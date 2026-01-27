Estados Unidos otorga visa especial de cinco días a Gustavo Petro para la reunión con Donald Trump

La reunión entre el presidente de Colombia y el presidente de los Estados Unidos fue programada oficialmente para el próximo martes 3. Foto: Composición LR/AFP.

La reunión entre el presidente de Colombia y el presidente de los Estados Unidos fue programada oficialmente para el próximo martes 3. Foto: Composición LR/AFP.

A pocos días de la primera reunión presencial entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, el Gobierno de Estados Unidos autorizó el ingreso del mandatario colombiano y de la canciller Rosa Villavicencio mediante una visa temporal con vigencia de cinco días. Este permiso permitirá que la delegación colombiana participe en el encuentro programado para el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca.

El permiso migratorio especial comenzará a regir el 1 de febrero y estará limitado a la duración de la estadía de la delegación en territorio estadounidense, evitando posibles contratiempos diplomáticos. La reunión bilateral entre Petro y Trump será el primer encuentro oficial cara a cara entre ambos mandatarios, en un contexto marcado por los recientes desacuerdos entre Colombia y Estados Unidos.

¿Cuándo se dará la reunión entre Petro y Trump?

La reunión entre el presidente de Colombia y el presidente de los Estados Unidos fue programada oficialmente para el próximo martes 3 de febrero. Este encuentro se llevará a cabo en la Casa Blanca, en Washington D.C., y será la primera conversación presencial entre ambos mandatarios tras un periodo de tensiones diplomáticas entre los dos países.

La reunión se dará tras un período de fricciones marcadas por acusaciones mutuas, sanciones, y diferencias políticas entre países. En 2025, la relación se deterioró por varios episodios, incluidos debates sobre políticas de lucha contra las drogas, declaraciones públicas de Trump contra Petro, y medidas como la retirada de la certificación antidrogas de Colombia y la cancelación de la visa presidencial.

A principios de 2026, ambos mandatarios comenzaron a rebajar tensiones: una llamada telefónica entre Petro y Trump ayudó a encaminar el diálogo, y posteriormente se acordó la cita en Washington.

Llamada entre Trump y Petro

Llamada entre Petro y Trump, tuvo lugar el 7 de enero. El contacto fue solicitado por Petro, quien buscó restablecer un canal de comunicación directo con Trump, luego de meses de fricciones debido a varias declaraciones y medidas tomadas por la administración estadounidense, como la revocación de la visa de Petro y la suspensión de la certificación antidrogas para Colombia.

La conversación, que duró aproximadamente una hora, permitió al presidente colombiano explicar la postura del país sobre los temas de narcotráfico y seguridad, mientras que el mandatario estadounidense destacó la importancia de la cooperación bilateral en estos y otros temas.

Ambos mandatarios coincidieron en que el diálogo directo era necesario, pese a las discrepancias políticas y estratégicas que habían marcado su relación en los meses anteriores. La llamada también estuvo marcada por la presencia de figuras clave de la administración estadounidense, como el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente JD Vance.