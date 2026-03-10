HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Delcy Rodríguez dispuesta a construir relaciones a “largo plazo” con EE. UU. y revela una agenda bilateral

Por su parte, el Departamento de Estado anunció previamente que acordaron restablecer vínculos diplomáticos. El nuevo enfoque busca abrir el sector minero a capitales extranjeros y luchar contra el narcotráfico

La presidenta encargada de Venezuela volvió a defender la inocencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes enfrentan cargos en EE. UU. Foto: AFP.
La presidenta encargada de Venezuela volvió a defender la inocencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes enfrentan cargos en EE. UU. Foto: AFP.

Delcy Rodríguez planteó la posibilidad de relaciones de largo plazo con Estados Unidos durante un evento público que se transmitió en el canal Venezolana de Televisión. Esto, tras el restablecimiento de los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y la nación sudamericana. “Vamos con paciencia y determinación”, indicó la líder chavista, pero a su vez resaltó que esta conexión debe estar basada en la sinceridad.

Sin embargo, la presidenta encargada no dio un paso atrás en su defensa del exdictador venezolano y exigió que "sepa la verdad de Venezuela, que se sepa que no somos un país de narcotraficantes, que el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente (Cilia Flores) son inocentes". Ambos personajes enfrentan cargos por narcotráfico y la importación de cocaína en Washington.

Cabe recordar que solo el jueves, el Departamento de Estado anunció que las autoridades de ambas naciones llegaron a un acuerdo para “restablecer vínculos diplomáticos y consulares” luego de haber estado alrededor de 7 años en pausa.

Relación internacional

En medio de las declaraciones, Rodríguez informó de la existencia de una agenda entre países, la cual estaba centrada en temas como energía, minería y lucha contra el narcotráfico. Respecto a este último punto, explicó que la cooperación busca lidiar con el fenómeno y proteger a la juventud, evitando así que sean captadas por redes vinculadas al tráfico.

Respecto a otro de los puntos de la planificación, el Parlamento dio un primer aval a una nueva ley minera con mayor apertura a capitales extranjeros. Según explica AFP, este proyecto es iniciativa de la líder y aún le falta enfrentar un segundo debate.

De acuerdo a un borrador al que tuvo acceso la agencia de noticias, la norma busca incluir una mayor participación de empresas privadas y la inclusión de figuras para la resolución de controversias. Por su parte, Orlando Camacho, presidente de la comisión de Energía y Petróleo, asegura que esta “puede ayudar a aumentar todas las garantías jurídicas”.

Lado estadounidense

Bajo el contexto de la nueva designación del nuevo Líder Supremo en Irán, Donald Trump aprovechó para resaltar la figura de Delcy, indicando que es alguien “muy respetada y que está haciendo un gran trabajo”. En tanto, tuvo una opinión contraria con respecto a Mojtaba Jameneí, cuyo nombramiento calificó como “negativo”.

El líder republicano también afirmó que Venezuela es considerada actualmente como un nuevo socio energético para su administración. Destacó la fortaleza de la posición de su país en el sector y aseguró que existe un alto nivel de coordinación con las autoridades sudamericanas.

Trump, además, señaló que la nación cuenta con reservas “masivas” de petróleo, gas y otros recursos naturales. A su juicio, estos recursos representan un factor clave para asegurar el consumo interno de Estados Unidos.

