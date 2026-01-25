¿Por qué Trump relega a Machado de la transición venezolana y apuesta por Delcy Rodríguez?

Era el 15 de enero de 2026. María Corina Machado Parisca se puso un blazer blanco para reunirse en la Casa Blanca con Donald John Trump, quien suele asegurar que terminó ocho conflictos desde que volvió a la presidencia. Ese día, la exdiputada venezolana de 58 años entregó al mandatario estadounidense la medalla del Premio Nobel de la Paz 2025, pese a que el Instituto Noruego había reiterado que el galardón es personal e intransferible.

El presidente republicano consideró el gesto de la líder opositora como "maravilloso". "Hoy tuve el gran honor de conocer a María Corina Machado. Es una mujer extraordinaria que ha pasado por muchísimas cosas", escribió Trump en Truth Social. A inicios de mes, sin embargo, descartó a Machado de la transición democrática al considerar que "no tiene el apoyo ni el respeto del pueblo" para liderar Venezuela.

En ese sentido, la Unión Europea sostuvo que el reordenamiento político en la nación sudamericana debe incluir a Machado y Edmundo González Urrutia, quien, según la oposición, ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Gonzales se encuentra exiliado en España luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro sin que se publicaran los resultados desagregados.

¿Por qué Donald Trump relega a María Corina Machado de la transición venezolana?

Tras la reunión privada en Washington, la líder opositora María Corina Machado anunció que contaba con Donald Trump para conseguir la libertad de Venezuela. Pero las prioridades del estadounidense se centran principalmente en el petróleo y las riquezas naturales del país caribeño. Además, el republicano se encuentra dispuesto a estrechar más lazos diplomáticos con Delcy Rodríguez, quien asumió interinamente la presidencia ante una Asamblea Nacional que la oposición considera ilegítima.

En declaraciones con La República, el exdiputado venezolano y constituyente de 1999, Froilán Barrios, sostuvo que la persecución política y las prácticas de la dictadura seguirán mientras Rodríguez permanezca en el poder. Explicó que mantener a personajes vinculados con el chavismo, como Jorge Rodríguez (hermano de Delcy y presidente de la Asamblea Nacional) y Diosdado Cabello (ministro de Relaciones Interiores), sería una forma de prolongar un régimen que se niega a desaparecer.

Asimismo, el presidente de la Unión de Venezolanos en Perú, Oscar Pérez, afirmó a este diario que Machado está decidida a ofrendar la vida y la libertad para torcer el rumbo de Caracas, romper el sistema de impunidad, desmontar el aparato de represión y corrupción, y reconstruir las instituciones con reglas claras. "Es consciente de que para cambiar el régimen de arbitrariedad se debe imponer un Estado de derecho", remarcó.

Durante una rueda de prensa el 20 de enero, el presidente Trump advirtió que podrían involucrar "de alguna manera" a Machado en el proceso político. "Estamos hablando con ella", expresó. El 3 de enero, sin embargo, desestimó la participación de la Premio Nobel y prefirió privilegiar la estabilidad de Venezuela, un territorio que cuenta con cuantiosas reservas petrolíferas que son ambicionadas por Estados Unidos.

¿Por qué Donald Trump apuesta por Delcy Rodríguez?

El régimen de Delcy Rodríguez suscribió acuerdos energéticos con el gobierno de Donald Trump, se comprometió a excarcelar presos políticos e inició acercamientos para reanudar las relaciones con Washington. "Sabemos que son muy poderosos, sabemos que son una potencia nuclear letal (…). No tenemos miedo de encarar diplomáticamente a Estados Unidos, a través del diálogo político, como corresponde", dijo ante el Parlamento venezolano. Estas declaraciones ocurrieron luego de mantener una conversación sobre petróleo, minerales, comercio y seguridad el miércoles 14 con Trump, quien definió a la mandataria como una "persona formidable".

En ese escenario, el exdiputado Froilán Barrios señaló que la administración Trump respalda el interinato de Rodríguez para evitar un escenario de violencia extrema o enfrentamientos internos en suelo venezolano. "Es una apuesta temeraria. Porque el régimen intentará afianzarse mediante el chantaje de la violencia. La salida debería pasar por elecciones generales y una junta de transición que conduzca a Venezuela hacia la democracia", opinó.

En cambio, Óscar Pérez precisó que el líder republicano no apuesta por Rodríguez, sino que los artículos 233 y 234 de la Constitución venezolana establecen que la vicepresidenta debe asumir el poder hasta por 90 días, en caso de ausencia absoluta o faltas temporales del jefe de Estado. "Trump entiende que en este momento es fundamental utilizar a los gendarmes del régimen para que ellos mismos comiencen a desmontar buena parte de la estructura criminal que han construido en estos 27 años", indicó.

Ante las cámaras de Fox News, la líder opositora Machado comentó que será "elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado", aunque enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos en el país. Según la Contraloría General de la República venezolana, la sanción fue impuesta en 2023 debido a "errores y omisiones" en las declaraciones juradas de patrimonio de la Premio Nobel.

Trump invita a Delcy Rodríguez a Estados Unidos

La Casa Blanca informó que Donald Trump tiene previsto invitar a Delcy Rodríguez a Washington. Hasta el momento no hay mayores detalles sobre los encuentros que la líder chavista sostendría en la capital estadounidense ni sobre los temas que se abordarían en su primera visita oficial.

Tras el derrocamiento de Maduro, el presidente Trump advirtió a Rodríguez que debe colaborar con Estados Unidos si no quiere "pagar un precio muy alto". En ese contexto, Machado aseguró que Rodríguez "está recibiendo órdenes" de Estados Unidos.

Mientras Machado se reunía con Trump en la Casa Blanca, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, mantenía un encuentro con Rodríguez en Caracas. Según The New York Times, Ratcliffe es el funcionario de mayor rango del gobierno estadounidense y el primer miembro del gabinete que visita el país sudamericano desde que la administración Trump arrestó a Maduro.