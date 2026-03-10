HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Irán promete combatir “el tiempo que sea necesario” y bloquear el suministro de petróleo: "Nosotros decidiremos el fin de la guerra"

Por su parte, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, le advirtió a Trump que “tenga cuidado” y evite un destino fatal.

La Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que el flujo energético desde el Golfo podría verse interrumpido si continúan los bombardeos contra territorio iraní.
La Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que el flujo energético desde el Golfo podría verse interrumpido si continúan los bombardeos contra territorio iraní.

Irán afirmó que continuará combatiendo contra EE.UU. e Israel “el tiempo que sea necesario”, desafiando las declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que el conflicto estaría “prácticamente terminado”. El canciller iraní, Abbas Araqchi, sostuvo en una entrevista con el medio estadounidense PBS que están "preparados para continuar los ataques con misiles contra ellos".

Paralelamente, en medio de la volatilidad de los precios del crudo y el cierre del estrecho de Ormuz, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica endureció el tono y advirtió que el flujo energético desde el Golfo podría verse interrumpido si continúan los bombardeos contra territorio iraní. “No se permitirá la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus aliados hasta nuevo aviso”, aseguraron en un comunicado difundido por medios estatales. "Seremos nosotros quienes decidamos el fin de la guerra", concluyeron.

PUEDES VER: La bolsa de EE.UU. sube y el precio del petróleo cae luego de que Trump anunciara que la guerra contra Irán está casi terminada

Teherán a Trump: “Tenga cuidado”

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, desestimó las advertencias de Trump y calificó sus palabras como “amenazas vacías”. El funcionario iraní respondió así ante la posibilidad de represalias militares estadounidenses si Teherán bloquea el estrecho de Ormuz, un punto crítico para el comercio global de crudo. En este contexto, el persa aseguró con firmeza que su país no le tiene miedo.

Lariyani recordó también que otros líderes poderosos fracasaron en su intento por destruir al pueblo iraní y lanzó una advertencia directa al mandatario norteamericano para que “tenga cuidado” y evite un destino fatal. “No sea usted el eliminado”, sentenció el antiguo asesor de Alí Jamenei, quien perdió la vida durante los ataques conjuntos.

PUEDES VER: Este país de América Latina rompe récord histórico en la producción de petróleo en medio de crisis energética por guerra entre EE.UU. e Irán

Netanyahu afirma que la ofensiva aún no ha terminado

Mientras tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu aclaró que la campaña militar continuará pese a las declaraciones optimistas de Washington. Durante una visita a un centro de mando sanitario el lunes por la noche, el líder israelí sostuvo que la ofensiva está debilitando al aparato estatal iraní. “No hay duda de que, con las acciones realizadas hasta ahora, estamos quebrándolos, y aún nos queda por hacer”, afirmó.

El mandatario defendió que la operación militar busca reducir las capacidades nucleares y balísticas de la República Islámica, consideradas por su gobierno una amenaza existencial para Israel. Según el aliado de Trump, la presión militar podría provocar un “cambio serio en el estatus de Israel en la región”, al tiempo que insistió en que el futuro político de Irán dependerá finalmente de su propia población.

