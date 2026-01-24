Desde el 28 de diciembre, Irán enfrenta una de las crisis sociales más profundas de su historia. Miles de ciudadanos salieron masivamente a las calles para protestar contra el deterioro económico, marcado por el colapso de su moneda, el rial, y la creciente inflación. De esta manera, exigen el fin del régimen de los ayatolás, un poder que instauró la República Islámica en 1979 tras derrocar al Sha (monarca) e imponer un estado basado en principios teocráticos.

Las manifestaciones, que se extienden por las 31 provincias del país, reflejan el descontento de una multitud agotada por el aumento de precios de productos básicos como el aceite de cocina y el pollo. Esta situación se agravó cuando el Banco Central del país puso fin a un programa que permitía a ciertos importadores acceder a dólares estadounidenses a un valor más bajo que el del resto del mercado, lo que llevó a los comerciantes a incrementar los costos, y, en algunos casos, a cerrar sus negocios.

A pesar de que el Gobierno intentó aliviar la presión ofreciendo 7 dólares al mes a toda la población, no ha logrado calmar el descontento de los bazaaris —una importante fuerza de cambio en Irán, tradicionalmente leal al régimen—, quienes han sido considerados un pilar de apoyo de la República Islámica. Los reclamos, que comenzaron en los bazares de Teherán (la capital del país), se han extendido a más de 180 ciudades y pueblos en todo el territorio.

Este movimiento representa el mayor estallido social desde 2022, cuando, tras la muerte de la joven Mahsa Amini —quien falleció a los 22 años bajo custodia de la policía religiosa—, se desataron protestas cuya represión le costó la vida a al menos 1.850 manifestantes, entre ellos nueve niños. Sin embargo, a diferencia de aquel levantamiento, el hecho de que los bazaaris formen parte de la oposición al régimen de Alí Jamenei (líder supremo de Irán) marca un cambio sustancial respecto a las grandes reformas en el país.

"Durante más de 100 años de historia de Irán, los bazaaris han sido actores centrales en los principales movimientos políticos del país", declaró a CNN Arang Keshavarzian, profesor de Estudios de Medio Oriente en la Universidad de Nueva York.

Un problema que va más allá de lo económico

La mala gestión de los recursos ha llevado a la ciudadanía a protestar por un país que ha llegado a su límite. Aunque hubo optimismo con la elección de Masoud Pezeshkian —presidente de Irán desde 2024—, gracias a su pragmática política exterior, la realidad es que la nación de Oriente Medio sigue estando bajo el control del ayatolá Alí Jamenei, quien, debido a su pésima gestión, solo ha logrado que la población pierda confianza.

Dina Esfandiaru, jefa de Bloomberg Economics en Medio Oriente, aseguró que la ola de protestas actual se enmarca en un clima de frustración y agotamiento entre los iraníes. "Se ha llegado al punto de ebullición", afirmó, y anticipó que, a este paso, la República Islámica difícilmente llegará al próximo año y experimentará un cambio drástico.

Las autoridades, incluido Pezeshkian, intentan atribuir el descontento a "terroristas" vinculados al exterior, a quienes acusan de incendiar bazares, mezquitas y sitios culturales. Además, responsabilizó a la guerra de 12 días con Israel, que, en sus propias palabras, "llevó al país al caos".

Irán ha estado enfrentando sanciones y bloqueos desde 2018, principalmente debido a su programa nuclear, lo que ha afectado la producción y el tráfico de petróleo. Cabe destacar que gran parte del movimiento económico de este país depende de la circulación mundial de productos energéticos, siendo China su principal cliente, con un 80% de las exportaciones.

Tácticas letales

Amnistía Internacional denunció que las fuerzas de seguridad de Irán —la Guardia Revolucionaria Islámica y la policía FARAJA— emplearon armas de fuego de manera ilegítima y sistemática para dispersar, intimidar y castigar a manifestantes, la mayoría de los cuales eran pacíficos. Según la organización, en ninguno de los incidentes investigados existía una amenaza real que justificara el uso de armas de fuego.

La represión no se ha limitado a las calles. Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo allanamientos nocturnos, sacando a heridos de hospitales, y han detenido arbitrariamente a cientos, incluidos adolescentes de 14 años. Muchas de estas personas han sido sometidas a desaparición forzada y reclusión en régimen de incomunicación, lo que conlleva un alto riesgo de tortura y otros malos tratos.

El factor Trump

Fiel a su estilo, Donald Trump afirmó que su gobierno está monitoreando las protestas mortales en Irán y que sigue evaluando posibles opciones militares. Amenazó con "consecuencias severas" si los manifestantes son asesinados. El sábado pasado, el líder republicano aseguró que las autoridades iraníes lo habían contactado para negociar.

En respuesta a Trump, Jamenei, líder supremo de Irán, advirtió a los políticos estadounidenses que "dejen de engañar" y que no confíen en lo que calificó como "mercenarios traicioneros", en un mensaje difundido por la radiodifusora estatal Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB).