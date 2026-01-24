HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

EE.UU. exige a Bolivia designar a Hezbolá y Hamás como terroristas: solicitud se repetiría en Chile, Panamá y Perú

Según lo reveló Reuters, dos fuentes con conocimiento directo indicaron que la exigencia estadounidense está acompañada del pedido a Bolivia de que expulse a presuntos espías iraníes del país.

Fuentes diplomáticas revelaron que la estrategia estadounidense en Bolivia forma parte de una campaña más amplia. Foto: Composición LR/AFP.
Fuentes diplomáticas revelaron que la estrategia estadounidense en Bolivia forma parte de una campaña más amplia. Foto: Composición LR/AFP.

Estados Unidos intensificó su presión sobre Bolivia para que designe al grupo armado libanés Hezbolá y a la organización militante palestina Hamás como organizaciones terroristas, ambos considerados por Washington como representantes de Teherán. La solicitud se enmarca en una ofensiva diplomática más amplia que busca aislar a Irán en Latinoamérica y reducir su influencia en la región, según indicaron a Reuters fuentes anónimas familiarizadas con las conversaciones.

Además, Washington pidió al gobierno de La Paz que expulse a los presuntos espías iraníes y que designe al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán como una organización terrorista. En septiembre, Ecuador designó al CGRI, Hezbolá y Hamás como terroristas, mientras que Argentina hizo lo propio con la Fuerza Quds de Irán la semana pasada; ambos países, aliados de Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 23/01/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Delcy Rodríguez revela que EE. UU. le dio 15 minutos tras captura de Maduro para cumplir sus demandas o “nos matarían”, según The Guardian

lr.pe

La exigencia se podría ampliar a Chile, Panamá y Perú

Fuentes diplomáticas revelaron que la estrategia estadounidense en Bolivia forma parte de una campaña más amplia para crear una brecha geopolítica entre Irán y Latinoamérica, un esfuerzo que ha cobrado fuerza en los últimos meses. Como parte de esta ofensiva, una delegación de funcionarios del Departamento de Estado y de inteligencia viajó a La Paz este mes.

La presión no se limita a Bolivia. Estados Unidos también ha discutido la posibilidad de impulsar la designación de terroristas en Chile, Perú y Panamá, países que tienen presidentes alineados con Washington, según Reuters. De acuerdo con fuentes estadounidenses, Hezbolá ha tenido presencia en estos países, lo que ha alimentado la preocupación de Washington sobre la influencia iraní en la región.

"Aún no hay una postura"

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia ha declarado que “aún no hay una postura completamente definida” sobre estas posibles designaciones, mientras que el Departamento de Estado de EE.UU. no ha emitido comentarios públicos y la misión de Irán ante la ONU se ha abstenido de hacer declaraciones sobre el tema.

Analistas estadounidenses señalaron para Reuters que, aunque Bolivia no parece un escenario habitual de rivalidades globales, el país ha servido como una base de operaciones diplomáticas e incluso de presencia iraní en la región, debido a su posición geográfica y a un clima político tradicionalmente más permisivo para estas actividades.

Expertos retirados de inteligencia sostienen que Irán y grupos afines usaron estados con menor escrutinio como “nodos secundarios” para proyectar su influencia, detrás de focos más reconocidos como Venezuela o Nicaragua.

Notas relacionadas
Colombia coordina con Estados Unidos garantías previo a la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump

Colombia coordina con Estados Unidos garantías previo a la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump

LEER MÁS
Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con “guerra total” ante cualquier ataque tras despliegue militar de EE. UU. en Medio Oriente

Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con “guerra total” ante cualquier ataque tras despliegue militar de EE. UU. en Medio Oriente

LEER MÁS
China supera a EE.UU. y se posiciona más en Argentina con la llegada de más de 5.500 autos chinos en un barco liderado por un ruso

China supera a EE.UU. y se posiciona más en Argentina con la llegada de más de 5.500 autos chinos en un barco liderado por un ruso

LEER MÁS
¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
EE.UU. desafía a China con el primer cable submarino para este país de América Latina por US$145 millones: no es Chile y operaría en 2028

EE.UU. desafía a China con el primer cable submarino para este país de América Latina por US$145 millones: no es Chile y operaría en 2028

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

Mundo

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Japón detiene el reactor de la central nuclear más grande del mundo solo un día después de reactivarla

FMI advierte 4 riesgos que podrían frenar el crecimiento de la economía mundial en 2026: no solo son los nuevos aranceles

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025