Jeffers. Los entrenamientos se llevarán a cabo en Egipto y Jordania.

Días claves para acuerdo con Irán

En Washington D. C., Trump sugirió este jueves que una decisión sobre Irán podría tomarse en los próximos 10 días. "Quizás tengamos que dar un paso más, o quizás no. Tal vez lleguemos a un acuerdo", aseguró.

Según un informe de CNN, el ejército estadounidense está preparado para atacar Teherán este fin de semana, pero el presidente de EE. UU. aún no ha tomado una decisión, ya que sigue dudando sobre cuál es la mejor opción.

