Gobierno de José María Balcázar aprueba Plan Nacional de Seguridad Ciudadana tras casi un mes de asumir la Presidencia

José Balcázar anunció la colaboración con países vecinos para enfrentar la criminalidad, aunque no detalló cómo será la ejecución del plan y qué se va a implementar.

El presidente José Balcázar promulgó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
El presidente José Balcázar promulgó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. | Foto: composición LR/ Presidencia del Perú

El presidente José María Balcázar promulgó el Decreto Supremo N.° 001-2026-IN, que aprueba el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, este lunes 9 de marzo. La medida llega tras casi un mes de que el mandatario asuma la Presidencia y el aplazamiento de la herramienta durante la gestión anterior.

La implementación de esta herramienta técnica —clave para articular la respuesta del Estado frente a la delincuencia— había quedado en suspenso durante la gestión de José Jerí, quien fue destituido por el Congreso el pasado 17 de febrero.

FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Durante la conferencia de prensa, José Balcázar indicó que el Gobierno trabajará con los países vecinos y los más desarrollados para hacer frente a la criminalidad.

“Quizá por primera vez, estoy seguro, vamos a hacer todo lo posible porque los perdedores respeten al ganador. El JNE tiene claro que las partidas presupuestales, que le acabamos de dar, para que no haya ningún reclamo que no se pudo hacer, tal o cual, acto administrativo”, señaló.

Sin embargo, no ha dado más alcances sobre cómo será ejecutado y qué es lo que se va a implementar.

