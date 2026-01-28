HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

China reafirma que no renunciará al uso de la fuerza sobre Taiwán tras purga en la cúpula militar

The Wall Street Journal reveló que Zhang Youxia, brazo armado y hombre de confianza de Xi Jinping, habría filtrado secretos nucleares de China a Estados Unidos.

El Gobierno chino reafirmó su postura sobre Taiwán, insistiendo en que no renunciará al uso de la fuerza.
El Gobierno chino reafirmó su postura sobre Taiwán, insistiendo en que no renunciará al uso de la fuerza. | Composición LR | AFP

El Gobierno chino, este miércoles 28 de enero, se mostró reacio a bajar la guardia con respecto a Taiwán y afirmó que no dejará de utilizar la fuerza hasta lograr una "reunificación pacífica" con la isla, la cual crearía grandes oportunidades para el desarrollo económico y social de este territorio, según señaló Zhang Han, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado.

Estas declaraciones se dan paralelamente a un proceso de investigación, abierto por el Ministerio de Defensa, contra dos funcionarios dentro de la cúpula del presidente Xi Jinping por presuntos actos de corrupción.

China no dejará de presionar para poseer Taiwán

La vocera Han anunció que el Gobierno de Xi Jinping mantendrá la "iniciativa y capacidad de liderazgo" con respecto a los planes para anexar a Taiwán y volverlo oficialmente parte del territorio chino. Para lograr esto, según afirmó, es indispensable mantener o incluso aumentar la presión militar sobre la isla.

"Estamos dispuestos a crear un amplio espacio para la ‘reunificación’ pacífica, y con la mayor sinceridad y el mayor esfuerzo posible luchar por la perspectiva de la ‘reunificación’ pacífica, pero nunca prometeremos renunciar al uso de la fuerza, y nunca dejaremos ningún espacio a ninguna forma de actividad separatista proclive a la ‘independencia’ de Taiwán —gobernada de forma autónoma desde 1949—", indicó.

Estas declaraciones se dan luego de que, el pasado sábado, el Ministerio de Defensa abriera una investigación contra dos altos mandos militares en China por presuntos casos de corrupción: Zhang Youxia, el 'número 2' del Ejército chino, y el general Liu Zhenli, uno de los vicepresidentes de la Comisión Militar Central (CMC).

Sin embargo, de acuerdo con expertos consultados por la agencia EFE, afirmaron que, de purgar a estos altos mandos, los planes de China con respecto a Taiwán no se verían afectados, debido a ser un tema considerado por Pekín como "inalienable".

Por su lado, el ministro de Defensa taiwanés, Wellington Koo, no bajará su "nivel de preparación para la guerra". "Seguiremos de cerca los cambios anormales en las altas esferas del Partido, el Gobierno y el liderazgo militar de China. Nuestra postura militar se basa en el hecho de que China nunca ha abandonado el uso de la fuerza contra Taiwán", señaló.

Escándalo de corrupción en China

El Ministerio de Defensa de China anunció el 24 de enero que se investigará a Zhang Youxia, de 75 años, y Liu Zhenli, de 61 años, por "violaciones graves de la disciplina y la ley" tras conocerse que, a través de una exclusiva de WSJ, Youxia, alto rango militar y hombre de mayor confianza de Xi Jinping, habría entregado "datos técnicos fundamentales sobre las armas nucleares" a su principal contrincante, Estados Unidos.

Sin embargo, la vocera Zhan Han afirmó que este caso "es una importante manifestación de que el Partido —Comunista de China— y el Ejército tienen la determinación y la capacidad para hacerlo —adoptar medidas correctivas—". Asimismo, indicó que el Comité Central del Partido y la Comisión Militar Central "no tienen zonas prohibidas, y abarcan a todos y muestran tolerancia cero en la lucha contra la corrupción".

