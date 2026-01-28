HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: EL 'MONSTRUO' ES ENTREGADO A LAS AUTORIDADES PERUANAS | 28 de enero 2026

Mundo

Irán afirma que está "con el dedo en el gatillo" y amenaza a EE. UU. e Israel con represalias si atacan su territorio

Las declaraciones llegan tras las amenazas de Donald Trump de realizar una operación militar similar a la de Venezuela en Irán.

Irán aseguró que el país responderá con fuerza a posibles ataques de EE. UU. e Israel.
Irán aseguró que el país responderá con fuerza a posibles ataques de EE. UU. e Israel. | Composición LR

Este miércoles 28 de enero de 2026, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, afirmó que el país de Medio Oriente respondería ante cualquier tipo de ataque perpetrado por Estados Unidos y su socio Israel. Según dio a entender en su publicación por medio de X (antes Twitter), el cuerpo armado de la región cuenta con órdenes directas de respuesta militar ante este escenario.

Estas declaraciones se dan luego de que Donald Trump, presidente estadounidense, amenazara a Irán con una operación militar similar a la perpetrada en Venezuela, la cual tuvo como resultado la captura de Nicolás Maduro, líder chavista acusado por narcotráfico que se mantuvo en el poder desde 2013.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA PALACIOS, OXENFORD, PEDRO SALINAS Y CARLOS CORNEJO EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

PUEDES VER: Irán amenaza con castigar "sin la menor clemencia" a los responsables de las protestas antigubernamentales

lr.pe

Irán afirma responder a eventuales ataques de EE. UU. e Israel

"Nuestras valientes Fuerzas Armadas están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder inmediata y poderosamente a cualquier agresión contra nuestra querida tierra, aire y mar", afirmó el ministro Abbas Araghchi tras las amenazas de Estados Unidos e Israel de un eventual ataque directo contra su territorio.

De acuerdo con el funcionario, Teherán cuenta con las "valiosas lecciones" recopiladas tras la Guerra de los 12 días, un cruce de fuego sin precedentes con Jerusalén, las cuales les permitieron "responder con mayor fuerza, rapidez y profundidad" a los ataques.

Washington envió al Golfo Pérsico una flota naval liderada por el portaaviones USS Abraham Lincoln, de carácter bélico, con el fin de presionar al país iraní bajo el argumento de "promover la seguridad y estabilidad regional" debido a la represión registrada durante las manifestaciones, que comenzaron el 28 de diciembre de 2025 tras una reforma presupuestaria que incluía un aumento de impuestos del 62%.

Según información divulgada por organizaciones y activistas, durante estas protestas se registraron al menos 5.973 muertos y más de 41.800 detenidos.

EE. UU. amenaza a Irán con incursión militar

En referencia al USS Abraham Lincoln, el presidente estadounidense, Donald Trump, a través de Truth Social, afirmó que la embarcación, "al igual que —pasó con— Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez, con rapidez y violencia, si es necesario".

El pasado 3 de enero, Estados Unidos realizó una incursión militar en Caracas, gracias al despliegue realizado desde agosto de 2025 en el Mar Caribe. Esta operación terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, entregados a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.

En ese sentido, el mandatario estadounidense envió un ultimátum a la región dirigida por el ayatolá Alí Jamenei, instándolos a negociar lo antes posible. "Esperemos que Irán se siente pronto a la mesa de negociaciones y negocie un acuerdo justo y equitativo, sin armas nucleares, que beneficie a todas las partes. ¡El tiempo se acaba, es realmente esencial!", sentenció.

Asimismo, de no cumplir con esta advertencia, amenazó con realizar un ataque de destrucción masiva de mayor magnitud a la registrada por la Operación Martillo de Medianoche, la cual consistió en una serie de bombardeos, el 22 de junio de 2025, que terminaron con tres pilares del programa nuclear iraní: Fordow, Natanz e Isfahán.

PUEDES VER: China reafirma que no renunciará al uso de la fuerza sobre Taiwán tras purga en la cúpula militar

lr.pe

Irán y su pedido de un acuerdo nuclear

Tras la negativa de Estados Unidos de poner sobre la mesa un acuerdo nuclear que beneficie al avance tecnológico, y no militar, de Irán, la región de Medio Oriente insistió en que sea nuevamente considerado, afirmando que ellos "nunca" contemplaron adquirir armamento nuclear y que "no tiene cabida en nuestros cálculos de seguridad".

"Al mismo tiempo, Irán siempre ha acogido con agrado un acuerdo nuclear mutuamente beneficioso, justo y equitativo, en igualdad de condiciones y libre de coerción, amenazas e intimidación, que garantice los derechos de Irán a la tecnología nuclear pacífica y garantice el no uso de armas nucleares", enfatizó el ministro de Asuntos Exteriores.

Notas relacionadas
Donald Trump anuncia que una armada masiva se dirige a Irán y advierte que su “tiempo se agota” para negociar

Donald Trump anuncia que una armada masiva se dirige a Irán y advierte que su “tiempo se agota” para negociar

LEER MÁS
Protestas en Irán dejan más de 6.100 fallecidos por represión del régimen, según reporte de HRANA

Protestas en Irán dejan más de 6.100 fallecidos por represión del régimen, según reporte de HRANA

LEER MÁS
Irán afirma que "no está buscando la confrontación" con EE. UU., pero que, si los agreden, responderán

Irán afirma que "no está buscando la confrontación" con EE. UU., pero que, si los agreden, responderán

LEER MÁS
General de Xi Jinping sería acusado de filtrar secretos nucleares a Estados Unidos, según Wall Street Journal

General de Xi Jinping sería acusado de filtrar secretos nucleares a Estados Unidos, según Wall Street Journal

LEER MÁS
Venezuela envía a Estados Unidos el primer buque con un millón de barriles de crudo pesado

Venezuela envía a Estados Unidos el primer buque con un millón de barriles de crudo pesado

LEER MÁS
Universidad de China supera a Harvard y se convierte en líder mundial en producción científica e investigación, según nuevo ranking

Universidad de China supera a Harvard y se convierte en líder mundial en producción científica e investigación, según nuevo ranking

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

LEER MÁS
Accidente de avión en Colombia deja 15 muertos tras desaparecer del radar: dos políticos entre las víctimas

Accidente de avión en Colombia deja 15 muertos tras desaparecer del radar: dos políticos entre las víctimas

LEER MÁS
Delcy Rodríguez rechaza injerencia de Estados Unidos sobre Venezuela: "Ya basta de las órdenes de Washington"

Delcy Rodríguez rechaza injerencia de Estados Unidos sobre Venezuela: "Ya basta de las órdenes de Washington"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arquero del Benfica se volvió héroe ante Real Madrid: marcó gol de último minuto y metió a su equipo en playoffs de Champions League

Real Madrid vivió una pesadilla en Lisboa: perdió ante Benfica y quedó fuera de octavos de final en Champions League

Minedu destina S/295 millones para mejorar colegios públicos de cara al inicio escolar 2026

Mundo

Rusia afirma estar dispuesta a recibir al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Moscú: "Le garantizamos seguridad"

China crea su estrategia para las guerras del futuro: drones con IA que destruyen objetivos en solo 5 segundos

Emiratos Árabes convierte a este país de América Latina en su principal exportador de carnes: deja fuera a Brasil y Argentina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Renovación Popular realizó pintas en muros a favor de Rafael López Aliaga sin autorización, alerta JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025