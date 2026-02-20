Estados Unidos rechazó la propuesta de la ONU para regular la inteligencia artificial. Foto: composición LR/AFP | AFP | Foto: composición LR/AFP

Estados Unidos rechazó la propuesta de la ONU para regular la inteligencia artificial. Foto: composición LR/AFP | AFP | Foto: composición LR/AFP

Estados Unidos rechazó de forma tajante la propuesta de Naciones Unidas para crear un mecanismo de regulación internacional sobre inteligencia artificial (IA). La postura se conoció antes de la declaración final de la Cumbre de Nueva Delhi, encuentro que reunió a líderes políticos y ejecutivos tecnológicos para definir lineamientos con respecto a su desarrollo y control.

“Como la administración Trump ha dicho en numerosas ocasiones: rechazamos rotundamente la gobernanza global de la IA”, declaró el asesor tecnológico de la Casa Blanca, Michael Kratsios. Según el funcionario, la adopción de esta herramienta no puede depender de “burocracia y control centralizado”.

La ONU impulsa panel científico

Horas antes, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, confirmó la creación de un órgano asesor enfocado en garantizar la supervisión humana sobre la IA. La Asamblea General designó a 40 expertos para integrar el Panel Científico Internacional Independiente en Inteligencia Artificial.

“Nos adentramos en lo desconocido”, advirtió Guterres durante la apertura de la Cumbre de Nueva Delhi. “El mensaje es simple: menos exageración, menos miedo. Más hechos y pruebas”. El nuevo panel busca operar de forma similar al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, con evaluaciones periódicas y recomendaciones respaldadas con evidencia.

Para el jefe de la ONU, el control no detendrá el desarrollo. “La gobernanza basada en la ciencia no es un freno al progreso, sino que puede hacerlo más seguro, más justo y más compartido”, sostuvo. Añadió que comprender las capacidades y límites de los sistemas permite avanzar hacia salvaguardas y medidas fundamentadas en riesgo.

India busca inversiones y liderazgo tecnológico

La Cumbre de Nueva Delhi marcó la primera vez que este foro se celebra en un país en desarrollo. India aprovechó la visibilidad para proyectar su ambición de cerrar la brecha frente a Estados Unidos y China en el sector de inteligencia artificial.

El gobierno indio prevé atraer más de 200.000 millones de dólares en inversiones tecnológicas durante los próximos dos años. En paralelo, varias compañías estadounidenses anunciaron acuerdos y proyectos de infraestructura en el marco del encuentro.

La agenda incluyó intervenciones de directivos de grandes firmas. Sam Altman, director de OpenAI, defendió la necesidad de reglas claras. “La democratización de la IA es la mejor manera de garantizar que la humanidad prospere”, afirmó. Sin embargo, precisó que ello no excluye la supervisión: “No quiere decir que no se requiera ninguna normativa o medida de seguridad. Es obvio que las precisamos, urgentemente”.

Debate global: regulación, poder y riesgos de la IA

La discusión reflejó posiciones divergentes. Desde la Casa Blanca se insistió en que el exceso de reglas frena un sector en expansión. En ediciones anteriores del foro ya se había advertido que la fiscalización estricta acabaría con una industria transformadora en pleno crecimiento.

En contraste, otros líderes alertaron acerca de los riesgos sociales y económicos. La rápida expansión de la IA generativa elevó las ganancias de empresas tecnológicas, pero también intensificó inquietudes ante el empleo, la desigualdad y el medio ambiente. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva señaló que, sin acción colectiva, la tecnología está en condiciones de agravar brechas históricas y concentrar poder.

La próxima reunión de políticas de IA está prevista para el primer semestre de 2027 en Ginebra.