Expresidente brasileño Jair Bolsonaro está estable, aunque sufre una grave disfunción renal

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está estable a pesar de sufrir una grave disfunción renal que ha complicado su estado general. Aunque la situación es preocupante, los médicos aseguran que no ha habido un empeoramiento inmediato y permanece bajo observación en el hospital.

Bolsonaro fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos debido a problemas pulmonares y renales, pero se ha observado cierta mejoría en las últimas horas. Aunque la recuperación es incierta, su salud no ha sufrido retrocesos importantes.

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Mejoría clínica en su tratamiento

A pesar de las complicaciones, Bolsonaro ha mostrado avances en su condición. La fiebre ha desaparecido, y ya no requiere oxígeno suplementario, lo que indica que la inflamación pulmonar no ha empeorado. El tratamiento parece estar dando resultados positivos, y los médicos continúan monitoreando su progreso.

La disfunción renal sigue siendo un tema de preocupación, pero no se han reportado nuevas complicaciones. Este panorama ha generado algo de alivio en su equipo médico, aunque continúan con una vigilancia constante.

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Pronóstico reservado y seguimiento cercano

Los siguientes días son esenciales para determinar si la mejoría continuará o si aparecen complicaciones adicionales. La situación es delicada, pero estable, y los médicos seguirán realizando evaluaciones para asegurar que no surjan problemas adicionales.

Mientras tanto, su familia y el equipo médico continúan atentos a cualquier cambio significativo. La evolución de Bolsonaro será incierta, y cualquier alteración podría influir en los próximos pasos de su tratamiento.