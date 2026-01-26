La salida de estos altos mandos deja a la CMC con solo dos de sus siete miembros originales. Foto: El Mundo.

La salida de estos altos mandos deja a la CMC con solo dos de sus siete miembros originales. Foto: El Mundo.

Zhang Youxia, el general de mayor rango en China y hasta ahora considerado uno de los más cercanos aliados del presidente Xi Jinping, fue puesto bajo investigación por presuntamente filtrar información sobre el programa de armas nucleares del país a Estados Unidos y por aceptar sobornos relacionados con actos oficiales, según aseguró el medio Wall Street Journal.

Estas acusaciones fueron reveladas durante una reunión informativa de alto nivel celebrada el sábado, justo antes de que el Ministerio de Defensa Nacional de China anunciara oficialmente su investigación. La investigación se centra en violaciones graves de la disciplina del partido y las leyes estatales.

Corrupción dentro del mandato de Xi Jinping

Zhang, quien ocupa el cargo de vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) y es considerado el número dos de las fuerzas armadas chinas, se enfrenta a estas serias acusaciones junto con Liu Zhenli, otro alto mando militar. Ambos oficiales son acusados de socavar la autoridad de Xi, el máximo responsable de las fuerzas armadas del país.

La salida de estos altos mandos deja a la CMC con solo dos de sus siete miembros originales, lo que genera un reordenamiento en la estructura del poder militar, debilitando la influencia de Xi dentro de la cúpula castrense.

Continuan las investigaciones

Las autoridades chinas indagan sobre su posible implicación en la aceptación de sobornos a cambio de promover ascensos en la agencia responsable del desarrollo y adquisición de material militar. Esta agencia, que maneja un gigantesco presupuesto destinado a modernizar las fuerzas armadas de acuerdo con la visión de Xi Jinping, ha sido clave en la estrategia de defensa de China.

Pese a las filtraciones que han circulado, un funcionario del Ministerio de Exteriores de China advirtió que es difícil confiar en estos reportes. “A ese nivel, nadie filtra nada, y menos a medios extranjeros,” aseguró el funcionario, sugiriendo que la información podría ser manipulada.

Desde que Xi Jinping lanzó su ofensiva anticorrupción en 2023, decenas de mandos militares y ejecutivos de la industria de defensa han sido investigados o destituidos. Zhang, visto como un aliado cercano de Xi, ha sido alabado en la prensa estatal como el encargado de purgar a los “corruptos” y “antipatriotas”, particularmente dentro de la Fuerza de Cohetes, que maneja el arsenal nuclear del país.