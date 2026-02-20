Donald Trump ordena al Pentágono revelar todos los registros oficiales sobre vida extraterrestre y OVNIS
La iniciativa busca mejorar la transparencia sobre fenómenos aéreos no identificados (FANI) y avistamientos inexplicables, pero no se ha aclarado si se liberarán documentos clasificados.
- Roxana Crisólogo: “Es un mundo peligroso para las mujeres; yo siento que estoy usando una armadura y mis cuchillos son mis palabras”
- Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado instrucciones a las agencias federales, incluido el Departamento de Defensa, para que comiencen a identificar y hacer públicos los registros relacionados con objetos voladores no identificados (OVNIs) y posibles formas de vida fuera de la Tierra. Esta medida responde al creciente interés del público por estos eventos, impulsado por recientes declaraciones del expresidente Barack Obama sobre la posibilidad de vida extraterrestre.
A través de un mensaje en su plataforma Truth Social, Trump indicó que los archivos deben incluir información sobre fenómenos aéreos no identificados (FANI) y otros sucesos relevantes. Aunque no precisó si se liberarán documentos clasificados, el presidente enfatizó la necesidad de dar acceso a material sobre este tema, de gran relevancia e interés.
TE RECOMENDAMOS
ECLIPSE SOLAR EN ACUARIO: CAMBIOS INESPERADOS Y GIROS DE DESTINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: Irán asegura intenciones reales para alcanzar un acuerdo "justo y duradero" con Estados Unidos
Instrucciones a las Agencias Federales
Trump ha solicitado a las entidades gubernamentales que inicien el proceso de identificación y publicación de documentos relacionados con OVNIs y vida extraterrestre. También indicó que los registros deben abarcar avistamientos inexplicables, aunque no se ha aclarado si se harán públicos documentos clasificados.
La decisión responde al creciente interés popular sobre estos fenómenos, que ha sido amplificado por las recientes declaraciones de personalidades públicas sobre la existencia de vida en otros planetas y avistamientos inexplicables. Este esfuerzo busca mejorar la transparencia en torno a estos temas, que han captado la atención global.
PUEDES VER: Expresidente Yoon Suk-yeol es condenado a cadena perpetua por insurrección tras intentar imponer ley marcial en Corea del Sur
La polémica por las declaraciones de Obama
La orden de Trump llega tras los comentarios del expresidente Barack Obama, quien en una entrevista sugirió que, dada la inmensidad del universo, podría haber vida extraterrestre, aunque aclaró que no existe evidencia de contacto directo o de que el gobierno haya ocultado información relacionada.
Trump criticó la declaración de Obama, sugiriendo que el expresidente había tocado temas sensibles y pudo haber revelado material clasificado. Afirmó que Obama había cometido un error al referirse a estos asuntos de forma tan pública, dado lo delicado de la información que podría implicar.
PUEDES VER: Juicio contra Mark Zuckerberg: histórico proceso denuncia la adicción que generan las redes sociales
Respaldo en el Congreso y Redes Sociales
El anuncio de Trump ha recibido apoyo por parte de legisladores de ambos partidos. La congresista republicana Anna Paulina Luna, quien preside el Grupo de Trabajo sobre Fenómenos Aéreos No Identificados, mostró su agradecimiento por la medida, destacando que permitirá la divulgación de pruebas y documentos clave sobre los OVNIs.
Además, el senador demócrata John Fetterman expresó su respaldo, calificando la iniciativa como "fantástica" y destacando la importancia de proporcionar más claridad a la ciudadanía. La medida ha generado un amplio apoyo en las redes sociales, donde muchos aplauden la transparencia sobre estos misteriosos fenómenos.