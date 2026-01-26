Irán afirma que "no está buscando la confrontación" con EE. UU., pero que, si los agreden, responderán

Irán subraya que no tolerará agresiones y está preparado para responder ante cualquier acción de las fuerzas estadounidenses. | Composición LR | AFP

Irán subraya que no tolerará agresiones y está preparado para responder ante cualquier acción de las fuerzas estadounidenses. | Composición LR | AFP

El Gobierno iraní confirmó este lunes "estar listo" para negociar con Estados Unidos, quien, durante las últimas semanas, ha reforzado su presencia militar en el Golfo Pérsico, cerca a las costas del país de Medio Oriente, luego de amenazar con atacar al territorio si continuaba la represión de las protestas.

Al mismo tiempo, Teherán enfatizó que no se quedará de brazos cruzados y está listo para responder a cualquier acción que realicen las fuerzas estadounidenses dentro del país.

Irán se mantiene abierto al diálogo con EE. UU.

"Irán no está buscando la confrontación, pero si alguien o un país intenta agredir a Irán, entonces nosotros responderemos", enfatizó Ali Bahreini, embajador del país de Medio Oriente ante la ONU, en Ginebra. "La agresión es nuestra línea roja", agregó.

En ese sentido, el diplomático dio la bienvenida a cualquier intención de "una negociación genuina" con respeto en los intereses de las partes involucradas. "Estamos listos para negociar, pero si una parte considera la negociación como un medio para imponer su visión en la otra parte, esto no puede considerarse como negociaciones", sostuvo.

Asimismo, para sustentar su advertencia, el representante del país iraní recordó que, en 2025, contraatacó a los bombardeos perpetrados contra su territorio, afirmando que fueron "muy serios en dar una respuesta fuerte". "No les agredimos, nos defendimos", puntualizó.

"Debemos estar preparados para cualquier escenario"

El Gobierno de Irán afirmó que deben contemplar toda acción a realizarse, con movimientos preparados, y estar preparados ante "cualquier escenario", incluyendo uno que conlleve a un desenlace bélico con la superpotencia norteamericana. "No podemos negar que es una posibilidad. Estados Unidos es impredecible y ha mostrado que no le importante ninguna regla, la única manera de detener una agresión es siendo poderoso", exclamó Bahreini.

La consigna iraní es clara. Busca que se le permita el uso de tecnología nuclear para fines no bélicos y que, "si no hay ese reconocimiento, no sería un buen comienzo de negociaciones", agregó el funcionario, quien manifestó que existe comunicación constante entre ambos países. "Eso no pueden considerarse negociaciones, pero los intercambios existen".

Por último, tras la interrupción total de las telecomunicaciones por las protestas —bajo el argumento de que grupos terroristas estaban recibiendo instrucciones—, el embajador afirmó que el Internet sería restablecido en "pocos días". "Esta restricción nunca estuvo previsto que fuera permanente o prolongada, así que las restricciones se están levantando gradualmente e internet será restablecido completamente muy pronto", afirmó.