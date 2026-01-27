Un país de América Latina y socio de Estados Unidos se consolidó como el destino principal para estas exportaciones de autos chinos y desplazó por primera vez a los mercados tradicionales de la región. | Composición LR/ChatGPT/Freepik/AFP

En 2025, China estableció un récord histórico con la exportación de 8.32 millones de vehículos, cifra que equivale a un crecimiento interanual del 30%, según la CPCA. El éxito de esta industria radica en el impulso de los vehículos de nueva energía (NEV), los cuales superaron los 3.40 millones de unidades enviadas al extranjero. Este auge refleja el dinamismo técnico y comercial de las automotrices chinas en el mercado global.

Un país de América Latina y socio de Estados Unidos se consolidó como el destino principal para estas exportaciones y desplazó por primera vez a los mercados tradicionales de la región. Esta tendencia confirma una reconfiguración en el comercio internacional y una mayor integración de las cadenas automotrices. A pesar de las barreras arancelarias, la industria china fortalece su presencia en puntos clave para la distribución global.

¿Cuál es el país de América Latina al que más autos le exportó China, por primera vez?

México alcanzó una posición histórica en el comercio automotriz internacional al consolidarse como el principal importador de vehículos desde China en 2025. Con un total de 625.187 unidades recibidas, el país superó a mercados tradicionalmente dominantes según la clasificación global de CarNewsChina. Este hito refleja un cambio drástico en el flujo de mercancías y coloca a la nación como el receptor número uno de la producción automotriz china.

Este liderazgo estratégico convierte a México en una puerta de entrada fundamental para los mercados regionales. En un contexto de diversificación hacia nuevos destinos fuera de Europa y Medio Oriente, los fabricantes chinos aprovechan las ventajas logísticas y los acuerdos comerciales del país. El fenómeno fortalece la relevancia mexicana en el sector automotor global y asegura su papel como eje clave para la expansión de las marcas asiáticas.

Otros países que recibieron grandes volúmenes de autos exportados desde China

Rusia y los Emiratos Árabes Unidos ocuparon el segundo y tercer lugar como los mayores importadores de vehículos de China en 2025. Estas naciones adquirieron 582.738 y 571.937 unidades, respectivamente, cifras que consolidan una demanda robusta. Este fenómeno refleja una clara estrategia de diversificación en los destinos de exportación globales del sector automotriz chino.

El listado de los diez principales destinos incluye a países como Reino Unido, Brasil, Arabia Saudita, Bélgica, Australia, Filipinas y Kazajistán. Estas naciones registraron volúmenes considerables de importación, aunque menores a los tres primeros puestos. Tal distribución demuestra la expansión de la huella internacional de la industria china en mercados emergentes y desarrollados por igual.

Relaciones comerciales entre México y EE.UU.: un socio histórico frente al auge chino

México mantiene una relación comercial profunda con Estados Unidos, su principal socio histórico. Según el United States Trade Representative (USTR), el intercambio total en 2024 superó los US$839.000 millones, cifra que consolida al país como el líder en el comercio binacional. Esta integración destaca frente a la expansión de China en el sector automotriz, pues las importaciones estadounidenses desde suelo mexicano alcanzaron los US$505.500 millones.

La interdependencia entre ambas naciones sostiene las cadenas productivas de la manufactura avanzada y la industria automotriz. El marco normativo del USMCA facilita este flujo constante de bienes desde su implementación en 2020. Así, la alianza estratégica asegura la estabilidad económica regional y fortalece la posición competitiva de Norteamérica ante el avance de otros mercados globales.