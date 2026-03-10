Cambio de mando en Chile 2026: ¿a qué hora asume Kast, qué presidentes asistirán y dónde ver la investidura en vivo?
El líder de ultraderecha iniciará oficialmente su gobierno de cuatro años en medio del descontento ciudadano por la inseguridad en el país.
- Fracasa la reunión entre Boric y Kast tras disputa por el cable submarino chino previo al cambio de poder: "Es una mala señal"
- ¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?
La transición presidencial en Chile se concretará el miércoles 11 de marzo, cuando el mandatario saliente Gabriel Boric entregue el poder al presidente electo José Antonio Kast, quien iniciará un periodo de gobierno que se extenderá hasta 2030. El acto institucional se realizará ante el Congreso Pleno en Valparaíso y constituye uno de los hitos más relevantes del calendario político chileno, siguiendo la tradición republicana consolidada desde el retorno a la democracia en 1990.
El cambio de administración ocurre tras cuatro años del gobierno de Boric, quien asumió en 2022 y se convirtió en el jefe de Estado más joven en la historia del país. Antes de dejar el cargo, el líder de izquierda —quien se retira con una aprobación del 34%— expresó su gratitud por el mandato recibido y manifestó su disposición a colaborar con su sucesor en el proceso de traspaso.
TE RECOMENDAMOS
SANACIONES ENERGÉTICAS: ¿MILAGRO ESPIRITUAL O PROCESO DE TRANSFORMACIÓN? | ASTROMOOD
PUEDES VER: La bolsa de EE.UU. sube y el precio del petróleo cae luego de que Trump anunciara que la guerra contra Irán está casi terminada
¿A qué hora asume Kast?
La ceremonia de investidura está programada para las 12.00 horas (10.00 a. m. en Perú) en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, donde se reunirán parlamentarios, autoridades y delegaciones internacionales para presenciar el juramento del nuevo jefe de Estado.
Durante el acto protocolar, el mandatario electo prestará juramento ante el presidente del Senado y recibirá los principales símbolos del poder ejecutivo —la Banda Presidencial y la Piocha de O’Higgins— de manos de Boric, momento que marca oficialmente el inicio de su administración.
PUEDES VER: Este país de América Latina rompe récord histórico en la producción de petróleo en medio de crisis energética por guerra entre EE.UU. e Irán
Invitados confirmados y ausentes
La investidura contará con delegaciones extranjeras y jefes de Estado invitados, además de representantes de organismos internacionales y autoridades políticas. Entre los asistentes confirmados destaca el rey Felipe VI, junto con varios mandatarios latinoamericanos y europeos.
Asistirán:
- Javier Milei
- Rodrigo Chaves
- Daniel Noboa
- José Raúl Mulino
- Santiago Peña
- Luis Abinader
- Yamandú Orsi
- Tamás Sulyok
No asistirán:
- Claudia Sheinbaum
- Gustavo Petro
- Nayib Bukele
- Giorgia Meloni
- Viktor Orbán
- Luiz Inácio Lula da Silva
- Marco Rubio
PUEDES VER: Jefe del Pentágono de EE. UU. advierte que este martes será el día “más intenso” de bombardeos contra Irán
¿Dónde ver la investidura en vivo?
La ceremonia será transmitida en directo por TV Senado y TV Cámara, señales oficiales que cubrirán íntegramente el acto protocolar desde el Congreso Nacional.
Asimismo, la transmisión estará disponible en plataformas digitales y en la mayoría de los canales de televisión abierta del país, que se sumarán a la cobertura del traspaso presidencial para seguir en tiempo real la toma de posesión y las actividades posteriores.
Agenda del primer día del nuevo presidente
Tras la investidura, Kast continuará con una lista oficial de actividades protocolares:
- Recepción y reuniones con delegaciones internacionales.
- Almuerzo oficial con mandatarios invitados en el Palacio Cerro Castillo.
- Traslado a Santiago para iniciar los primeros actos de gobierno.
- Primer discurso presidencial en cadena nacional durante la noche.