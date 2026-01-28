Donald Trump intensifica la presión sobre Irán con el envío de una "enorme" armada de EE. UU., apuntando a una acción rápida si es necesario y exigiendo un acuerdo nuclear. Foto: AFP

Donald Trump intensifica la presión sobre Irán con el envío de una "enorme" armada de EE. UU., apuntando a una acción rápida si es necesario y exigiendo un acuerdo nuclear. Foto: AFP

Donald Trump aumenta la presión sobre Irán tras advertir que una “enorme” armada de Estados Unidos se dirige hacia el país persa. En un mensaje publicado en Truth Social, el presidente afirmó que la flota avanza “con gran poder, entusiasmo y determinación”, y sostuvo que está lista para actuar “con rapidez y violencia” si resulta necesario. El anuncio llegó acompañado de un ultimátum: “El tiempo se acaba”, dijo, al insistir en un acuerdo “justo, equitativo y sin armas nucleares”.

El mandatario recordó la operación “Martillo de Medianoche”, del 21 de junio, cuando Washington atacó tres instalaciones nucleares iraníes con el objetivo de dañar el programa atómico. “¡El próximo ataque será mucho peor! No dejen que eso vuelva a suceder”, escribió. Al mismo tiempo, expresó su expectativa de que Teherán acepte negociar. Un funcionario de la Casa Blanca señaló que Estados Unidos “está abierto a conversar” si aceptan los términos.

Países árabes buscan contener una escalada mayor

La advertencia de Trump coincidió con movimientos diplomáticos en Medio Oriente para evitar un choque directo. Arabia Saudita, Catar y Egipto activaron contactos con Teherán y Washington. El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, comunicó al presidente iraní Masud Pezeshkian que Riad no permitirá ataques desde su territorio. Desde Doha, el primer ministro y canciller Mohammed bin Abdulrahman Al Thani respaldó “todos los esfuerzos para reducir la escalada y lograr soluciones pacíficas”.

Irán, por su parte, rechazó cualquier negociación mientras persistan las amenazas. El canciller Abás Araqchi afirmó en televisión que “la diplomacia mediante amenazas militares no puede ser eficaz”. “Si quieren que las negociaciones tomen forma, deben cesar las amenazas y demandas excesivas”, añadió. Araqchi negó contactos recientes con el enviado estadounidense Steve Witkoff y subrayó que Teherán no ha buscado conversaciones. Turquía también intervino. Su ministro de Exteriores, Hakan Fidan, aconsejó a Washington dialogar, al considerar que existe margen para tratar la crisis nuclear.

La vida bajo tensión en Irán

En Teherán, la normalidad aparente convive con el miedo. Vallas publicitarias muestran imágenes de un portaaviones estadounidense bajo ataque y consignas de Jamenei contra Washington. “Si siembras vientos, cosecharás torbellinos”, advierte uno de los carteles instalados en la plaza Enghelab. Otro recuerda la captura de marines estadounidenses en 2016, como mensaje de propaganda interna.

En las calles, la incertidumbre domina. “Creo que todos colaboran contra los intereses del pueblo iraní”, dijo Mahsan, un joven de la capital. Mehdi Akbari, otro residente, expresó dudas sobre un ataque: “No creo que Trump se atreva; está fanfarroneando”. El apagón de internet dificultó durante semanas conocer la magnitud de las muertes, y su levantamiento reveló una crisis más profunda.

La economía agrava el panorama. El rial cayó a un mínimo histórico de 1.500.000 por dólar, según sitios de seguimiento cambiario. Para muchos, la combinación de amenazas externas, crisis nuclear y la represión prolonga un período “difícil” que aún no encuentra salida clara.

Represión deja miles de muertos

La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA) informó que al menos 6.221 personas murieron durante las protestas, entre ellas 5.856 manifestantes y 100 menores. El grupo investiga otras 17.091 muertes posibles y reportó más de 42.000 detenciones.

HRANA denunció registros en hospitales, persecución a médicos que atendieron heridos y confesiones forzadas difundidas por la televisión estatal. “Estos hechos muestran nuevas dimensiones de la represión de seguridad”, advirtió la organización. El poder judicial iraní confirmó además la ejecución de un hombre acusado de espiar para el Mosad, en un contexto donde grupos de derechos humanos contabilizan al menos 12 ejecuciones por cargos similares tras la guerra de 12 días con Israel en junio.