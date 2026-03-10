Liberan a 'Negro Marín', rival de 'El Monstruo', tras ser extraditado de España: PJ rechazó pedido de prisión preventiva

El Segundo Juzgado de Ventanilla rechazó el pedido de 36 meses de prisión preventiva para Miguel Ángel Marín Morón, alias 'Negro Marín' y rival de ‘El Monstruo’, pese a que hace solo una semana había llegado a Perú tras ser extraditado de España.

"El juez no ha valorado los diversos elementos de convicción reunidos por la Policía Nacional. No ha tomado esos elementos de convicción, esos informes que ha planteado por la Policía, que ha acopiado durante la investigación", declaró Edwin Velásquez, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste.

