Irán afirma que está "con el dedo en el gatillo" y amenaza a EE. UU. e Israel con represalias si atacan su territorio

Irán aseguró que el país responderá con fuerza a posibles ataques de EE. UU. e Israel. | Composición LR

Este miércoles 28 de enero de 2026, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, afirmó que el país de Medio Oriente respondería ante cualquier tipo de ataque perpetrado por Estados Unidos y su socio Israel. Según dio a entender en su publicación por medio de X (antes Twitter), el cuerpo armado de la región cuenta con órdenes directas de respuesta militar ante este escenario.

Estas declaraciones se dan luego de que Donald Trump, presidente estadounidense, amenazara a Irán con una operación militar similar a la perpetrada en Venezuela, la cual tuvo como resultado la captura de Nicolás Maduro, líder chavista acusado por narcotráfico que se mantuvo en el poder desde 2013.

Irán afirma responder a eventuales ataques de EE. UU. e Israel

"Nuestras valientes Fuerzas Armadas están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder inmediata y poderosamente a cualquier agresión contra nuestra querida tierra, aire y mar", afirmó el ministro Abbas Araghchi tras las amenazas de Estados Unidos e Israel de un eventual ataque directo contra su territorio.

De acuerdo con el funcionario, Teherán cuenta con las "valiosas lecciones" recopiladas tras la Guerra de los 12 días, un cruce de fuego sin precedentes con Jerusalén, las cuales les permitieron "responder con mayor fuerza, rapidez y profundidad" a los ataques.

Washington envió al Golfo Pérsico una flota naval liderada por el portaaviones USS Abraham Lincoln, de carácter bélico, con el fin de presionar al país iraní bajo el argumento de "promover la seguridad y estabilidad regional" debido a la represión registrada durante las manifestaciones, que comenzaron el 28 de diciembre de 2025 tras una reforma presupuestaria que incluía un aumento de impuestos del 62%.

Según información divulgada por organizaciones y activistas, durante estas protestas se registraron al menos 5.973 muertos y más de 41.800 detenidos.

EE. UU. amenaza a Irán con incursión militar

En referencia al USS Abraham Lincoln, el presidente estadounidense, Donald Trump, a través de Truth Social, afirmó que la embarcación, "al igual que —pasó con— Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez, con rapidez y violencia, si es necesario".

El pasado 3 de enero, Estados Unidos realizó una incursión militar en Caracas, gracias al despliegue realizado desde agosto de 2025 en el Mar Caribe. Esta operación terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, entregados a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.

En ese sentido, el mandatario estadounidense envió un ultimátum a la región dirigida por el ayatolá Alí Jamenei, instándolos a negociar lo antes posible. "Esperemos que Irán se siente pronto a la mesa de negociaciones y negocie un acuerdo justo y equitativo, sin armas nucleares, que beneficie a todas las partes. ¡El tiempo se acaba, es realmente esencial!", sentenció.

Asimismo, de no cumplir con esta advertencia, amenazó con realizar un ataque de destrucción masiva de mayor magnitud a la registrada por la Operación Martillo de Medianoche, la cual consistió en una serie de bombardeos, el 22 de junio de 2025, que terminaron con tres pilares del programa nuclear iraní: Fordow, Natanz e Isfahán.

Irán y su pedido de un acuerdo nuclear

Tras la negativa de Estados Unidos de poner sobre la mesa un acuerdo nuclear que beneficie al avance tecnológico, y no militar, de Irán, la región de Medio Oriente insistió en que sea nuevamente considerado, afirmando que ellos "nunca" contemplaron adquirir armamento nuclear y que "no tiene cabida en nuestros cálculos de seguridad".

"Al mismo tiempo, Irán siempre ha acogido con agrado un acuerdo nuclear mutuamente beneficioso, justo y equitativo, en igualdad de condiciones y libre de coerción, amenazas e intimidación, que garantice los derechos de Irán a la tecnología nuclear pacífica y garantice el no uso de armas nucleares", enfatizó el ministro de Asuntos Exteriores.