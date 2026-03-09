HOYSuscripcion LR Focus

Barcelona vs Newcastle EN VIVO HOY: pronósticos, alineaciones, horario y canal del partido por octavos de final de la Champions League

El equipo de Lamine Yamal y compañía buscará repetir lo hecho en la fase liga frente a las Urracas. Sigue la transmisión del Barcelona vs Newcastle por Champions League.

Barcelona busca ganar una Champions League después de 11 años. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos
Barcelona busca ganar una Champions League después de 11 años. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

Barcelona vs Newcastle EN VIVO HOY | Las blaugranas visitan St. James Park por la ida de los octavos de final de la Champions League 2025-26. El compromiso se encuentra pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN 2. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online que tiene preparada La República Deportes.

Los dirigidos por Hansi Flick volverán a verse las caras contra la Urracas, pero esta vez en una ronda eliminatoria. El cuadro blaugrana no contará con algunos de sus titulares por lesión.

Partido en Brasil termina con 23 expulsados e impone nuevo récord: la escandalosa pelea en la final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

lr.pe

¿A qué hora juega Barcelona vs Newcastle por la Champions League?

En territorio peruano, la ida entre Barcelona y Newcastle se podrá ver desde las 3.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Newcastle en vivo?

En territorio peruano, la transmisión por TV del Barcelona vs Newcastle estará a cargo de la señal de ESPN. Además, vía streaming puedes seguirlo por Disney Plus con suscripción previa.

  • Argentina: Fox Sports Argentina
  • Bolivia: ESPN 2
  • Brasil: TNT Brasil, Zapping, Sky+
  • Chile: ESPN
  • Colombia: ESPN 2
  • Costa Rica: ESPN
  • Ecuador: ESPN 2
  • México: Max México
  • Paraguay: ESPN 2
  • Perú: ESPN 2
  • Uruguay: ESPN 2
  • Venezuela: ESPN 2
  • Estados Unidos: Paramount+, TUDN
  • España: Movistar Liga de Campeones.

Alineaciones Barcelona vs Newcastle: posibles formaciones

Jules Koundé, Frenkie De Jong y Alejandro Balde quedaron descartados por lesión. Por su parte, Lamine Yamal debe cuidarse de no recibir una amarilla para no perderse la revancha.

  • Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsi, Gerard Martín, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.
  • Newcastle: Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall; Sandro Tonali, Joelinton, Joe Willock; Antonhy Elanga, Harvey Barnes y Anthony Gordon.

Dueño del Inter Miami revela el exorbitante monto que gana Lionel Messi: "Le pago entre 70 y 80 millones"

lr.pe

¿Dónde ver Barcelona vs Newcastle online gratis?

Si deseas ver Barcelona - Newcastle online gratis, podrás hacerlo en la plataforma Disney Plus y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Barcelona vs Newcastle: pronósticos y apuestas

Las principales casas de apuestas colocan al conjunto culé como favorito, a pesar de jugar en condición de visita.

  • Betsson: gana Barcelona (2.28), empate (4.00), gana Newcastle (2.88)
  • Betano: gana Barcelona (2.25), empate (3.90), gana Newcastle (2.85)
  • Bet365: gana Barcelona (2.20), empate (3.90), gana Newcastle (2.90)
  • 1XBet: gana Barcelona (2.31), empate (4.11), gana Newcastle (2.95)
  • Coolbet: gana Barcelona (2.27), empate (4.08), gana Newcastle (2.95)
  • Doradobet: gana Barcelona (2.22), empate (4.00), gana Newcastle (2.85).

Barcelona vs Newcastle: últimos partidos

La última vez que ambas escuadras se enfrentaron en el certamen fue en la presente edición. Barcelona se impuso en territorio inglés.

  • Newcastle 1-2 Barcelona | 18.09.25 | Champions League (fase liga)
  • Newcastle 0-2 Barcelona | 19.03.03 | Champions League (segunda fase de grupos)
  • Barcelona 3-1 Newcastle | 11.12.02 | Champions League (segunda fase de grupos)
  • Barcelona 1-0 Newcastle | 26.11.97 | Champions League (fase de grupos)
  • Newcastle 3-2 Barcelona | 19.09.97 | Champions League (fase de grupos).
Real Madrid - Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de la Champions League

Real Madrid - Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de la Champions League

LEER MÁS
Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026: equipos clasificados y partidos confirmados

Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026: equipos clasificados y partidos confirmados

LEER MÁS
Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Alianza Lima venció a Melgar en Matute y recuperó el primer lugar de la tabla de posiciones

Alianza Lima venció a Melgar en Matute y recuperó el primer lugar de la tabla de posiciones

LEER MÁS
Real Madrid - Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de la Champions League

Real Madrid - Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de la Champions League

LEER MÁS
Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores

Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

