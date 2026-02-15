HOYSuscripcion LR Focus

Alerta de explosivo en la Línea 1 del Metro obliga a suspender servicio     
Mundo

Donald Trump anuncia que la Junta de Paz destinará más de 5.000 millones de dólares para Gaza

Según el presidente de Estados Unidos, la inversión se destinará a "iniciativas humanas y de reconstrucción" en la devastada Franja.

Junta de Paz de Trump.
Junta de Paz de Trump. | Composición LR

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, adelantó este domingo que los países integrantes de la Junta de Paz destinarán más de 5.000 millones de dólares a "iniciativas humanitarias y de reconstrucción" en la Franja de Gaza.

El anuncio formal se realizará durante la primera reunión de la organización, prevista para la próxima semana en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre del republicano.

"El 19 de febrero de 2026, me reuniré nuevamente con los miembros de la Junta en el Instituto de Paz Donald J. Trump en Washington, D.C., para anunciar que los Estados han comprometido más de 5.000 millones de dólares para las iniciativas humanitarias y de reconstrucción de Gaza", escribió en su red Truth Social.

Pide desmilitarizar a Hamás

El mandatario norteamericano solicitó al movimiento Hamás avanzar en su desarmamiento como parte del plan de posguerra en Gaza. El desarme es un elemento clave de la segunda fase del alto el fuego negociado por Estados Unidos, sellado en octubre entre Israel y el grupo palestino para poner fin a la guerra desencadenada por los terroristas.

Naciones Unidas aprobó el plan de noviembre, que estipula la retirada gradual de las fuerzas israelíes en la Franja y el despiece del grupo, con el despliegue de una fuerza internacional de estabilización con el objetivo de garantizar la seguridad.

Rusia no toma una decisión

El Kremlin aseguró que aún no ha tomado una decisión sobre la Junta de Paz creada por Trump. "Aún no hemos definido nuestra postura", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El funcionario, por otro lado, confirmó el próximo ciclo de negociaciones en Ginebra, que se llevará a cabo en formato tripartito entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania para poner fin a la guerra.

