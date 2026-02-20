HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Quién le quitó los votos a Alva? Vitocho responde | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Estados Unidos se opone al plan de la ONU para regular la inteligencia artificial con un panel de expertos

La Cumbre de Nueva Delhi expuso la división global sobre cómo regular la inteligencia artificial, mientras India busca posicionarse como nuevo polo tecnológico y captar inversiones millonarias.

Estados Unidos rechazó la propuesta de la ONU para regular la inteligencia artificial. Foto: composición LR/AFP
Estados Unidos rechazó la propuesta de la ONU para regular la inteligencia artificial. Foto: composición LR/AFP | AFP | Foto: composición LR/AFP

Estados Unidos rechazó de forma tajante la propuesta de Naciones Unidas para crear un mecanismo de regulación internacional sobre inteligencia artificial (IA). La postura se conoció antes de la declaración final de la Cumbre de Nueva Delhi, encuentro que reunió a líderes políticos y ejecutivos tecnológicos para definir lineamientos con respecto a su desarrollo y control.

“Como la administración Trump ha dicho en numerosas ocasiones: rechazamos rotundamente la gobernanza global de la IA”, declaró el asesor tecnológico de la Casa Blanca, Michael Kratsios. Según el funcionario, la adopción de esta herramienta no puede depender de “burocracia y control centralizado”.

TE RECOMENDAMOS

ECLIPSE SOLAR EN ACUARIO: CAMBIOS INESPERADOS Y GIROS DE DESTINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Expríncipe Andrés de Inglaterra es liberado tras estar varias horas detenido y permanece "bajo investigación"

lr.pe

La ONU impulsa panel científico

Horas antes, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, confirmó la creación de un órgano asesor enfocado en garantizar la supervisión humana sobre la IA. La Asamblea General designó a 40 expertos para integrar el Panel Científico Internacional Independiente en Inteligencia Artificial.

“Nos adentramos en lo desconocido”, advirtió Guterres durante la apertura de la Cumbre de Nueva Delhi. “El mensaje es simple: menos exageración, menos miedo. Más hechos y pruebas”. El nuevo panel busca operar de forma similar al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, con evaluaciones periódicas y recomendaciones respaldadas con evidencia.

Para el jefe de la ONU, el control no detendrá el desarrollo. “La gobernanza basada en la ciencia no es un freno al progreso, sino que puede hacerlo más seguro, más justo y más compartido”, sostuvo. Añadió que comprender las capacidades y límites de los sistemas permite avanzar hacia salvaguardas y medidas fundamentadas en riesgo.

PUEDES VER: Parlamento de Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos y es promulgada por Delcy Rodríguez

lr.pe

India busca inversiones y liderazgo tecnológico

La Cumbre de Nueva Delhi marcó la primera vez que este foro se celebra en un país en desarrollo. India aprovechó la visibilidad para proyectar su ambición de cerrar la brecha frente a Estados Unidos y China en el sector de inteligencia artificial.

El gobierno indio prevé atraer más de 200.000 millones de dólares en inversiones tecnológicas durante los próximos dos años. En paralelo, varias compañías estadounidenses anunciaron acuerdos y proyectos de infraestructura en el marco del encuentro.

La agenda incluyó intervenciones de directivos de grandes firmas. Sam Altman, director de OpenAI, defendió la necesidad de reglas claras. “La democratización de la IA es la mejor manera de garantizar que la humanidad prospere”, afirmó. Sin embargo, precisó que ello no excluye la supervisión: “No quiere decir que no se requiera ninguna normativa o medida de seguridad. Es obvio que las precisamos, urgentemente”.

Debate global: regulación, poder y riesgos de la IA

La discusión reflejó posiciones divergentes. Desde la Casa Blanca se insistió en que el exceso de reglas frena un sector en expansión. En ediciones anteriores del foro ya se había advertido que la fiscalización estricta acabaría con una industria transformadora en pleno crecimiento.

En contraste, otros líderes alertaron acerca de los riesgos sociales y económicos. La rápida expansión de la IA generativa elevó las ganancias de empresas tecnológicas, pero también intensificó inquietudes ante el empleo, la desigualdad y el medio ambiente. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva señaló que, sin acción colectiva, la tecnología está en condiciones de agravar brechas históricas y concentrar poder.

La próxima reunión de políticas de IA está prevista para el primer semestre de 2027 en Ginebra.

Notas relacionadas
Estados Unidos asegura que trabajará de forma constructiva con el Perú tras la elección de José María Balcázar

Estados Unidos asegura que trabajará de forma constructiva con el Perú tras la elección de José María Balcázar

LEER MÁS
Sin su esposa y en el centro del infierno: Xiomara Suárez, la peruana detenida más de 100 días por ICE sin delito cometido

Sin su esposa y en el centro del infierno: Xiomara Suárez, la peruana detenida más de 100 días por ICE sin delito cometido

LEER MÁS
EE. UU. acusa al régimen de Ortega en Nicaragua por violar derechos humanos y exige la liberación de los presos políticos

EE. UU. acusa al régimen de Ortega en Nicaragua por violar derechos humanos y exige la liberación de los presos políticos

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Donald Trump ordena al Pentágono revelar todos los registros oficiales sobre vida extraterrestre y OVNIS

Donald Trump ordena al Pentágono revelar todos los registros oficiales sobre vida extraterrestre y OVNIS

LEER MÁS
¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

LEER MÁS
El país de América Latina que desafía la hegemonía de Argentina y buscar exportar carne a China

El país de América Latina que desafía la hegemonía de Argentina y buscar exportar carne a China

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El país de América Latina que desafía la hegemonía de Argentina y buscar exportar carne a China

Beca 18: Minedu crea grupo para reingeniería de Pronabec, mientras que miles de postulantes siguen a la espera de la lista de preseleccionados

Edmundo González dice que no habrá “reconciliación duradera sin memoria” tras ley de amnistía en Venezuela

Mundo

El país de América Latina que desafía la hegemonía de Argentina y buscar exportar carne a China

Edmundo González dice que no habrá “reconciliación duradera sin memoria” tras ley de amnistía en Venezuela

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Piura: ciudadano asegura que le ofrecieron dinero para participar de caravana de Keiko Fujimori

TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos y ordena su inmediata libertad

RMP sobre elección de José María Balcázar: "Ha sido elegido por votos de la derecha, del pacto"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025