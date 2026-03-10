HOYSuscripcion LR Focus

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 10 de marzo, según IGP?

¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Sismo en Perú 10 de marzo 2026.
Sismo en Perú 10 de marzo 2026. | Foto: composición LR

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor en Perú. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico en Perú.

Temblor en Perú HOY, 9 de marzo: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Perú HOY, 9 de marzo: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor HOY en San Martín, 8 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY en San Martín, 8 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,8 remeció Cañete, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,8 remeció Cañete, según IGP

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Alerta de lluvias y descargas eléctricas para 19 regiones: Senamhi advierte fenómeno hasta el 12 de marzo

Alerta de lluvias y descargas eléctricas para 19 regiones: Senamhi advierte fenómeno hasta el 12 de marzo

Maretazos en San Bartolo provocan cierre temporal de playas tras alerta de la Marina por oleajes anómalos

Maretazos en San Bartolo provocan cierre temporal de playas tras alerta de la Marina por oleajes anómalos

Sedapal anuncia corte agua hasta por 10 horas en un distrito de Lima este martes 10 de marzo: conoce cuáles serán las zonas afectadas

Sedapal anuncia corte agua hasta por 10 horas en un distrito de Lima este martes 10 de marzo: conoce cuáles serán las zonas afectadas

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 10 de marzo, según IGP?

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 10 de marzo, según Jhan Sandoval

Los 50 años de “La caza sutil” de Julio Ramón Ribeyro

Sociedad

Renovación de buses del Metropolitano depende de un préstamo de US$200 millones del Banco Mundial y no hay fecha clara de llegada

Delincuente finge ser empleado y atiende a clienta mientras asaltaba minimarket en La Victoria

Crisis por el gas: empresas de transporte aumentan el precio de sus pasajes en Chiclayo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026? Montos según distrito

Óscar Arriola convocó a abogados de la PNP para ponencia con Humberto Abanto a días de la segunda vuelta en el CAL

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

