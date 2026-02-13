Trump anuncia que viajará a Venezuela, pero afirma que aún no hay fecha definida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que planea visitar Venezuela, aunque no estableció cuándo se realizará ese viaje en concreto. El mandatario hizo el anuncio en la Casa Blanca durante un encuentro con periodistas.

Trump hizo estas declaraciones antes de dirigirse a una base militar en Carolina del Norte para encontrarse con las fuerzas que participaron en la operación del 3 de enero que culminó con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro. En ese contexto, el mandatario también destacó que su gobierno reconoce a la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, como líder legítima en Venezuela, y afirmó que las relaciones entre ambos países están “tan buenas como uno podría desear”.

Ampliaremos en breve...