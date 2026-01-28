HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol
EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol     EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol     EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol     
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Hablemos de plata y laberinto presidencial | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Donald Trump anuncia que una armada masiva se dirige a Irán y advierte que su “tiempo se agota” para negociar

El presidente estadounidense recordó el ataque a instalaciones nucleares iraníes en junio y advirtió que una nueva ofensiva sería “mucho peor” si Teherán no cede.

Donald Trump intensifica la presión sobre Irán con el envío de una "enorme" armada de EE. UU., apuntando a una acción rápida si es necesario y exigiendo un acuerdo nuclear. Foto: AFP
Donald Trump intensifica la presión sobre Irán con el envío de una "enorme" armada de EE. UU., apuntando a una acción rápida si es necesario y exigiendo un acuerdo nuclear. Foto: AFP

Donald Trump aumenta la presión sobre Irán tras advertir que una “enorme” armada de Estados Unidos se dirige hacia el país persa. En un mensaje publicado en Truth Social, el presidente afirmó que la flota avanza “con gran poder, entusiasmo y determinación”, y sostuvo que está lista para actuar “con rapidez y violencia” si resulta necesario. El anuncio llegó acompañado de un ultimátum: “El tiempo se acaba”, dijo, al insistir en un acuerdo “justo, equitativo y sin armas nucleares”.

El mandatario recordó la operación “Martillo de Medianoche”, del 21 de junio, cuando Washington atacó tres instalaciones nucleares iraníes con el objetivo de dañar el programa atómico. “¡El próximo ataque será mucho peor! No dejen que eso vuelva a suceder”, escribió. Al mismo tiempo, expresó su expectativa de que Teherán acepte negociar. Un funcionario de la Casa Blanca señaló que Estados Unidos “está abierto a conversar” si aceptan los términos.

TE RECOMENDAMOS

¿POR QUÉ OCURREN TANTOS ACCIDENTES? LOS TRÁNSITOS PLANETARIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Venezuela envía a Estados Unidos el primer buque con un millón de barriles de crudo pesado

lr.pe

Países árabes buscan contener una escalada mayor

La advertencia de Trump coincidió con movimientos diplomáticos en Medio Oriente para evitar un choque directo. Arabia Saudita, Catar y Egipto activaron contactos con Teherán y Washington. El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, comunicó al presidente iraní Masud Pezeshkian que Riad no permitirá ataques desde su territorio. Desde Doha, el primer ministro y canciller Mohammed bin Abdulrahman Al Thani respaldó “todos los esfuerzos para reducir la escalada y lograr soluciones pacíficas”.

Irán, por su parte, rechazó cualquier negociación mientras persistan las amenazas. El canciller Abás Araqchi afirmó en televisión que “la diplomacia mediante amenazas militares no puede ser eficaz”. “Si quieren que las negociaciones tomen forma, deben cesar las amenazas y demandas excesivas”, añadió. Araqchi negó contactos recientes con el enviado estadounidense Steve Witkoff y subrayó que Teherán no ha buscado conversaciones. Turquía también intervino. Su ministro de Exteriores, Hakan Fidan, aconsejó a Washington dialogar, al considerar que existe margen para tratar la crisis nuclear.

PUEDES VER: Congresista de EE. UU. es atacada con un líquido desconocido durante un discurso en Mineápolis

lr.pe

La vida bajo tensión en Irán

En Teherán, la normalidad aparente convive con el miedo. Vallas publicitarias muestran imágenes de un portaaviones estadounidense bajo ataque y consignas de Jamenei contra Washington. “Si siembras vientos, cosecharás torbellinos”, advierte uno de los carteles instalados en la plaza Enghelab. Otro recuerda la captura de marines estadounidenses en 2016, como mensaje de propaganda interna.

En las calles, la incertidumbre domina. “Creo que todos colaboran contra los intereses del pueblo iraní”, dijo Mahsan, un joven de la capital. Mehdi Akbari, otro residente, expresó dudas sobre un ataque: “No creo que Trump se atreva; está fanfarroneando”. El apagón de internet dificultó durante semanas conocer la magnitud de las muertes, y su levantamiento reveló una crisis más profunda.

La economía agrava el panorama. El rial cayó a un mínimo histórico de 1.500.000 por dólar, según sitios de seguimiento cambiario. Para muchos, la combinación de amenazas externas, crisis nuclear y la represión prolonga un período “difícil” que aún no encuentra salida clara.

PUEDES VER: Nasry Asfura asume la presidencia de Honduras y promete “cumplir la Constitución” tras elecciones cuestionadas

lr.pe

Represión deja miles de muertos

La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA) informó que al menos 6.221 personas murieron durante las protestas, entre ellas 5.856 manifestantes y 100 menores. El grupo investiga otras 17.091 muertes posibles y reportó más de 42.000 detenciones.

HRANA denunció registros en hospitales, persecución a médicos que atendieron heridos y confesiones forzadas difundidas por la televisión estatal. “Estos hechos muestran nuevas dimensiones de la represión de seguridad”, advirtió la organización. El poder judicial iraní confirmó además la ejecución de un hombre acusado de espiar para el Mosad, en un contexto donde grupos de derechos humanos contabilizan al menos 12 ejecuciones por cargos similares tras la guerra de 12 días con Israel en junio.

Notas relacionadas
¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

LEER MÁS
Estados Unidos y Ecuador refuerzan relaciones para dar un "duro golpe" al narcotráfico que opera en frontera con Perú y Colombia

Estados Unidos y Ecuador refuerzan relaciones para dar un "duro golpe" al narcotráfico que opera en frontera con Perú y Colombia

LEER MÁS
Ecuador denuncia intento de allanamiento a uno de sus consulados en EE. UU. por parte de ICE

Ecuador denuncia intento de allanamiento a uno de sus consulados en EE. UU. por parte de ICE

LEER MÁS
General de Xi Jinping sería acusado de filtrar secretos nucleares a Estados Unidos, según Wall Street Journal

General de Xi Jinping sería acusado de filtrar secretos nucleares a Estados Unidos, según Wall Street Journal

LEER MÁS
Venezuela envía a Estados Unidos el primer buque con un millón de barriles de crudo pesado

Venezuela envía a Estados Unidos el primer buque con un millón de barriles de crudo pesado

LEER MÁS
Universidad de China supera a Harvard y se convierte en líder mundial en producción científica e investigación, según nuevo ranking

Universidad de China supera a Harvard y se convierte en líder mundial en producción científica e investigación, según nuevo ranking

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

LEER MÁS
Estados Unidos planea instalar un anexo de la CIA en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, según CNN

Estados Unidos planea instalar un anexo de la CIA en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, según CNN

LEER MÁS
Delcy Rodríguez rechaza injerencia de Estados Unidos sobre Venezuela: "Ya basta de las órdenes de Washington"

Delcy Rodríguez rechaza injerencia de Estados Unidos sobre Venezuela: "Ya basta de las órdenes de Washington"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan en Bolivia a conviviente de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida banda Los Pulpos

Precios en mercados HOY 27 de enero: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Juan Acevedo: "Siempre he sido un apasionado de mi vocación"

Mundo

Universidad de China supera a Harvard y se convierte en líder mundial en producción científica e investigación, según nuevo ranking

Candidata presidencial en Costa Rica denuncia, durante debate, acoso por parte de rival electoral evangélico

China promete “apoyo y asistencia” a Cuba y exige a EE. UU. levantar el bloqueo y las sanciones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025