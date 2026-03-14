Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza y Humberto Abanto disputan el decanato en segunda vuelta

Delia Espinoza y Humberto Abanto disputan el decanato del Colegio de Abogados en segunda vuelta | Composición LR | Composición LR

Delia Espinoza y Humberto Abanto disputan el decanato del Colegio de Abogados en segunda vuelta | Composición LR | Composición LR

La segunda vuelta de las elecciones del Colegio de Abogados de Lima se desarrolla este sábado 14 de marzo con la participación de miles de agremiados que deberán escoger entre Delia Espinoza y Humberto Abanto para ocupar el decanato del periodo 2026. Ambos candidatos llegaron a esta instancia luego de liderar la primera jornada electoral, en la que ninguno superó el 50% de los votos, lo que obligó a definir al nuevo titular del gremio en una segunda votación.