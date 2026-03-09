HOYSuscripcion LR Focus

Precio del dólar en Perú HOY, martes 10 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, martes 10 de marzo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR
Precio del dólar hoy, martes 10 de marzo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar este 10 de marzo en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,470 la compra y S/3,500 la venta.

Precio del dólar en Perú: ¿cuál es la cotización de este martes 10 de marzo?

BBVA

  • Compra: S/3,279
  • Venta: S/3,433

Scotiabank

  • Compra: S/3,310
  • Venta: S/3,410

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,310
  • Venta: S/3,410
