➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 10 de marzo, según Jhan Sandoval

Este martes 10 de marzo del 2026, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.





¿Qué dice el horóscopo de este martes 10 de marzo del 2026?

Aries: Recibes una compensación por el esfuerzo de tu trabajo. Aprende a ahorrar y evitar hacer compras innecesarias. En el amor, no presiones y deja que esa persona recapacite sola y se acerque.

Tauro: Quieres dar un salto a una nueva etapa en tu vida, pero los planes aún no son claros y precipitarte sin bases ni estrategias claras sería un riesgo. Espera un poco más, algo nuevo está por llegar.

Géminis: Ya tienes en claro el plan a realizar, ahora solo falta arriesgarte y llevarlo a la práctica. Anímate, no te equivocarás. En el amor, estás por conocer a una persona que te cautivará por completo.

Cáncer: Es posible que te hayas comprometido a participar en algo que no estás convencido de realizar. Busca la manera de disculparte y de liberarte de esta situación. En el amor, evita las tentaciones.

Leo: Contarás con apoyo y podrás realizar todos los planes que tenías en mente. Es posible que hagas renovaciones y cambios en el hogar. En el amor, esa persona desea disculparse y recuperarte.

Virgo: Tendrás que acudir a varios lugares o estar presente en distintas reuniones. El día estará lleno de compromisos, pero gracias a tu ingenio y rapidez, todo lo manejarás con mucha eficiencia.

Libra: Ese problema que sientes no podrás resolver tendrá pronta solución. El apoyo vendrá de las personas menos pensadas, te sentirás protegido. En el amor, la ilusión que sientes es correspondida.

Escorpio: Un imprevisto en casa podría complicar la realización de algunas actividades que tenías planificadas. Podrías verte obligado a reprogramar. En el amor, espera otro momento para aclarar.

Sagitario: Estás desgastando tus energías innecesariamente. Ha llegado el momento de solicitar apoyo a esa persona que sabes tiene más conocimientos que tú y puede ayudarte. Vence el orgullo.

Capricornio: Tu agenda estará llena de responsabilidades, pero tendrás el ánimo y la energía necesaria para esforzarte y cumplir con todo. En el amor, notarás más compromiso de parte de tu pareja.

Acuario: Están evaluando tu desempeño. Es el momento de mostrar toda tu capacidad y de mejorar la relación con tus compañeros. En el amor, no mires solo los errores. Esa persona ha cambiado.

Piscis: Tienes que asesorarte por algún especialista en temas legales antes de firmar ese contrato o establecer esa alianza. En el amor, si pones tantas condiciones esa persona decidirá alejarse.