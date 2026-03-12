China construye un megapuente de 1.800 km a través de una de las zonas más extremas del planeta

Esta infraestructura mejorará el transporte de recursos como carbón y cobre desde Mongolia, fortaleciendo la cadena de suministro de materias primas hacia China. | Foto: Reddit

Esta infraestructura mejorará el transporte de recursos como carbón y cobre desde Mongolia, fortaleciendo la cadena de suministro de materias primas hacia China. | Foto: Reddit

China impulsa uno de los proyectos de infraestructura ferroviaria más ambiciosos del mundo: un corredor elevado de más de 1.800 kilómetros que atraviesa el inhóspito desierto del Gobi, una región conocida por sus temperaturas extremas y su terreno inestable.

La obra consiste en una extensa línea férrea construida sobre pilares de hormigón, diseñada para conectar la ciudad fronteriza de Erenhot con Mongolia y continuar posteriormente hacia Rusia. El objetivo es crear una ruta directa que permita transportar materias primas estratégicas a territorio chino con mayor rapidez y eficiencia.

El entorno donde se desarrolla esta edificación presenta desafíos naturales extremos. En el Gobi, las temperaturas pueden descender por debajo de –40 °C en invierno y superar los 50 °C en verano, mientras que el suelo se ve afectado por ciclos de congelación y deshielo que dificultan la construcción de grandes estructuras.

Una solución técnica para un terreno inestable

La principal innovación del proyecto consiste en elevar gran parte de la vía ferroviaria sobre viaductos, lo que evita el contacto directo con el suelo más frágil. Esta solución reduce el impacto de los cambios del terreno y permite mantener la alineación de las vías incluso en condiciones climáticas extremas.

Aproximadamente el 60% del recorrido está formado por estructuras elevadas, mientras que el resto del trazado se apoya directamente sobre el territorio en zonas donde la estabilidad geológica lo permite. La combinación de ambas soluciones busca garantizar la continuidad operativa de la línea.

La infraestructura también incluye sistemas diseñados específicamente para enfrentar el clima del desierto, como túneles con ventilación y calefacción, mecanismos que evitan el congelamiento de los rieles y tecnologías de monitoreo sísmico en tiempo real.

Además, la línea ha sido diseñada con el fin de soportar trenes de gran capacidad y alcanzar velocidades de hasta 120 kilómetros por hora, lo que permitirá mantener un flujo constante de carga a lo largo de la ruta.

Un corredor clave para el transporte de recursos

Más allá del desafío de ingeniería, el proyecto responde a una estrategia económica y logística. La nueva conexión permitirá transportar directamente carbón, cobre y tierras raras desde Mongolia hacia puertos e instalaciones industriales chinas.

Entre los yacimientos más relevantes se encuentra la mina de Oyu Tolgoi, considerada una de las mayores reservas de cobre del mundo, así como la región minera de Tavan Tolgoi, que alberga miles de millones de toneladas de carbón.

El acceso rápido a estos recursos resulta clave en un contexto de creciente demanda global de materias primas necesarias destinadas a tecnologías modernas, desde motores eléctricos hasta turbinas eólicas y dispositivos electrónicos.

Actualmente, China concentra una parte importante del procesamiento mundial de estos materiales, especialmente en el caso de las tierras raras. Al reducir los tiempos de transporte entre las minas y las plantas industriales, el nuevo corredor ferroviario refuerza la posición logística del país en la cadena global de suministro.