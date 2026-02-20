Donald Trump ordena al Pentágono revelar todos los registros oficiales sobre vida extraterrestre y OVNIS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado instrucciones a las agencias federales, incluido el Departamento de Defensa, para que comiencen a identificar y hacer públicos los registros relacionados con objetos voladores no identificados (OVNIs) y posibles formas de vida fuera de la Tierra. Esta medida responde al creciente interés del público por estos eventos, impulsado por recientes declaraciones del expresidente Barack Obama sobre la posibilidad de vida extraterrestre.

A través de un mensaje en su plataforma Truth Social, Trump indicó que los archivos deben incluir información sobre fenómenos aéreos no identificados (FANI) y otros sucesos relevantes. Aunque no precisó si se liberarán documentos clasificados, el presidente enfatizó la necesidad de dar acceso a material sobre este tema, de gran relevancia e interés.

Instrucciones a las Agencias Federales

Trump ha solicitado a las entidades gubernamentales que inicien el proceso de identificación y publicación de documentos relacionados con OVNIs y vida extraterrestre. También indicó que los registros deben abarcar avistamientos inexplicables, aunque no se ha aclarado si se harán públicos documentos clasificados.

La decisión responde al creciente interés popular sobre estos fenómenos, que ha sido amplificado por las recientes declaraciones de personalidades públicas sobre la existencia de vida en otros planetas y avistamientos inexplicables. Este esfuerzo busca mejorar la transparencia en torno a estos temas, que han captado la atención global.

La polémica por las declaraciones de Obama

La orden de Trump llega tras los comentarios del expresidente Barack Obama, quien en una entrevista sugirió que, dada la inmensidad del universo, podría haber vida extraterrestre, aunque aclaró que no existe evidencia de contacto directo o de que el gobierno haya ocultado información relacionada.

Trump criticó la declaración de Obama, sugiriendo que el expresidente había tocado temas sensibles y pudo haber revelado material clasificado. Afirmó que Obama había cometido un error al referirse a estos asuntos de forma tan pública, dado lo delicado de la información que podría implicar.

Respaldo en el Congreso y Redes Sociales

El anuncio de Trump ha recibido apoyo por parte de legisladores de ambos partidos. La congresista republicana Anna Paulina Luna, quien preside el Grupo de Trabajo sobre Fenómenos Aéreos No Identificados, mostró su agradecimiento por la medida, destacando que permitirá la divulgación de pruebas y documentos clave sobre los OVNIs.

Además, el senador demócrata John Fetterman expresó su respaldo, calificando la iniciativa como "fantástica" y destacando la importancia de proporcionar más claridad a la ciudadanía. La medida ha generado un amplio apoyo en las redes sociales, donde muchos aplauden la transparencia sobre estos misteriosos fenómenos.