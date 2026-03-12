HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

China construye un megapuente de 1.800 km a través de una de las zonas más extremas del planeta

Este proyecto innovador utiliza viaductos para enfrentar el terreno inestable y las extremas condiciones climáticas de la región, garantizando así la continuidad operativa de la línea.

Esta infraestructura mejorará el transporte de recursos como carbón y cobre desde Mongolia, fortaleciendo la cadena de suministro de materias primas hacia China.
Esta infraestructura mejorará el transporte de recursos como carbón y cobre desde Mongolia, fortaleciendo la cadena de suministro de materias primas hacia China. | Foto: Reddit

China impulsa uno de los proyectos de infraestructura ferroviaria más ambiciosos del mundo: un corredor elevado de más de 1.800 kilómetros que atraviesa el inhóspito desierto del Gobi, una región conocida por sus temperaturas extremas y su terreno inestable.

La obra consiste en una extensa línea férrea construida sobre pilares de hormigón, diseñada para conectar la ciudad fronteriza de Erenhot con Mongolia y continuar posteriormente hacia Rusia. El objetivo es crear una ruta directa que permita transportar materias primas estratégicas a territorio chino con mayor rapidez y eficiencia.

TE RECOMENDAMOS

CASA 8 EN LA CARTA ASTRAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El entorno donde se desarrolla esta edificación presenta desafíos naturales extremos. En el Gobi, las temperaturas pueden descender por debajo de –40 °C en invierno y superar los 50 °C en verano, mientras que el suelo se ve afectado por ciclos de congelación y deshielo que dificultan la construcción de grandes estructuras.

PUEDES VER: Alrededor de 32 países acuerdan vender sus reservas estratégicas de petróleo tras impacto de la guerra en Medio Oriente

lr.pe

Una solución técnica para un terreno inestable

La principal innovación del proyecto consiste en elevar gran parte de la vía ferroviaria sobre viaductos, lo que evita el contacto directo con el suelo más frágil. Esta solución reduce el impacto de los cambios del terreno y permite mantener la alineación de las vías incluso en condiciones climáticas extremas.

Aproximadamente el 60% del recorrido está formado por estructuras elevadas, mientras que el resto del trazado se apoya directamente sobre el territorio en zonas donde la estabilidad geológica lo permite. La combinación de ambas soluciones busca garantizar la continuidad operativa de la línea.

La infraestructura también incluye sistemas diseñados específicamente para enfrentar el clima del desierto, como túneles con ventilación y calefacción, mecanismos que evitan el congelamiento de los rieles y tecnologías de monitoreo sísmico en tiempo real.

Además, la línea ha sido diseñada con el fin de soportar trenes de gran capacidad y alcanzar velocidades de hasta 120 kilómetros por hora, lo que permitirá mantener un flujo constante de carga a lo largo de la ruta.

PUEDES VER: Nuevo líder supremo de Irán promete "vengar la sangre" de muertos en la guerra en su primera aparición pública

lr.pe

Un corredor clave para el transporte de recursos

Más allá del desafío de ingeniería, el proyecto responde a una estrategia económica y logística. La nueva conexión permitirá transportar directamente carbón, cobre y tierras raras desde Mongolia hacia puertos e instalaciones industriales chinas.

Entre los yacimientos más relevantes se encuentra la mina de Oyu Tolgoi, considerada una de las mayores reservas de cobre del mundo, así como la región minera de Tavan Tolgoi, que alberga miles de millones de toneladas de carbón.

El acceso rápido a estos recursos resulta clave en un contexto de creciente demanda global de materias primas necesarias destinadas a tecnologías modernas, desde motores eléctricos hasta turbinas eólicas y dispositivos electrónicos.

Actualmente, China concentra una parte importante del procesamiento mundial de estos materiales, especialmente en el caso de las tierras raras. Al reducir los tiempos de transporte entre las minas y las plantas industriales, el nuevo corredor ferroviario refuerza la posición logística del país en la cadena global de suministro.

Notas relacionadas
Fracasa la reunión entre Boric y Kast tras disputa por el cable submarino chino previo al cambio de poder: "Es una mala señal"

Fracasa la reunión entre Boric y Kast tras disputa por el cable submarino chino previo al cambio de poder: "Es una mala señal"

LEER MÁS
¿Qué es la cumbre "Escudo de las Américas", la nueva alianza de Trump contra la influencia de China y el narcotráfico?

¿Qué es la cumbre "Escudo de las Américas", la nueva alianza de Trump contra la influencia de China y el narcotráfico?

LEER MÁS
China quería generar más electricidad, pero en lugar de ello creó algo inesperado: un nuevo microclima

China quería generar más electricidad, pero en lugar de ello creó algo inesperado: un nuevo microclima

LEER MÁS
Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nuevo líder supremo de Irán promete "vengar la sangre" de muertos en la guerra en su primera aparición pública

Nuevo líder supremo de Irán promete "vengar la sangre" de muertos en la guerra en su primera aparición pública

LEER MÁS
Israel confirma destrucción de bases nucleares de Irán y anuncia que "tomará territorio" de Líbano si persisten los ataques de Hezbolá

Israel confirma destrucción de bases nucleares de Irán y anuncia que "tomará territorio" de Líbano si persisten los ataques de Hezbolá

LEER MÁS
Atentado contra sinagoga israelí en Estados Unidos: autoridades acaban con la vida del atacante durante intercambio de disparos

Atentado contra sinagoga israelí en Estados Unidos: autoridades acaban con la vida del atacante durante intercambio de disparos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Profesora acude 4 días seguidos para recoger su DNI en Reniec de Santa Anita, pero no se lo entregan por largas colas

Keiko Fujimori asiste a toma de mando de Kast como estrategia de mostrarse como derecha populista

Congreso EN VIVO: Pleno debate el pedido inhabilitación contra Delia Espinoza por 10 años

Mundo

Atentado contra sinagoga israelí en Estados Unidos: autoridades acaban con la vida del atacante durante intercambio de disparos

Nuevo líder supremo de Irán promete "vengar la sangre" de muertos en la guerra en su primera aparición pública

Kim Jong-un realiza ejercicio de tiro con pistolas tras inspección en fábrica de municiones en Corea del Norte

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori asiste a toma de mando de Kast como estrategia de mostrarse como derecha populista

Congreso EN VIVO: Pleno debate el pedido inhabilitación contra Delia Espinoza por 10 años

Wagner Moura, protagonista de 'El agente secreto': “Ningún país se desarrolla sin su cultura”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025