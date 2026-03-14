Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza y Humberto Abanto disputan el decanato en segunda vuelta
Los abogados habilitados del Colegio de Abogados de Lima acuden a las urnas para elegir al nuevo decano entre Delia Espinoza y Humberto Abanto. La jornada electoral definirá quién dirigirá el gremio tras una primera vuelta en la que ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría necesaria.
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La segunda vuelta de las elecciones del Colegio de Abogados de Lima se desarrolla este sábado 14 de marzo con la participación de miles de agremiados que deberán escoger entre Delia Espinoza y Humberto Abanto para ocupar el decanato del periodo 2026. Ambos candidatos llegaron a esta instancia luego de liderar la primera jornada electoral, en la que ninguno superó el 50% de los votos, lo que obligó a definir al nuevo titular del gremio en una segunda votación.
CAL segunda vuelta EN VIVO
CAL atenderá cajas solo en Miraflores y Lima Centro
El Colegio de Abogados de Lima informó que este 14 de marzo sus cajas institucionales funcionarán únicamente en las sedes de Miraflores y Lima Centro. La medida responde a que el Comité Electoral decidió no habilitar cajas dentro del local de votación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Foto: X/Colegiodeabogados
Mesas de votación funcionan de 8 a. m. a 4 p. m.
El Comité Electoral estableció que la votación se realice desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Luego del cierre de mesas se iniciará el conteo de votos para conocer al nuevo decano del gremio.
Votación se realiza en la Universidad San Marcos
La jornada electoral se desarrolla en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hasta este local llegarán miles de abogados agremiados para emitir su voto y definir quién asumirá el decanato del CAL.
Segunda vuelta define al nuevo decano del CAL
Los abogados habilitados del Colegio de Abogados de Lima participan este sábado en la segunda vuelta de las elecciones 2026. Se enfrentan Delia Espinoza y Humberto Abanto para dirigir el gremio durante el periodo 2026-2027.