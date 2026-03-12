Por primera vez, Flávio Bolsonaro lidera entre votantes independientes con un 32% frente al 27% de Lula. Foto: AFP.

Por primera vez, Flávio Bolsonaro lidera entre votantes independientes con un 32% frente al 27% de Lula. Foto: AFP.

Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor de Jair Bolsonaro, se encuentran por primera vez empatados en un sondeo sobre las elecciones presidenciales de octubre, según una encuesta divulgada. Ambos candidatos obtienen un 41% de la intención de voto, lo que marca un cambio significativo en la dinámica electoral, ya que el presidente había liderado con una ventaja considerable en meses anteriores.

El censo, realizado por la firma Quaest para Genial Investimentos, refleja una disminución progresiva en la diferencia entre los dos. Desde diciembre, cuando el líder de izquierda mantenía una ventaja de 10 puntos, la brecha se redujo a siete en enero, cinco en febrero y, finalmente, a cero en marzo.

El resultado se alinea con otro conteo reciente de la firma Datafolha, que también mostró una virtual paridad de los dos contendientes. En ese estudio, Lula lideraba con un 46%, mientras que Bolsonaro obtenía un 43%, con solo tres puntos de distancia, dentro del margen de error.

No es el único porcentaje inédito

Desarrollado entre el 6 y el 9 de marzo, con 2.004 entrevistas a electores de más de 16 años, los resultados muestran otra sorpresa: por primera vez, Flávio lidera en los votantes independientes, obteniendo un 32% de apoyo frente a un 27%.

Este segmento de la población, que representa un tercio del electorado, se perfila como crucial en la definición de la elección, dado que los candidatos mantienen un fuerte respaldo en sus respectivos bloques ideológicos. Da Silva cuenta con el 95% de soporte de los 'lulistas', mientras que el heredero de la derecha recibe el 96% de los 'bolsonaristas'.

El sondeo también revela que ambos enfrentan altos índices de rechazo, que alcanzan el 56% para el mandatario y el 55% para el primogénito, lo que refleja una profunda polarización en la ciudadanía.

Sin confrontación

En medio de esta revelación, Lula decidió cancelar su participación en la toma de posesión de José Antonio Kast como presidente de Chile, programada este miércoles.

Aunque la cancelación del viaje, que fue atribuida oficialmente a “motivos de agenda”, se produjo horas después de conocerse que el senador Flávio Bolsonaro fue invitado al evento y, posteriormente, asistió. Medios como El País aseguran que la ausencia podría haberse dado justamente por esta posibilidad de encuentro de los políticos brasileños.