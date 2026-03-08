HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Mundo

La megaciudad más poblada del planeta se hunde de forma progresiva y podría desaparecer antes de 2050 por el cambio climático

Las inundaciones recurrentes estarían afectando a Yakarta, donde los residentes se ven obligados a recurrir a pozos subterráneos de forma clandestina para obtener agua.

Yakarta se hunde a un ritmo alarmante de 20 a 28 centímetros por año.
Yakarta se hunde a un ritmo alarmante de 20 a 28 centímetros por año. | Composición LR

Situación crítica en Indonesia. Yakarta, considerada como una de las megaciudades más pobladas del planeta, se hunde de forma progresiva debido al aumento del nivel del mar. Este fenómeno, documentado por organismos internacionales y reportado por diversos medios, es consecuencia directa del cambio climático.

Factores como el descenso progresivo del terreno, el peso de enormes construcciones y las inundaciones recurrentes estarían generando impactos en la movilidad, el acceso a servicios básicos y la calidad de vida de los cerca de 42 millones de habitantes de la enorme capital. Por ello, se estima que la ciudad podría desaparecer antes de 2050.

PUEDES VER: Rusia brindaría inteligencia a Irán para atacar fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, según The Washington Post

lr.pe

Amenaza climática en Indonesia

Además de causas ambientales, humanas y demográficas, Yakarta enfrenta una deficiente red de agua potable que ha llevado a millones de residentes a recurrir a pozos subterráneos de forma clandestina. Dicha práctica, según el diario español La Razón, ha reducido las reservas de acuíferos y agravado el descenso del suelo.

"El suministro se extrae de forma no regulada e ilegal a través de excavaciones. Es decir, la mayoría de los habitantes deben bombear el agua de las napas para cubrir sus necesidades. Y, al hacerlo, debilitan la superficie pantanosa de la ciudad, que finalmente se hunde", puntualiza la revista argentina Billiken.

A esta situación se suma el calentamiento global provocado por la emisión de gases de efecto invernadero. El aumento de las temperaturas derrite los polos y eleva el nivel del mar. "Si analizamos nuestros modelos, en 2050 aproximadamente el 95% del norte de Yakarta estará sumergido", confesó a la BBC el ingeniero geodésico Heri Andreas en 2018. Este experto estudió la deformación del suelo durante los últimos 20 años en el Instituto de Tecnología de Bandung.

PUEDES VER: Autoridades de Colombia ordenan retirar más de 100 marcas de esmalte de uñas por posibles riesgos sanitarios

lr.pe

Futuro incierto

Asimismo, el informe de Perspectivas Urbanas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) detalló que la capital indonesia figura entre las ciudades más vulnerables del mundo ante el cambio climático.

Por su parte, la radio bonaerense Mitre puntualizó que Yakarta se sumerge a un ritmo alarmante de 20 a 28 centímetros por año. También indicó que alrededor del 40% del territorio urbano ya queda por debajo del nivel del mar debido a la extracción de aguas subterráneas.

Ante este escenario, las autoridades indonesias han impulsado diversas iniciativas. Destaca el proyecto del 'Muro Marino Gigante', un sistema de defensas costeras destinado a proteger a la capital de las mareas y del avance del mar. Además, se desarrollan programas de restauración de ríos para mejorar el drenaje urbano.

