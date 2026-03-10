HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 10 de marzo | LR+ Noticias

Política

Poder Judicial libera con fallo 'express' a 'Negro Marín', rival de 'El Monstruo', tras ser extraditado de España

El Segundo Juzgado de Ventanilla rechazó el pedido de 36 meses de prisión preventiva para Miguel Ángel Marín Morón, alias 'Negro Marín'.

Liberan a 'Negro Marín', rival de 'El Monstruo', tras ser extraditado de España: PJ rechazó pedido de prisión preventiva
Liberan a 'Negro Marín', rival de 'El Monstruo', tras ser extraditado de España: PJ rechazó pedido de prisión preventiva

El Segundo Juzgado de Ventanilla rechazó el pedido de 36 meses de prisión preventiva para Miguel Ángel Marín Morón, alias 'Negro Marín' y rival de ‘El Monstruo’, pese a que hace solo una semana había llegado a Perú tras ser extraditado de España.

Únete a nuestro canal de política y economía

"El juez no ha valorado los diversos elementos de convicción reunidos por la Policía Nacional. No ha tomado esos elementos de convicción, esos informes que ha planteado por la Policía, que ha acopiado durante la investigación", declaró Edwin Velásquez, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste.

TE RECOMENDAMOS

WOLFGANG GROZO: ¿QUIÉN ES? Y CRISIS DEL GAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Notas relacionadas
Jusdem denuncia ante la CIDH: "El retorno de jueces y fiscales investigados es un riesgo para el sistema de justicia"

Jusdem denuncia ante la CIDH: "El retorno de jueces y fiscales investigados es un riesgo para el sistema de justicia"

LEER MÁS
Betssy Chávez: Poder Judicial evaluará este 13 de marzo habeas corpus para obtener salvoconducto a México

Betssy Chávez: Poder Judicial evaluará este 13 de marzo habeas corpus para obtener salvoconducto a México

LEER MÁS
Adrián Villar a prisión preventiva por 9 meses: las razones del Poder Judicial para enviarlo a la cárcel

Adrián Villar a prisión preventiva por 9 meses: las razones del Poder Judicial para enviarlo a la cárcel

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ministro de Salud planea renunciar a días del pedido de confianza, confirma Denisse Miralles

Ministro de Salud planea renunciar a días del pedido de confianza, confirma Denisse Miralles

LEER MÁS
TC cambia a audiencia virtual el habeas corpus de Vladimir Cerrón para anular su prisión preventiva

TC cambia a audiencia virtual el habeas corpus de Vladimir Cerrón para anular su prisión preventiva

LEER MÁS
RMP sobre Wolfgang Grozo: “Representa el mismo discurso que Rafael López Aliaga, sin el balbuceo ni la misoginia”

RMP sobre Wolfgang Grozo: “Representa el mismo discurso que Rafael López Aliaga, sin el balbuceo ni la misoginia”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Barcelona vs Newcastle EN VIVO HOY por octavos de final de la Champions League

Científicos de EE.UU. crean un diamante que mantiene fríos los dispositivos electrónicos, como los celulares, ante el calor

Paolo Guerrero lanza indirecta tras triunfo de Alianza Lima ante Melgar: "Saludos para todos los expertos del aire acondicionado"

Política

Ministro de Salud planea renunciar a días del pedido de confianza, confirma Denisse Miralles

Óscar Arriola convocó a policías abogados para ponencia con Humberto Abanto a días de la segunda vuelta en el CAL

Congreso: primera ministra Denisse Miralles se reunirá este martes con bancada de Acción Popular

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ministro de Salud planea renunciar a días del pedido de confianza, confirma Denisse Miralles

Óscar Arriola convocó a policías abogados para ponencia con Humberto Abanto a días de la segunda vuelta en el CAL

Congreso: primera ministra Denisse Miralles se reunirá este martes con bancada de Acción Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025