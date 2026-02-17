HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

México rechaza unirse a la Junta de Paz creada por Donald Trump y afirma que solo participará como "observador"

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró que la negativa de su país se debe a que el organismo debe incluir a todas las partes en los procesos de paz en el Medio Oriente.

Claudia Sheibaum reconocidó a Palestina como estado oficial.
Claudia Sheibaum reconocidó a Palestina como estado oficial. | Composición LR

Este martes, la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, informó que su país no formará parte de la Junta de Paz creada por el presidente estadounidense Donald Trump y que enviará a su embajador ante Naciones Unidas como "observador" a la próxima reunión programada por el organismo para el viernes 20 de febrero.

Según Sheinbaum, la principal razón de la negativa es la ausencia de Palestina, dado que en la misiva se abordará el tema del conflicto con Israel. En virtud de que México previamente reconoció a Palestina como Estado, considera fundamental que ambas partes participen, algo que no está previsto en el planteamiento actual.

En los últimos años, el país ha respaldado iniciativas multilaterales orientadas a promover negociaciones entre las partes, en consonancia con su política de solución pacífica de controversias y respeto al derecho internacional.

Argentina, El Salvador y Paraguay serán los países que representarán a América Latina en el organismo fundado por Estados Unidos.

lr.pe

Hamás solicita a la Junta de Paz de Trump

El grupo terrorista Hamás solicitó a la Junta de Paz que presione a Israel para detener lo que calificó como una 'violación de la tregua' en la Franja de Gaza, acordada meses atrás.

"Instamos a los miembros de la Junta a tomar medidas enérgicas para obligar a la ocupación israelí a cesar sus violaciones en Gaza, ya que la guerra genocida contra la Franja continúa", declaró Hazem Qasem, portavoz de la organización política y militar, antes de la reunión en Washington.

La Organización de las Naciones Unidas reportó que, a febrero de 2026, 72.061 personas han perdido la vida en el conflicto en la Franja, de acuerdo con reportes del Ministerio de Salud del enclave.

lr.pe

La Unión Europea se alinea con México

Según información recopilada por el medio El Español, desde la Unión Europea aseguran que existen contradicciones para aceptar el nuevo organismo de Trump, ya que consideran que es un intento de sustituir a las Naciones Unidas.

Sin embargo, desde Bruselas temen ser apartados del núcleo de decisiones en la región, como las negociaciones entre Rusia y Ucrania, especialmente considerando que la Unión Europea es el principal donante de ayuda humanitaria a Kiev.

