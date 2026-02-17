El ministro de Relaciones Exteriores de Irán anunció avances en las negociaciones nucleares con EE. UU. | Composición LR | AFP

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán anunció avances en las negociaciones nucleares con EE. UU. | Composición LR | AFP

Este martes 17 de febrero de 2026, tras finalizar la esperada reunión con Estados Unidos en la ciudad suiza, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó con optimismo que se habrían logrado los primeros avances hacia un tratado para establecer su anhelado plan nuclear, que, según indicó, sería utilizado para fines no bélicos.

"Al final, logramos alcanzar un acuerdo amplio sobre una serie de líneas generales, sobre cuya base avanzaremos y comenzaremos a trabajar en el texto de un posible pacto", señaló el canciller por televisión estatal.

Irán dice que hay "progreso" con EE. UU.

Este martes se llevó a cabo la segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos, mediada por Omán, la cual vislumbra un posible entendimiento entre las partes. El jefe de la diplomacia del país de Medio Oriente afirmó que esta reunión, en comparación con la del ciclo anterior, a inicios de mes, había sido "más constructiva".

Ninguno de los representantes afirmó la existencia de un cronograma para un próximo diálogo; sin embargo, se espera que pronto sea anunciado por medio de una comunicación oficial. Horas después, en una conferencia de las Naciones Unidas, Araqchi celebró que se abre una "nueva oportunidad" para concretar su plan.

En paralelo, según confirmó la agencia Fars, el Gobierno iraní anunció el bloqueo temporal del estrecho de Ormuz en el marco de los ejercicios navales de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la nación persa y mitigar "posibles amenazas militares" en la región.

Días previos, la gestión de Trump afirmó que Teherán se enfrentaría a serias consecuencias "de no alcanzar un acuerdo". Además, exigió que se ponga en marcha una serie de restricciones sobre el programa de misiles balísticos de la nación medioriental y que se deje de apoyar a grupos armados locales.

Ayatolá israelí rechaza pedido sobre misiles de Washington

El 17 de febrero, el líder supremo Ali Jameneí cerró las puertas a negociar con Estados Unidos sobre sus misiles, alegando que una nación que no tiene esta clase de equipamento disuasorio "queda a merced de sus enemigos".

"Los estadounidenses, al intervenir en la cuestión del armamento, dicen que ustedes no deben tener cierto tipo o alcance de misiles, cuando en este asunto le corresponde únicamente al pueblo iraní y no les incumbe a ellos", exclamó el máximo exponente religioso del país.

Asimismo, en referencia al diálogo sobre un acuerdo nuclear con la Casa Blanca, afirmó que Trump busca expresamente que no se desarrolle este tipo de tecnología en la región de Medio Oriente. "Si realmente debe haber una negociación, porque no siempre hay lugar para ella, determinar de antemano el resultado de la negociación es un acto incorrecto y estúpido", exclamó el ayatolá.

De acuerdo con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), en una publicación de junio de 2025, "Irán posee el arsenal de misiles más grande y diverso" de la región, incluyendo, según la Asociación de Control de Armamento, un Shahab-1 (alcance estimado de 190 millas), Zolfaghar (435 millas), Shahab-3 (de 500 a 620 millas), Emad-1 (1.240 millas) y un modelo Sejil (entre 930 y 1.550 millas).