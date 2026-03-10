Poder Judicial libera con fallo 'express' a 'Negro Marín', rival de 'El Monstruo', tras ser extraditado de España
El Segundo Juzgado de Ventanilla rechazó el pedido de 36 meses de prisión preventiva para Miguel Ángel Marín Morón, alias 'Negro Marín'.
- Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo
- Gore La Libertad gastó casi medio millón de soles para promocionar gestión de César Acuña
El Segundo Juzgado de Ventanilla rechazó el pedido de 36 meses de prisión preventiva para Miguel Ángel Marín Morón, alias 'Negro Marín' y rival de ‘El Monstruo’, pese a que hace solo una semana había llegado a Perú tras ser extraditado de España.
"El juez no ha valorado los diversos elementos de convicción reunidos por la Policía Nacional. No ha tomado esos elementos de convicción, esos informes que ha planteado por la Policía, que ha acopiado durante la investigación", declaró Edwin Velásquez, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste.
TE RECOMENDAMOS
WOLFGANG GROZO: ¿QUIÉN ES? Y CRISIS DEL GAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno