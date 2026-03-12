HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Lula da Silva y el hijo mayor de Jair Bolsonaro empatan en encuesta presidencial con 41% cada uno

La encuesta de Quaest, realizada entre el 6 y 9 de marzo, muestra una reducción en la ventaja previa del presidente sobre la nueva cara de la derecha brasileña, que había sido de hasta 10 puntos en diciembre.

Por primera vez, Flávio Bolsonaro lidera entre votantes independientes con un 32% frente al 27% de Lula. Foto: AFP.
Por primera vez, Flávio Bolsonaro lidera entre votantes independientes con un 32% frente al 27% de Lula. Foto: AFP.

Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor de Jair Bolsonaro, se encuentran por primera vez empatados en un sondeo sobre las elecciones presidenciales de octubre, según una encuesta divulgada. Ambos candidatos obtienen un 41% de la intención de voto, lo que marca un cambio significativo en la dinámica electoral, ya que el presidente había liderado con una ventaja considerable en meses anteriores.

El censo, realizado por la firma Quaest para Genial Investimentos, refleja una disminución progresiva en la diferencia entre los dos. Desde diciembre, cuando el líder de izquierda mantenía una ventaja de 10 puntos, la brecha se redujo a siete en enero, cinco en febrero y, finalmente, a cero en marzo.

TE RECOMENDAMOS

CASA 8 EN LA CARTA ASTRAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El resultado se alinea con otro conteo reciente de la firma Datafolha, que también mostró una virtual paridad de los dos contendientes. En ese estudio, Lula lideraba con un 46%, mientras que Bolsonaro obtenía un 43%, con solo tres puntos de distancia, dentro del margen de error.

PUEDES VER: Israel confirma destrucción de bases nucleares de Irán y anuncia que "tomará territorio" de Líbano si persisten los ataques de Hezbolá

lr.pe

No es el único porcentaje inédito

Desarrollado entre el 6 y el 9 de marzo, con 2.004 entrevistas a electores de más de 16 años, los resultados muestran otra sorpresa: por primera vez, Flávio lidera en los votantes independientes, obteniendo un 32% de apoyo frente a un 27%.

Este segmento de la población, que representa un tercio del electorado, se perfila como crucial en la definición de la elección, dado que los candidatos mantienen un fuerte respaldo en sus respectivos bloques ideológicos. Da Silva cuenta con el 95% de soporte de los 'lulistas', mientras que el heredero de la derecha recibe el 96% de los 'bolsonaristas'.

El sondeo también revela que ambos enfrentan altos índices de rechazo, que alcanzan el 56% para el mandatario y el 55% para el primogénito, lo que refleja una profunda polarización en la ciudadanía.

Sin confrontación

En medio de esta revelación, Lula decidió cancelar su participación en la toma de posesión de José Antonio Kast como presidente de Chile, programada este miércoles.

Aunque la cancelación del viaje, que fue atribuida oficialmente a “motivos de agenda”, se produjo horas después de conocerse que el senador Flávio Bolsonaro fue invitado al evento y, posteriormente, asistió. Medios como El País aseguran que la ausencia podría haberse dado justamente por esta posibilidad de encuentro de los políticos brasileños.

Notas relacionadas
Varios simpatizantes resultaron heridos tras la caída de un rayo durante una manifestación en apoyo a Jair Bolsonaro en Brasil

Varios simpatizantes resultaron heridos tras la caída de un rayo durante una manifestación en apoyo a Jair Bolsonaro en Brasil

LEER MÁS
Lula da Silva veta proyecto de ley que busca reducir la pena de Bolsonaro y otros implicados en el intento de golpe en Brasil

Lula da Silva veta proyecto de ley que busca reducir la pena de Bolsonaro y otros implicados en el intento de golpe en Brasil

LEER MÁS
Jair Bolsonaro deberá volver a prisión tras alta médica luego de que la Corte Suprema negara arresto domiciliario

Jair Bolsonaro deberá volver a prisión tras alta médica luego de que la Corte Suprema negara arresto domiciliario

LEER MÁS
Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nuevo líder supremo de Irán promete "vengar la sangre" de muertos en la guerra en su primera aparición pública

Nuevo líder supremo de Irán promete "vengar la sangre" de muertos en la guerra en su primera aparición pública

LEER MÁS
Israel confirma destrucción de bases nucleares de Irán y anuncia que "tomará territorio" de Líbano si persisten los ataques de Hezbolá

Israel confirma destrucción de bases nucleares de Irán y anuncia que "tomará territorio" de Líbano si persisten los ataques de Hezbolá

LEER MÁS
Investigaciones apuntan a misil de EE. UU. en ataque que destruyó escuela y mató a 175 niñas en Irán

Investigaciones apuntan a misil de EE. UU. en ataque que destruyó escuela y mató a 175 niñas en Irán

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Familia de líder asesinado, Santiago Guardamino: “La justicia se deja comprar”

Pleno del Congreso aprueba ley que otorga CTS y beneficios a trabajadores CAS

El candidato que nadie espera, por Eliana Carlín

Mundo

Nuevo líder supremo de Irán promete "vengar la sangre" de muertos en la guerra en su primera aparición pública

Atentado contra sinagoga israelí en Estados Unidos: autoridades acaban con la vida del atacante durante intercambio de disparos

China construye un megapuente de 1.800 km a través de una de las zonas más extremas del planeta

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Familia de líder asesinado, Santiago Guardamino: “La justicia se deja comprar”

Pleno del Congreso aprueba ley que otorga CTS y beneficios a trabajadores CAS

Elecciones 2026: ONPE anuncia que resultados de la primera vuelta se conocerían el mediodía del 13 de abril

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025