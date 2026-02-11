HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Netanyahu firma adhesión a la Junta de la Paz y se reúne con Trump para pedir más presión sobre Irán

Durante su visita, el líder discutió temas clave, como el programa de misiles balísticos de Teherán, en un encuentro que refuerza las relaciones entre Israel y Estados Unidos.

Netanyahu visita por séptima vez Washington en lo que va del segundo mandato del actual presidente estadounidense. Foto: AFP.
Benjamín Netanyahu firmó su adhesión a la Junta de la Paz previo a la reunión que mantuvo con Donald Trump en la Casa Blanca. El primer ministro de Israel se suscribió al organismo internacional del presidente de Estados Unidos en el encuentro que mantuvo con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Casa Blair, residencia oficial en la que se hospeda.

La propuesta, que será presidida de forma vitalicia por el republicano, fue presentada el pasado 15 de enero en el marco del Foro Económico Mundial en Davos. En aquel momento Trump contaba con el apoyo de Jerusalén, pero ningún representante del país lo acompañó durante el anuncio público.

Netanyahu visita por séptima vez Washington en lo que va del segundo mandato del actual presidente.

PUEDES VER: Irán acepta someterse a “inspecciones” para demostrar que su programa nuclear es pacífico en medio de las negociaciones con EE. UU.

lr.pe

Aumenta la presión sobre Irán

Tras la reunión de más de dos horas, el líder republicano se pronunció mediante su cuenta en Truth Social y calificó el encuentro como “positivo”, aunque también enfatizó que “no se llegó a ningún acuerdo definitivo”. “Insistí en que las negociaciones con Irán continuaran para ver si se puede concretar un pacto. Si se puede, la informé al Primer Ministro cuál es el resultado”, añadió.

Además, el escrito envió una nueva amenaza contra Teherán, haciendo memoria de la última vez que el país decidió no llegar a un trato con Estados Unidos, el cual culminó con “un golpe de medianoche”. “Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables”, concluyó.

Por su parte, la oficina del gobernante israelí confirmó que "ambos acordaron mantener la coordinación y el estrecho contacto entre ellos". Este pronunciamiento, junto al de Trump, termina por ratificar la información que había revelado la agencia AFP previo al evento, la cual aseguraba que este se llevaría a cabo bajo el marco de los intereses de la presión sobre el territorio iraní.

La primera congregación del nuevo organismo

Hace unos días CNN reveló que un funcionario estadounidense y un diplomático de una nación invitada revelaron la posibilidad de que este mes se dé una convensión de la Junta de la Paz. Según confirmó el mismo medio, la invitación pone como fecha del evento al 19 de febrero, convirtiéndose en la primera cita del grupo desde la ceremonia de firma en Suiza.

A una semana de que se lleve a cabo, aún no está claro qué países asistirán y menos por quién estarán representados. Cabe recordar que, en primera instancia, la agrupación fue concebida originalmente como un órgano limitado encargado de supervisar la reconstrucción de Gaza, pero terminó siendo parte de lo que parece una misión que intenta sustituir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

