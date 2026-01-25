HOYSuscripcion LR Focus

Irán amenaza con castigar "sin la menor clemencia" a los responsables de las protestas antigubernamentales

La administración de Donald Trump estaría considerando la posibilidad de deportar a los inmigrantes de Irán que se encuentran en Estados Unidos.

Ali Khamenei, líder supremo de Irán, estaría refugiado en un búnker subterráneo tras la amenaza militar de Estados Unidos.
Ali Khamenei, líder supremo de Irán, estaría refugiado en un búnker subterráneo tras la amenaza militar de Estados Unidos.

El presidente del Tribunal Supremo de Irán, Gholamhosein Mohseni, amenazó este domingo 25 de enero de 2026 con juzgar y castigar "sin la menor clemencia" a los responsables de las protestas antigubernamentales que empezaron el 28 de diciembre de 2025. En un inicio, las manifestaciones surgieron por el aumento del costo de vida, pero luego derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna Teherán desde la Revolución Islámica de 1979.

El régimen iraní respondió a las manifestaciones con una severa represión y bloqueó las conexiones de Internet. Esta medida aisló prácticamente a Irán del resto del mundo. Según la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, los disturbios antigubernamentales han causado al menos 25.000 muertes, aunque la organización advirtió que la cifra podría ser considerablemente mayor.

Irán amenaza con castigar "sin la menor clemencia" a instigadores de protestas

Gholamhosein Mohseni, citado por el portal oficial de noticias Mizan del Poder Judicial de Irán, expresó que se juzgará y castigará a los instigadores de las protestas si son "declarados culpables". "La justicia implica juzgar y castigar sin la menor clemencia a los criminales que tomaron las armas, asesinaron personas o cometieron incendios, destrucción y masacres", declaró.

Añadió: "El pueblo exige con razón que los acusados y los principales instigadores de los disturbios, los actos de terrorismo y la violencia sean juzgados lo antes posible y castigados si son declarados culpables".

En ese contexto, el gobierno iraní cifró en 3.117 el número de muertos durante las protestas. Estos datos incluyen a 2.427 personas calificadas de "mártires", un término utilizado para distinguir a los miembros de las fuerzas de seguridad y transeúntes inocentes de aquellos descritos por las autoridades como "alborotadores" incitados por Estados Unidos e Israel.

Además, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, informó que más de 26.000 personas han sido detenidas en relación con las protestas.

Estados Unidos podría deportar a inmigrantes de Irán

La administración de Donald Trump estaría considerando la posibilidad de deportar a los inmigrantes de Irán que se encuentran en Estados Unidos.

"La misma administración que había prometido a los iraníes que 'la ayuda llegaría' en lo más fuerte de una represión letal está hoy por retornar a iraníes hacia el peligro", denunció en un comunicado Jamal Abdi, presidente de la ONG Consejo Nacional Iraní Estadounidense.

El organismo sostuvo que, entre septiembre y diciembre de 2025, el gobierno de Trump envió aviones con migrantes expulsados a Irán.

