Fiscalía ejecuta allanamientos y detiene a 11 policías por permitir paso de camiones con mercadería de contrabando

Al menos 11 policías fueron detenidos durante un operativo del primer despacho de laFiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Punodebido a que habría cometido los presuntos delitos de organización criminal y cohecho propio en la función policial en agravio del Estado.

Este sábado, por la madrugada, se ejecutó diversos allanamientos con fines de detención preliminar porque, de acuerdo con la investigación, a cargo del fiscal provincial Arturo Zirena Asencio, los efectivos policiales habrían cobrado entre S/30 y S/300 para permitir el paso de camiones con mercadería de contrabando desde la frontera con Bolivia hasta Juliaca, donde era comercializada como legal. Las acciones contaban con órdenes judiciales.

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De esta manera, se intervino dependencias policiales, tales como el puesto de auxilio rápido Samán, la unidad de emergencia Juliaca, el destacamento de protección de carreteras de Juliaca y Huancané; así como las comisarías de Conima, Huancané, Taraco, Pusí, Sanán, Pusi y San Miguel.

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También se allanó locales comerciales de la sexta cuadra del jirón Mariano Melgar, en Juliaca, donde se decomisó mercancía de contrabando y se detuvo a 12 personas civiles por el presunto delito de contrabando agravado en agravio del Estado.

Se conoció que entre los agentes detenidos se encuentran altos jefes policiales de Juliaca que habrían apoyado el delito de contrabando y receptación aduanera. Según la tesis fiscal, los policías habrían estado recibiendo dádivas desde el 2024.

Ante estas pruebas, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar contra los 23 acusados, a quienes se les atribuye ser presuntos autores o participes del ingreso de camiones con mercadería de contrabando.