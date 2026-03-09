Barcelona vs Newcastle EN VIVO HOY: pronósticos, alineaciones, horario y canal del partido por octavos de final de la Champions League
El equipo de Lamine Yamal y compañía buscará repetir lo hecho en la fase liga frente a las Urracas. Sigue la transmisión del Barcelona vs Newcastle por Champions League.
Barcelona vs Newcastle EN VIVO HOY | Las blaugranas visitan St. James Park por la ida de los octavos de final de la Champions League 2025-26. El compromiso se encuentra pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN 2. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online que tiene preparada La República Deportes.
Los dirigidos por Hansi Flick volverán a verse las caras contra la Urracas, pero esta vez en una ronda eliminatoria. El cuadro blaugrana no contará con algunos de sus titulares por lesión.
¿A qué hora juega Barcelona vs Newcastle por la Champions League?
En territorio peruano, la ida entre Barcelona y Newcastle se podrá ver desde las 3.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 2.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Newcastle en vivo?
En territorio peruano, la transmisión por TV del Barcelona vs Newcastle estará a cargo de la señal de ESPN. Además, vía streaming puedes seguirlo por Disney Plus con suscripción previa.
- Argentina: Fox Sports Argentina
- Bolivia: ESPN 2
- Brasil: TNT Brasil, Zapping, Sky+
- Chile: ESPN
- Colombia: ESPN 2
- Costa Rica: ESPN
- Ecuador: ESPN 2
- México: Max México
- Paraguay: ESPN 2
- Perú: ESPN 2
- Uruguay: ESPN 2
- Venezuela: ESPN 2
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN
- España: Movistar Liga de Campeones.
Alineaciones Barcelona vs Newcastle: posibles formaciones
Jules Koundé, Frenkie De Jong y Alejandro Balde quedaron descartados por lesión. Por su parte, Lamine Yamal debe cuidarse de no recibir una amarilla para no perderse la revancha.
- Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsi, Gerard Martín, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.
- Newcastle: Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall; Sandro Tonali, Joelinton, Joe Willock; Antonhy Elanga, Harvey Barnes y Anthony Gordon.
¿Dónde ver Barcelona vs Newcastle online gratis?
Si deseas ver Barcelona - Newcastle online gratis, podrás hacerlo en la plataforma Disney Plus y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.
Barcelona vs Newcastle: pronósticos y apuestas
Las principales casas de apuestas colocan al conjunto culé como favorito, a pesar de jugar en condición de visita.
- Betsson: gana Barcelona (2.28), empate (4.00), gana Newcastle (2.88)
- Betano: gana Barcelona (2.25), empate (3.90), gana Newcastle (2.85)
- Bet365: gana Barcelona (2.20), empate (3.90), gana Newcastle (2.90)
- 1XBet: gana Barcelona (2.31), empate (4.11), gana Newcastle (2.95)
- Coolbet: gana Barcelona (2.27), empate (4.08), gana Newcastle (2.95)
- Doradobet: gana Barcelona (2.22), empate (4.00), gana Newcastle (2.85).
Barcelona vs Newcastle: últimos partidos
La última vez que ambas escuadras se enfrentaron en el certamen fue en la presente edición. Barcelona se impuso en territorio inglés.
- Newcastle 1-2 Barcelona | 18.09.25 | Champions League (fase liga)
- Newcastle 0-2 Barcelona | 19.03.03 | Champions League (segunda fase de grupos)
- Barcelona 3-1 Newcastle | 11.12.02 | Champions League (segunda fase de grupos)
- Barcelona 1-0 Newcastle | 26.11.97 | Champions League (fase de grupos)
- Newcastle 3-2 Barcelona | 19.09.97 | Champions League (fase de grupos).