Mundo

Trump evalúa ofrecer una salida al régimen cubano para evitar una escalada con EE. UU., según The Telegraph

La Casa Blanca estaría buscando acuerdos económicos que los favorezcan y relajen las restricciones de sus ciudadanos para viajar a la nación comunista.

Trump evalúa llegar a un acuerdo con Cuba, según The Telegraph.
Trump evalúa llegar a un acuerdo con Cuba, según The Telegraph. | Composición LR | Jazmín Ceras

La administración de Donald Trump estaría trabajando en un posible acuerdo con Cuba para evitar una intervención militar, según informó el diario británico The Telegraph. El medio, que cita reportes de USA Today, recoge recientes declaraciones del mandatario en las que aseguró que ambas partes podrían llegar “fácilmente” a un consenso.

La iniciativa apuntaría a evitar un escenario de intervención militar directa de Estados Unidos. Un precedente cercano es lo ocurrido en Venezuela, donde una operación norteamericana terminó con la captura de Nicolás Maduro, y el conflicto en curso con Irán, donde murió el líder supremo Ali Jamenei tras ataques contra Teherán.

Entre los elementos de la estrategia, según el diario, se contempla permitir que el actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, permanezca en la isla en lugar de verse obligado al exilio.

La influencia de la familia Castro

El informe también menciona que miembros de la familia Castro, del fallecido líder revolucionario marxista Fidel Castro, quien gobernó la isla durante casi cinco décadas hasta su muerte en 2016, mantuvieron conversaciones con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, descendiente de inmigrantes cubanos.

Aunque los Castro ya no gobiernan directamente el país desde la llegada al poder de Miguel Díaz-Canel, se considera que la familia aún conserva una significativa influencia entre bastidores en la política de la isla.

Los asesores de Donald Trump, según el diario Semana, han sostenido contactos con otras figuras influyentes del régimen. Sin embargo, consideran que Raúl Castro, exsecretario general del Partido Comunista hasta 2021 y hermano del fallecido revolucionario Fidel, sigue siendo la figura de mayor peso en la política del país.

Sin pronunciamientos respecto al acuerdo

El diario The Telegraph se puso en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios sobre estas hipótesis, pero no obtuvo respuesta. USA Today también realizó consultas al respecto y recibió como respuesta que “Cuba está al final del camino. Muy al final”, aunque señalaron que cualquier discusión sobre el tema deberá esperar hasta que se cierre el conflicto con Irán.

Desde Washington sostienen una postura clara: consideran que el régimen cubano atraviesa sus últimos días. “No tienen dinero. No tienen petróleo. Tienen una mala filosofía. Tienen un mal régimen que ha sido malo durante mucho tiempo”, afirmó una fuente cercana al gobierno.

