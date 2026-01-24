EE.UU. exige a Bolivia designar a Hezbolá y Hamás como terroristas: solicitud se repetiría en Chile, Panamá y Perú
Según lo reveló Reuters, dos fuentes con conocimiento directo indicaron que la exigencia estadounidense está acompañada del pedido a Bolivia de que expulse a presuntos espías iraníes del país.
Estados Unidos intensificó su presión sobre Bolivia para que designe al grupo armado libanés Hezbolá y a la organización militante palestina Hamás como organizaciones terroristas, ambos considerados por Washington como representantes de Teherán. La solicitud se enmarca en una ofensiva diplomática más amplia que busca aislar a Irán en Latinoamérica y reducir su influencia en la región, según indicaron a Reuters fuentes anónimas familiarizadas con las conversaciones.
Además, Washington pidió al gobierno de La Paz que expulse a los presuntos espías iraníes y que designe al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán como una organización terrorista. En septiembre, Ecuador designó al CGRI, Hezbolá y Hamás como terroristas, mientras que Argentina hizo lo propio con la Fuerza Quds de Irán la semana pasada; ambos países, aliados de Estados Unidos.
La exigencia se podría ampliar a Chile, Panamá y Perú
Fuentes diplomáticas revelaron que la estrategia estadounidense en Bolivia forma parte de una campaña más amplia para crear una brecha geopolítica entre Irán y Latinoamérica, un esfuerzo que ha cobrado fuerza en los últimos meses. Como parte de esta ofensiva, una delegación de funcionarios del Departamento de Estado y de inteligencia viajó a La Paz este mes.
La presión no se limita a Bolivia. Estados Unidos también ha discutido la posibilidad de impulsar la designación de terroristas en Chile, Perú y Panamá, países que tienen presidentes alineados con Washington, según Reuters. De acuerdo con fuentes estadounidenses, Hezbolá ha tenido presencia en estos países, lo que ha alimentado la preocupación de Washington sobre la influencia iraní en la región.
"Aún no hay una postura"
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia ha declarado que “aún no hay una postura completamente definida” sobre estas posibles designaciones, mientras que el Departamento de Estado de EE.UU. no ha emitido comentarios públicos y la misión de Irán ante la ONU se ha abstenido de hacer declaraciones sobre el tema.
Analistas estadounidenses señalaron para Reuters que, aunque Bolivia no parece un escenario habitual de rivalidades globales, el país ha servido como una base de operaciones diplomáticas e incluso de presencia iraní en la región, debido a su posición geográfica y a un clima político tradicionalmente más permisivo para estas actividades.
Expertos retirados de inteligencia sostienen que Irán y grupos afines usaron estados con menor escrutinio como “nodos secundarios” para proyectar su influencia, detrás de focos más reconocidos como Venezuela o Nicaragua.