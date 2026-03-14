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Los minerales de Chile que son clave para la industria tecnológica que atrae a Estados Unidos y China en medio de la disputa

Tras la nueva alianza estratégica con Washington, el gobierno de Kast podría intentar reducir la dependencia de Pekín en sectores industriales.

Chile y EE.UU. oficializaron el 12 y 13 de marzo de 2026 una declaración conjunta centrada en minerales críticos y tierras raras.
Chile y EE.UU. oficializaron el 12 y 13 de marzo de 2026 una declaración conjunta centrada en minerales críticos y tierras raras. | Composición LR/AFP/ChatGPT

Chile destaca como un proveedor clave de elementos esenciales para la tecnología mundial, gracias a su masiva extracción de cobre y litio. Estos insumos resultan vitales en la creación de semiconductores, transporte eléctrico y sistemas de defensa modernos, factores que sitúan a la nación bajo el foco de potencias como Estados Unidos y China.

La relevancia chilena en la transición energética y digitalización asegura una ventaja competitiva única por su liderazgo global en metales industriales. Washington busca actualmente reducir la dependencia frente al dominio de Pekín en el procesamiento de tierras raras y la cadena de valor de materias primas. Este escenario intensifica la "geopolítica de los minerales críticos", donde la posición privilegiada de la región atrae inversiones extranjeras interesadas en asegurar el flujo hacia industrias de energía renovable.

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¿Cuáles son los recursos críticos para los chilenos?

Los elementos fueron identificados por su importancia para la economía global y su potencial de producción significativa en el país. Además, forman parte de la Estrategia Nacional de Minerales Críticos impulsada por el gobierno para consolidar su liderazgo y atraer inversiones.

  • Cobre (Cu)
  • Litio (Li)
  • Molibdeno (Mo)
  • Renio (Re)
  • Cobalto (Co)
  • Elementos de tierras raras (ETR)
  • Antimonio (Sb)
  • Selenio (Se)
  • Telurio (Te)
  • Oro (Au)
  • Plata (Ag)
  • Hierro (Fe)
  • Boro (B)
  • Yodo (I)

Además de estos, otros metales asociados a tecnologías limpias y baterías —como níquel, grafito y manganeso— son considerados estratégicos por expertos internacionales, pese a no ser parte de las listas oficiales chilenas.

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¿Qué se sabe del nuevo acuerdo con EE.UU.?

Chile y Washington oficializaron el 12 y 13 de marzo de 2026 una declaración conjunta centrada en minerales críticos y tierras raras. Mediante este pacto, suscrito por el vicesecretario Christopher Landau y el canciller Francisco Pérez Mackenna ante el presidente José Antonio Kast, ambas naciones buscan robustecer sus cadenas de suministro. El plan prioriza la cooperación técnica y financiera para asegurar materias primas esenciales en los sectores de defensa, electrónica y energías limpias.

La alianza establece encuentros inmediatos que identificarán proyectos de interés mutuo y nuevos esquemas de financiamiento público-privado. Este esfuerzo bilateral pretende disminuir la vulnerabilidad frente a crisis globales y potenciar el reciclaje industrial en la región.

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¿Cómo desafía Chile a China?

Mediante una alianza estratégica con Washington, Santiago busca fragmentar el control del gigante asiático sobre las tecnologías avanzadas y asegurar una redistribución del poder geopolítico. Esta cooperación internacional establece un nuevo paradigma donde la nación sudamericana facilita la transición hacia fuentes de abastecimiento diversas, lo cual permite "disminuir la dependencia de Beijing" en sectores industriales de alta complejidad.

Al robustecer sus vínculos económicos con los estadounidenses, el país impulsa una "reconfiguración estratégica del mercado global" que equilibra la balanza comercial frente a las potencias de Asia. Este movimiento no solo dinamiza las finanzas locales, sino que consolida la seguridad energética mundial mediante la explotación soberana de materias primas esenciales.

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