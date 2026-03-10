Ministro de Salud planea renunciar a días del pedido de confianza, confirma Denisse Miralles
La primera ministra informó que aún no ha recibido una renuncia de manera oficial de parte de Luis Quiroz, pero aseguró que "entiende que esa es su intención".
El ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, tendría intenciones de renunciar a su cargo a solo días del pedido de confianza del gabinete a realizarse el próximo miércoles 18 de marzo, informó la primera ministra, Denisse Miralles.