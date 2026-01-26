Donald Trump envía al 'zar de la frontera' Thomas Homan a Minnesota tras el deceso de Alex Pretti y Renée Good. | Composición LR

El gobierno de Donald Trump sigue defendiendo públicamente los métodos intransigentes que usan los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para arrestar y deportar a los inmigrantes indocumentados.

"Las ciudades y estados santuarios dirigidos por demócratas se niegan a cooperar con ICE. Están alentando a agitadores de izquierda para que obstruyan ilegalmente las operaciones", escribió el líder republicano en Truth Social. Las declaraciones de Trump se produjeron luego de que un agente de la Patrulla Fronteriza disparara y matara a un enfermero estadounidense de 37 años en Minneapolis, considerada una de las principales ciudades de Minnesota.

Este profesional de la salud es la segunda persona que pierde la vida en las tensas protestas que se desataron desde que el agente Jonathan Ross abrió fuego contra Renee Nicole Macklin Good, una madre de 37 años que, según la administración Trump, habría estado "acosando y obstaculizando" a los miembros del ICE. La mujer falleció a unas cuadras del lugar donde el policía Derek Chauvin asesinó al afroamericano George Floyd durante una detención agresiva y racial en el barrio de Powderhorn.

En ese contexto, el presidente estadounidense anunció este lunes 26 de enero de 2026 que enviará a Minnesota al zar de la frontera, Thomas Douglas Homan, un expolicía de Nueva York que desde el 20 de enero de 2025 está a cargo de las deportaciones de extranjeros irregulares.

Entre 2017 y 2018, Thomas Homan lideró interinamente el ICE, impulsó medidas de expulsión masiva y utilizó la separación familiar como herramienta de control migratorio para disuadir los cruces fronterizos ilegales. Y durante el segundo mandato del republicano, se convirtió en el zar de la frontera y se encargó de planear una estrategia para ejecutar la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos. Una promesa que Trump reiteró en la campaña presidencial de 2024.

En 2013, cuando se desempeñaba como director asociado ejecutivo de la división de deportación del ICE, Homan recibió de la administración de Barack Obama el Presidential Rank Award, catalogado como el mayor reconocimiento otorgado a funcionarios civiles en Estados Unidos por aportar a la seguridad fronteriza.

Homan llegará a Minnesota para supervisar la crisis generada por las protestas masivas en la ciudad de Minneapolis. "No ha estado involucrado en ese lugar, pero conoce y aprecia a mucha gente allí. Tom es duro pero justo, y me reportará directamente", informó Trump.

En declaraciones a la prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el líder republicano no quiere ver gente "herida o muerta en las calles de Estados Unidos". Asimismo, sostuvo que se busca el cese de "la resistencia y el caos" en Minnesota.

Alex Pretti trabajaba como enfermero en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico de Veteranos de Minneapolis. El sábado 24 de enero de 2026 murió tras recibir un disparo durante un enfrentamiento con agentes federales de inmigración en Minneapolis, una ciudad marcada por protestas masivas y tensiones entre autoridades estatales y federales por la aplicación de las leyes migratorias.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó el fallecimiento de Pretti al sostener que los agentes migratorios actuaron en defensa propia. "Los funcionarios intentaron desarmar al sospechoso, pero el sospechoso armado resistió violentamente", indicó el DHS en un comunicado.

Testigos y videos difundidos en redes sociales contradicen la versión gubernamental. Las imágenes verificadas muestran que Pretti sostenía un teléfono y no existe evidencia clara de que estuviera usando un arma al momento del incidente.

Pretti había comenzado a participar en las manifestaciones masivas luego de que, el 7 de enero, el agente Jonathan Ross matara a tiros a Renée Good, una madre estadounidense de tres hijos. En ese caso, las autoridades indicaron que Good usó su vehículo como arma para intentar atropellar al agente, una versión que también fue cuestionada por testigos y analistas.

"La ley se cumplirá. Si alguien comete actos violentos contra las fuerzas del orden u obstaculiza las operaciones, será responsabilizado por las consecuencias", advirtió la secretaria del DHS, Kristi Noem, quien calificó a Good como una "terrorista doméstica".

"¿Qué tenemos que hacer para que estos agentes federales salgan de nuestro estado?", dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz, durante una rueda de prensa.

Después de la muerte de Pretti y Good, el presidente Trump exigió al Congreso de Estados Unidos extinguir las denominadas ciudades santuario, donde las autoridades se niegan a cooperar con el ICE en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados. "Las ciudades estadounidenses deben ser santuarios seguros solo para los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, no para los inmigrantes ilegales que violaron las leyes de nuestra nación", apostilló el republicano.

En 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) publicó una lista de estados, ciudades y condados que obstaculizan los operativos del ICE. "Las políticas santuario ponen en riesgo a los ciudadanos estadounidenses", declaró la fiscal general Pamela Bondi, y ratificó que el DOJ trabajará "estrechamente" con el DHS para erradicar las "políticas perjudiciales" de Connecticut, California, Colorado, Illinois, Minnesota, Nevada, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y otros lugares santuario.

Además, para intensificar las redadas migratorias, la administración Trump anuló una política de Joe Biden y autorizó a los agentes del ICE a realizar arrestos en lugares considerados sensibles: iglesias, hospitales, escuelas, tiendas y restaurantes. Incluso los tribunales se convirtieron en el epicentro de las deportaciones masivas.

Los demócratas en el Congreso amenazan con bloquear votaciones presupuestarias inminentes si no se suspende el despliegue del ICE y de la policía fronteriza en las ciudades santuario.