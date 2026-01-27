Protestas en Irán dejan más de 6.100 fallecidos por represión del régimen, según reporte de HRANA

Las protestas en Irán contra el régimen de la República Islámica comenzaron a finales de 2025. | Foto: composición LR/LAP

Las protestas en Irán contra el régimen de la República Islámica comenzaron a finales de 2025. | Foto: composición LR/LAP

La ONG Human Rights Activists in Iran (HRANA) reportó que 6.126 personas han fallecido desde el inicio de las protestas contra el gobierno. El conteo comenzó el 28 de diciembre, cuando comerciantes de Teherán se movilizaron por el descontento a raíz de la devaluación de la moneda nacional, el rial.

La organización con sede en EE. UU. precisó que 5.777 víctimas eran manifestantes, mientras que 86 eran menores de 18 años. Además, 214 de los fallecidos pertenecían a fuerzas afines al gobierno y 49 eran civiles no involucrados en las marchas, las cuales se intensificaron en enero de este año y se propagaron por todo el país para exigir el fin de la República Islámica.

HRANA detalla la situación en Irán tras un mes de protestas

Human Rights Activists in Iran alertó que las fuerzas de seguridad del régimen acuden a los centros médicos e identifican a las personas heridas por su participación en las protestas. De esta manera, las autoridades arrestan a los heridos en los hospitales. "En respuesta, más de 4.000 médicos han firmado una declaración condenando la represión de las fuerzas de seguridad contra el personal médico", comunicó la organización.

Asimismo, HRANA reveló que la cifra de personas con heridas graves ascendió a 11.009 y que el total de arrestos se elevó a 41.880. El informe también registró 245 casos de confesiones forzadas y contabilizó 651 incidentes vinculados a las protestas, que se han desarrollado en 200 ciudades de las 31 provincias iraníes.

Régimen iraní responde a las marchas y la presión internacional

El gobierno ha prolongado el bloqueo de internet por dieciocho días consecutivos, de acuerdo con la información proporcionada por Netblocks, una organización dedicada a la supervisión de interrupciones en la red. Por ello, las ONG sostienen que las interrupciones se implementaron con el fin de encubrir la magnitud de la represión, ya que dificultan la verificación de datos.

Las autoridades han justificado la represión porque aseguran que los disturbios han sido planificados desde el extranjero. Cabe señalar que las protestas alcanzaron su punto máximo los días 8 y 9 de enero, cuando las manifestaciones se expandieron en casi todo el país. Hasta la fecha, el gobierno de Irán ha admitido un total de 3.117 fallecimientos por las marchas.

Adicionalmente, se comunicó que el régimen considerará 'hostiles' a los países vecinos que permitan el uso de su territorio para llevar a cabo ataques. La advertencia se produce debido al despliegue de un portaaviones estadounidense en la región de Medio Oriente. "Los países vecinos son nuestros amigos, pero si su suelo, su espacio aéreo o sus aguas se utilizan contra Irán, serán considerados hostiles", sostuvo Fars Mohamad Akbarzadeh, un alto mando de los Guardianes de la Revolución, para la agencia AFP.