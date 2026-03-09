Argentina estableció un hito histórico en su industria energética durante enero de 2026. La extracción de crudo ascendió a una cifra que sobrepasó el máximo previo de diciembre de 2025. Este avance interanual ocurre bajo un clima de tensión internacional por el alza en los precios del petróleo durante la guerra en Medio Oriente. La Secretaría de Energía vincula este éxito al desempeño de su yacimiento, considerado el corazón de la actividad nacional.

El panorama global actual, condicionado por la disputa entre Irán e Israel, ofrece una ventana estratégica para el país frente a la volatilidad del mercado. De acuerdo con el Ministerio de Economía, "este crecimiento estuvo impulsado por la producción de Vaca Muerta, que aumentó un 35,5% interanual". Gracias a la paridad entre cotizaciones elevadas y mayores volúmenes de despacho, la nación proyecta una imagen de actor clave en la seguridad de suministros del mundo.

¿Cómo logró el récord histórico?

Durante enero de 2026, la extracción nacional totalizó 4.262.675 metros cúbicos de crudo, cifra que superó el máximo de diciembre de 2025 y representó un incremento interanual del 15,7% conforme a la Secretaría de Energía. Este progreso surge ante la volatilidad de los mercados energéticos globales, donde el valor del barril escaló debido a la guerra en el Golfo Pérsico.

La formación Vaca Muerta en Neuquén lideró este éxito mediante la obtención de 2.971.259 metros cúbicos de hidrocarburos no convencionales tras un alza superior al 32%. El despliegue de infraestructura, mejoras tecnológicas y nuevas inversiones consolidó a la nación como exportador regional mientras los costos internacionales se disparan por la crisis geopolítica. Según los registros oficiales, los argentinos lograron un récord que fortalece su autonomía económica frente a la inestabilidad externa.

¿Qué se espera en los próximos meses?

Se espera que la producción petrolera argentina siga aumentando, con especial énfasis en la provincia de Neuquén. El escenario global de valores elevados para el crudo impulsa las obras de infraestructura y potencia la competitividad de Vaca Muerta, lo cual fortalece las finanzas de las operadoras locales para expandir sus tareas de exploración.

Este panorama favorable convive con tensiones derivadas de la logística y el valor de los carburantes domésticos. La inflación ascendente y los gastos de transporte suponen retos críticos para economías emergentes ante el peligro de un traslado directo de costos al consumo masivo. Respecto a esta vulnerabilidad, diversos especialistas advierten que si los costos "siguen subiendo, será inevitable un impacto sobre los precios del combustible".

La crisis energética tras la guerra

La inestabilidad en el Golfo Pérsico golpea con fuerza a las naciones subordinadas al suministro energético de esa región. El valor del crudo escala ante la incertidumbre bélica y la amenaza de un cierre en el estrecho de Ormuz, punto clave que concentra el 20% del petróleo mundial. Esta crisis sacude los mercados internacionales y perjudica a los Estados con escasas alternativas de abastecimiento, cuyos sistemas financieros sufren el impacto directo por su alta dependencia de las importaciones.

En América Latina, el panorama se agrava para los territorios con crisis internas o inflación elevada que enfrentan el encarecimiento de sus compras externas. El escenario actual configura así una brecha económica profunda entre los exportadores y quienes carecen de producción propia.

¿Qué países dependen del estrecho de Ormuz?

Entre los principales países afectados por el potencial bloqueo del estrecho se encuentran: