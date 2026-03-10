La transición presidencial en Chile se concretará el miércoles 11 de marzo, cuando el mandatario saliente Gabriel Boric entregue el poder al presidente electo José Antonio Kast, quien iniciará un periodo de gobierno que se extenderá hasta 2030. El acto institucional se realizará ante el Congreso Pleno en Valparaíso y constituye uno de los hitos más relevantes del calendario político chileno, siguiendo la tradición republicana consolidada desde el retorno a la democracia en 1990.

El cambio de administración ocurre tras cuatro años del gobierno de Boric, quien asumió en 2022 y se convirtió en el jefe de Estado más joven en la historia del país. Antes de dejar el cargo, el líder de izquierda —quien se retira con una aprobación del 34%— expresó su gratitud por el mandato recibido y manifestó su disposición a colaborar con su sucesor en el proceso de traspaso.

¿A qué hora asume Kast?

La ceremonia de investidura está programada para las 12.00 horas (10.00 a. m. en Perú) en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, donde se reunirán parlamentarios, autoridades y delegaciones internacionales para presenciar el juramento del nuevo jefe de Estado.

Durante el acto protocolar, el mandatario electo prestará juramento ante el presidente del Senado y recibirá los principales símbolos del poder ejecutivo —la Banda Presidencial y la Piocha de O’Higgins— de manos de Boric, momento que marca oficialmente el inicio de su administración.

Invitados confirmados y ausentes

La investidura contará con delegaciones extranjeras y jefes de Estado invitados, además de representantes de organismos internacionales y autoridades políticas. Entre los asistentes confirmados destaca el rey Felipe VI, junto con varios mandatarios latinoamericanos y europeos.

Asistirán:

Javier Milei

Rodrigo Chaves

Daniel Noboa

José Raúl Mulino

Santiago Peña

Luis Abinader

Yamandú Orsi

Tamás Sulyok

No asistirán:

Claudia Sheinbaum

Gustavo Petro

Nayib Bukele

Giorgia Meloni

Viktor Orbán

Luiz Inácio Lula da Silva

Marco Rubio

¿Dónde ver la investidura en vivo?

La ceremonia será transmitida en directo por TV Senado y TV Cámara, señales oficiales que cubrirán íntegramente el acto protocolar desde el Congreso Nacional.

Asimismo, la transmisión estará disponible en plataformas digitales y en la mayoría de los canales de televisión abierta del país, que se sumarán a la cobertura del traspaso presidencial para seguir en tiempo real la toma de posesión y las actividades posteriores.

Agenda del primer día del nuevo presidente

Tras la investidura, Kast continuará con una lista oficial de actividades protocolares: